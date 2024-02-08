英國崛起：政府主導科技與產業趨勢更為明朗

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蘇翰揚╱產業分析師

英國在脫歐後雖然在經貿上受到一定程度衝擊，但該國依舊在科技創新上保持全球領先，特別近期科技變遷從技術本身創新一路延伸到國際關係，因此英國政府積極透過三大措施來確保其競爭力。

英國斥資3億英鎊投資先進鈾燃料生產

2024年1月，英國宣布投資3億英鎊啟動「高含量低濃縮鈾 (HALEU) 計劃」，到 2050年幫助提供高達24GW清潔、可靠核電的計畫的一部分，這項計畫將滿足英國電力需求的四分之一。而英國將成為歐洲第一個啟動高含量低濃縮鈾核燃料計畫的國家，加強新核能計畫的供應，並迫使俄羅斯進一步退出全球能源市場。 以下為計劃內容：

該計畫建立在英國作為核燃料生產世界領導者的地位以及英格蘭西北部的國內鈾濃縮和燃料製造能力的基礎上，為下一代核反應爐提供動力所需的特殊燃料，而大多數先進反應爐都需要這種燃料，目前僅在俄羅斯進行商業生產，而先進的模組化反應爐將在英國核復興中發揮重要作用，因為與小型模組化反應爐一樣，它們體積更小、能夠在工廠製造，並且可以透過加快建造速度和降低成本來改變發電站的建設方式，以及許多設計具有低碳發電以外的一系列應用潛力，包括生產氫氣或工業熱。

第一座工廠計劃於2030年代初期投入運營，這筆資金將促進英格蘭西北部的核燃料生產中心的發展，支持當地產業和就業，同時幫助擴大在英國和海外的核復興——這對於滿足全球網路至關重要。這些計劃將有助於建立新的負擔得起的清潔英國電力供應，因此向淨零過渡並不意味著更高的價格，從而保護家庭免受全球不穩定的影響。此外，英國也額外提供1000萬英鎊，用於開發生產其他先進核燃料的場地，幫助確保國內核燃料的長期供應，並能支持國際盟友。在第28屆聯合國氣候變遷大會(COP28)上，英國也重申與G7合作，以降低對俄羅斯燃料依賴。

挹注國際科學合作夥伴基金2.18億英鎊以提升國際合作

另外，英國也認知到當前科技分邊趨勢下，投入相關資源結交國際盟友至關重要，因此撥款2.18億英鎊至「國際科學合作夥伴基金」(International Science Partnerships Fund，ISPF)，用於與低收入和中等收入國家建立研究和創新夥伴關係，以支持永續發展，該基金於2022年12月推出，初始資金為 1.19億英鎊。國際科學合作夥伴基金是英國優先考慮戰略性國際科學夥伴關係承諾的一部分，將幫助英國及其合作夥伴提供比一個國家單獨完成的更大規模、更好的科學成果，聚焦在「韌性星球－引領綠色產業革命，保護地球」、「變革性技術- 發展負責任的技術以確保在未來世界中的地位」、「健康的人類、動物和植物—研究和創新以保障人群的安全和健康」、「未來的人才—培養人才以推動包容、研究和創新」四大主題。

該基金目的在於幫助提供只有透過國際合作才能完全實現的重要研究和創新，以及應對全球挑戰並開發未來技術，將英國研究人員和創新者放在全球解決方案的核心。並透過利用公平的國際研究和創新夥伴關係，為永續發展目標做出有意義的貢獻，以及使各國能夠以靈活的方式就重要議題進行協作，此外，為發展中國家提供強大的研究和創新生態系統，並加強英國在國內和世界各地的影響力和聯繫，該基金迄今為止推出三項計畫：

全球合作加速清潔能源創新 這是一項新穎的清潔能源和氣候變遷計劃，由美國國家科學基金會 (National Science Foundation，NSF)領導，由英國研究與創新局 (UK Research and Innovation，UKRI)施行，其中英國投資1,800萬英鎊，涉及全球中心計畫第一軌道的4個項目，資金由英國研究與創新局的「建設綠色未來」基金和國際科學合作夥伴基金提供。 英國科學院 ODA 國際跨領域研究計畫 支持英國的早期職業研究人員與巴西、埃及、印尼、約旦、肯亞、馬來西亞、菲律賓、南非、土耳其、泰國、越南和/或最不發達國家的早期職業研究人員之間就符合官方發展援助資格的國際重點研究進行國際合作涉及人文和社會科學的跨學科計畫。 皇家工程院-撒哈拉以南非洲高等教育合作夥伴關係(HEP SSA) 皇家工程院(Royal Academy of Engineering)向撒哈拉以南非洲的大學提供資金，透過學術界與工業界的合作解決非洲大陸工程技能短缺的問題，目的在確保撒哈拉以南非洲的高等教育系統能夠培養出滿足產業需求和應對當地和全球挑戰所需的技能和知識的工程師。

採取行動增強關鍵商品和支持企業的供應鏈韌性

最後一個面向為國際供應鏈韌性的維持，英國推出新的關鍵進口和供應鏈策略(Critical Imports and Supply Chains Strategy)，保障英國藥品、礦產和半導體等關鍵商品的供應，該策略提出以下五個優先領域的作法：

一、使英國成為供應鏈分析和風險評估的卓越中心

英國已開發一個框架，利用貿易數據和其他資料來源來識別供應鏈風險，透過英國進口脆弱性、國內生產漏洞、全球出口脆弱性這三個角度來考慮英國產品的漏洞，以及對關鍵供應鏈和全球運輸路線的阻塞點進行繪製、採用全球供應鏈情報計劃。為進一步加深對英國關鍵供應鏈的了解，除了增強對當前和未來進口關鍵商品流量以及需求的了解，增強分析能力，以便更好地了解發生的衝擊並預測對關鍵商品的影響，並在適當的情況下，與企業分享更多政府對關鍵供應鏈的分析。此外，採用尖端技術更了解關鍵供應鏈未來將如何發展，繪製未來供應鏈情景，並利用結果為未來的政策制定提供資訊。

二、消除關鍵的進口壁壘，並支持英國的經商環境

除了基本的自由貿易協定，英國將透過制定新的工作計畫來識別、審查並在可行的情況下消除進口壁壘，確保在英國經營的企業能夠盡可能輕鬆、有效率地進口貨物，包括建立關鍵的進口壁壘報告機制，以便企業提供資訊；尋求利用互認協議消除進口壁壘；跨政府合作解決關鍵商品的進口壁壘，並探討英國企業在尋找新供應商的支援需求，以及協助企業在市場上建立連結的選擇，包括利用政府的海外網路。此外，透過與公共金融機構共同設計和提供溝通計劃，確保企業能夠獲得政府支持的資金和進口關鍵商品的融資，以確保英國企業了解所提供的支持。並探討英國最關鍵的供應鏈進行進一步供應鏈融資介入的案例。

三、建立英國應對全球供應鏈衝擊的措施

確保政府擁有應對未來供應鏈衝擊所需的系統和框架，並支持企業，包括制定一個框架，使政府應對供應鏈衝擊的方法正式化，規定政府如何與企業合作，確保採取協調一致的應對措施，並借鏡近期危機的經驗，以及擴大與國際合作夥伴和多邊團體的合作，以預測破壞性事件並制定危機應對措施。

此外，透過發布特定風險的最新訊息，支持企業更好地了解和應對潛在的供應鏈衝擊。並透過擴大現有的壓力測試計劃，幫助企業和國際合作夥伴測試對潛在衝擊的抵禦能力並識別脆弱性，包括有關氣候相關破壞和新興技術供應鏈的具體工作。

四、確保英國能夠適應長期趨勢

當局將啟動一項工作計畫來探索相關風險並制定應對政策措施，確保英國關鍵商品的供應免受氣候變遷的影響，評估氣候變遷對關鍵供應鏈的未來影響，制定相關政策解決方案，並與企業、學術界和國際合作夥伴合作確定應對氣候風險的最佳方法。並透過努力識別和測試支援關鍵和新興技術（包括對淨零轉型至關重要的技術）的商品和供應鏈的韌性，增強未來供應鏈的韌性。此外，持續建立強有力的多邊和雙邊夥伴關係，提高全球韌性。以及透過策略優先順序和貿易與發展政策的進一步協調，尋求增加發展中國家對英國的關鍵商品出口，以加強其經濟發展並獲得關鍵商品和零組件的通路多樣化。並確保國際貿易協定方法有助於增強供應鏈的韌性，以及發展國內關鍵產品生產能力並減少對集中進口的依賴的機會。

五、擴大政府/企業和學術界之間的合作

成立新的關鍵進口委員會，將關鍵和成長領域的政府和企業聚集在一起，形成對優先議題的集體理解，建立更深的關係並確保與企業加強合作。並透過制定關鍵進口和供應鏈韌性的業務指南，建立關鍵和成長部門的能力，與合作夥伴組織一起開發關鍵進口、供應鏈可見性和風險管理重要性的工具包、指南和資訊活動。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 蘇翰揚 學歷： 國立中正大學企研所 經歷： 產業分析師 專長： 產業分析與市場研究

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