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2023年美國專利法規相關事件回顧-4：其他USPTO動態

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

北美智權報繼349期《2023年美國專利法規相關事件回顧-3：PTAB動態 》一文後，繼續回顧過去一年美國專利法規相關事件，本刊期進入《2023年美國專利法規相關事件回顧》最終章，重點放在「其他USPTO動態」。

在其他USPTO動態方面，涵蓋規費、電子化、MPEP改版……等等，林林總總，約略分述如下。

USPTO規費訊息

美國趕在2022年12月29日完成Consolidated Appropriations Act, 2023（P.L. 117-328）立法頒布程序，美國微實體及小實體專利規費優惠幅度，自當天起分別由50%及75%調升為60%及80%。[1]隨後，USPTO於2023年4月30日公開啟動新一輪規費調整討論，初估最快生效時間可能落在2025年1月。[2]而頗多爭議的37 CFR 1.16(u)非DOCX格式新案送件附加費，USPTO 6月5日再次宣布延至2024年1月17日開徵，DOCX格式新案開放併提PDF複本的暫行措施，其實施期間也同步拉長，結束時間未定。[3]

USPTO電子化進程

含發明、設計、植物、Reissue專利，自2023年4月18日起改為製發PDF檔電子專利證書（eGrant），而授權專利形式錯誤的更正證明（Certificates of Correction，簡稱CoC），將自2024年1月30日起改於核發當天直接在Patent Center發布電子檔。任何人皆可免費在Patent Center不限次數線上瀏覽及下載電子證書，過渡期期間，專利所有權人並會免費收到USPTO加寄的紙本Ceremonial Copy一份，其外觀與舊有紙本證書相仿，但性質屬電子證書的複本；由於美國專利申請案Pendency隨之縮短，繳領證費（issue fee）後很快就會授權公告，若仍有IDS需呈報（例：QPIDS）、需撤回重審（例：Withdrawal from Issue）、核准後想加請子案，務須留意所剩時間、加快定稿送件作業。[4]而USPTO舊有的EFS-Web及Private PAIR平台，正式於2023年11月15日除役，PTOL-85 Part B等表格利用新一代送件文管系統Patent Center送件時，亦可適用37 CFR 1.8 Certificate of Transmission規定。[5]此外，USPTO已宣布將在2024年2月整併商標及專利轉讓簽文送件登錄系統，屆時將統一使用新平台Assignment Center。[6]

MPEP改版

USPTO彙整截至2022年7月31日的各項法規相關變動，2023年2月發布修訂版（Ninth Edition, Revision 07.2022）MPEP，除MPEP 300、1600、1900、2300、2600等少數例外，其餘皆有改動，改動章節綴以[R-07.2022]字串提示。[7][8]同時USPTO公告預定於下次改版時修訂MPEP 2205，聲明35 U.S.C. 301授權後呈報先前技術辦法並無變動，而MPEP 706.07及Form Paragraph 7.39.01也將註明，遇有未委聘代理人的自然人申請人案件，審查官應於終局核駁通知書提示後續可用程序及資源。[9]

設計案新訊

USPTO 2023年9月26日發布新聞稿，宣布美國已產生第100萬件授權設計專利D1,000,000；實際上，在過去一年間，USPTO共收到逾5萬件設計專利申請案，五年成長幅度達20%。[10]為鼓勵更多人參與設計專利申請及代理，USPTO 11月16日公告將於2024年1月2日增設美國設計專利代理人考試，原已註冊成為美國各類專利代理人或未來通過原美國各類專利代理人考試者，不受設計專利代理人考試新制影響，仍可執行包括設計專利的各類專利代理業務。[11]專家指出，近年美國法院判例導致功能寫法軟體發明案愈來愈難取得發明專利，於是許多申請人連帶申請設計專利、冀能補足所需保護，而設計案申請及授權件數攀升，電腦生成圖像及GUI設計是兩大案源，為此，USPTO 11月17日並發布MPEP 1504.01(a).I《補充指引》，新增正反例子，說明在電腦生成圖像及GUI設計上，哪類（經修正後的）圖式、設計名稱、Claim、Description會被視為符合35 U.S.C. 171製品要件、有機會過審。 [12]

試行計畫

除半導體技術試行辦法，USPTO 2023年為配合白宮政策及國會要求，還發布多項其他提案徵集公眾意見，[13]並有多項試行辦法正式推出或延長辦理，比方：2023年3月公告初次申請人加速審查試辦方案，符合參加資格、第一次申請專利的微實體申請人，毋須繳額外規費，即可在申請案製發1st OA（含選組通知）前登錄Special Status、享優先候審優惠。[14]5月宣布氣候變遷緩和試辦計畫展延一年，且上修辦法整體及個別發明人可參加名額，適用技術範圍並擴大包括全部可用以推進淨零溫室氣體排放的發明；[15]同月底，USPTO又宣布試行以Email寄發年費欠繳相關官函；[16]而12月則鎖定專利申請準新鮮人，推出Pre-Prosecution Pilot，可由USPTO審查官利用官方檢索工具協助評估其發明是否新穎。[17]

美墨加速專利授權辦法

墨西哥專利局2023年11月13日正式發布美墨加速專利授權（Accelerated Patent Grant；簡稱APG）辦法指南，墨西哥發明專利申請案（含PCT進入墨西哥國家階段申請案）若有對應美國案已獲USPTO授權，而墨西哥案請求項（經修正後）皆與USPTO授權範圍充分對應、無墨西哥專利法規明定不予專利客體者，有機會利用本項辦法加速墨西哥案過審授權。[18]

關於遺傳資源和傳統知識的國際條約的意見徵集

USPTO指出，世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization；WIPO）將於2024年召開外交會議，就智慧財產權與遺傳資源及相關傳統知識等議題，商討擬定新國際條約。因此一國際條約的協商可能影響專利申請要件、領證專利的舉發規定，例如依初步文件，專利申請案的所請發明若是以遺傳資源和相關傳統知識為基礎，申請人將有義務揭露其原產國或遺傳資源和相關傳統知識的來源，故希望公眾在指定期間內向USPTO提供相關意見。[19]

詐騙訊息提醒

詐騙手法日新月異，USPTO 2023年6月15日特別發布新聞稿，指近期獲悉有不肖人士利用所謂Spoofing的科技詐騙手法，佯裝USPTO人員聯絡專利及商標申請人、索取其私人及付款資料。USPTO表示，該局人員若致電專利、商標申請人，只會詢問申請案相關問題，或邀請參加USPTO在申請人所在地區舉辦的活動，呼籲申請人小心提防。[20]

其他變更

依37 CFR 1.704(d)及USPTO既有規定，凡屬37 CFR 1.704 (c)(6)、(c)(8)、(c)(9)、(c)(10)、(c)(12)應扣PTA天數的申請人延誤，若其實只是單純（以RCE）提交IDS且附37 CFR 1.704(d)(1)規定聲明，即不計入應扣PTA天數的申請人延誤。USPTO 2023年6月15日公告新增37 CFR 1.704(d)(3)條文：7月17日起，申請人須使用USPTO指定表格並以規定方式提交，始可自動產生前述效果。[21]

另自10月10日起，只要申請人在USPTO展開公開本刊行作業（一般即預定公開日回推14週）前以ADS提示公開本首頁代表圖，USPTO將改按申請人指定圖號刊印公開本首頁代表圖。[22]

備註：

  1. Consolidated Appropriations Act, 2023編號P.L. 117-328，即原先的Unleashing American Innovators Act of 2022（S.2773及H.R.8697），請見https://www.congress.gov/117/plaws/publ328/PLAW-117publ328.pdf。小實體、微實體雖可享USPTO部分規費優惠，但需要持續檢視實體資格、依最新判斷結果管理操作，並需承擔誤判風險，故亦有美國專家認為，繳大實體規費可能才是明智之舉，例如The Impact of Venture Capital Funding on Entity Status一文，請見https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2023-11-10-impact-venture-capital-funding-entity-status

  2. 詳細資訊請見https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting#patentfee-info。依其初步提案，新案規費將大幅調整，同時新增多項規費，部分既有規費則會分出不同繳費級距，可參考《北美智權報》第333期〈USPTO提案大幅調高專利規費〉，請見http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_230524_0702.htm

  3. USPTO extends backup PDF option for DOCX filers, announces new date for non-DOCX filing fee，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/35e5cf3。同時依USPTO另一公告，若申請人件時併提PDF複本（backup PDF，或稱auxiliary PDF、applicant-generated PDF），此一PDF複本毋須申請人另提Petition，即會留存至申請案授權公告日後25年，詳情請見Extension of the Option for Submission of a PDF With a Patent Application Filed in DOCX Format（88 FR 37036），https://www.federalregister.gov/documents/2023/06/06/2023-11910/extension-of-the-option-for-submission-of-a-pdf-with-a-patent-application-filed-in-docx-format

  4. USPTO ushers in new era with introduction of electronic patent grants，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/34ade06。USPTO transitions to issuing electronic certificates of correction for patents，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/380ffb6

  5. Patent Center fully replaces USPTO legacy systems for filing and managing patent applications online，請見 https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/37b28ad

  6. Update: February 5 new transition date for Assignment Center replacing EPAS and ETAS，請見https://www.uspto.gov/subscription-center/2024/update-february-5-new-transition-date-assignment-center-replacing-epas-and

  7. USPTO已整理此次改版重點Change Summary for the Ninth Edition, Revision 07.2022供公眾參考，請見https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0005-change-summary.html。改版內容包括但不限於：

    -新版MPEP 600規定，一申請案即使尚無終局核駁，申請人提Notice of Appeal後，該日起所提IDS依第三階段規定辦理；

    -新版MPEP 1200提醒，Appeal Brief請求擱置（be held in abeyance）非法定重覆授權（non-statutory double patenting，簡稱NSDP）核駁，將視為訴願時未就NSDP核駁提出爭執，後續若需上訴到法院，可能因管轄權問題不被受理，又或法院可不考慮上訴的其他爭執事由、逕行肯認NSDP核駁。

    -新版MPEP 1500新增判例教示，說明所請設計範圍僅限Claim提示的製品設計，非泛指摘要所寫設計或設計本身；所請設計若未包括3D部分，單只一張2D平面視圖或已足稱充分揭露；審查官須經申請人同意，始得修正申請人原始提交的設計名稱、圖式說明、請求項。

  8. 亦有美國專利專家為文比較新舊版MPEP內容，比方USPTO前TC1600官員指稱，MPEP 800先前限審查官遭遇重大檢索負擔時方可要求選組，新版改為，若遇重大審查負擔（例：一所請發明有一101/102(a)問題，另一所請發明沒有此一問題）亦可要求選組，新版MPEP 800更方便審查官發選組通知。原文Recent MPEP Changes Complicate the Sticky Wicket of Restriction Thickets，請見https://ipwatchdog.com/2023/03/14/recent-mpep-changes-complicate-sticky-wicket-restriction-thickets/

  9. 可參考USPTO MPEP網頁“Notice of Change”，請見https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html

  10. USPTO issues milestone 1 millionth design patent，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/37291dc

  11. Representation of Others in Design Patent Matters Before the United States Patent and Trademark Office（88 FR 78644），請見https://www.federalregister.gov/documents/2023/11/16/2023-25234/representation-of-others-in-design-patent-matters-before-the-united-states-patent-and-trademark

  12. Supplemental Guidance for Examination of Design Patent Applications Related to Computer-Generated Electronic Images, Including Computer-Generated Icons and Graphical User Interfaces（88 FR 80277），請見https://www.federalregister.gov/documents/2023/11/17/2023-25473/supplemental-guidance-for-examination-of-design-patent-applications-related-to-computer-generated。2024年1月31日USPTO發布勘誤訊息，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3879826

  13. 例如Request for Comments on a Proposed Track Three Pilot Program With a Pre-Examination Search Option（88 FR 34136），提案為微實體申請人提供Track Three Pilot Program，最晚可等到最早優先權日起30個月（不可再延期）才繳檢索費及審查費，同時開放符合特定條件的申請人藉此取得審查前檢索報告（pre-examination search report），請見https://www.federalregister.gov/documents/2023/05/26/2023-11349/request-for-comments-on-a-proposed-track-three-pilot-program-with-a-pre-examination-search-option

  14. First-Time Filer Expedited Examination Pilot Program（88 FR 14607），請見https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/09/2023-04695/first-time-filer-expedited-examination-pilot-program。試行期間自2023/03/09至2024/03/11，名額最多1000件。適格申請案限尚無1st OA（含選組通知）製發的35 U.S.C. 111(a)一般正式發明案，非延續案、非Reissue，摘要、說明書、請求項皆以DOCX格式在Patent Center送件．可主張美國先申請暫時案優先權，但不可主張先申請美國正式案、外國（含PCT）優先權，也排除PCT進美國國家階段的371申請案。

  15. USPTO expands and extends Climate Change Mitigation Pilot Program，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/35d6b37

  16. New Opt-In Pilot Program for Receipt of Maintenance Fee Reminder and Expiration Notices by Email，請見https://patentsgazette.uspto.gov/week22/OG/TOC.htm#ref11

  17. USPTO establishes new pre-application assessment program to help American inventors，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3811573

  18. New USPTO-Mexico Accelerated Patent Grant arrangement expands opportunities for U.S. businesses，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/37b928e

  19. WIPO IGC Negotiations on Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge（88 FR 73003），請見https://www.federalregister.gov/documents/2023/10/24/2023-23387/wipo-igc-negotiations-on-genetic-resources-and-associated-traditional-knowledge。另依WIPO新聞稿，這場外交會議已確定會在2024年5月召開，請見https://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2023/article_0015.html

  20. Beware of spoofed calls that impersonate the USPTO，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3602c50

  21. USPTO announces final rule on standardization of the patent term adjustment statement regarding information disclosure statements，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/35fd56b

  22. Applicant-suggested drawing figure in the publication of patent applications，請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/drawing-figures.pdf。其實美國案申請人先前即可利用ADS提示公開本代表圖號，只不過此一建議於官方作業並無約束力，而此次USPTO公告雖表示會改依申請人指定方式公開，內容卻也提醒，公開本首頁代表圖萬一不同於申請人ADS指定圖，非屬可免費請求更正公開（request for corrected publication）的官方重大錯誤。

 

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