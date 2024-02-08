《科技戰與國家安全》地緣政治下保障戰略資源的國家礦產安全戰略

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芮嘉瑋╱財團法人中技社 科技暨工程研究中心 副主任

2024年是全球大選年，根據國際選舉制度基金會（International Foundation for Electoral Systems，簡稱IFES）統計[1] ，全球將選出至少20位國家領導人，全年從1月至12月至少有逾46個國家將舉辦各類選舉。除了台灣，日本、印度、印尼、俄羅斯、歐盟、非洲、墨西哥和美國等國家，未來一年內都將舉辦舉世關注的國家大選，牽動國際情勢甚鉅。

2024國家大選充滿變數

全球大選局勢中，最受關注的還是2024年底(11月中旬)登場的美國總統大選，共和黨呼聲最高的候選人前總統川普（Donald Trump）宣布捲土重來，很可能再度對上現任總統拜登，屆時「川拜對決」歷史重演勢必為美國政壇掀起波瀾進而影響中美複雜關係。

而2024年初台灣的總統大選，兩岸關係絕對是選舉考量的重點，全球都很看重這次結果，也是有史以來最多外媒記者來台關注選情的一次。

兩岸若衝突 斷鏈波及全球經濟

總統大選後台海局勢升溫，外媒報導中共解放軍將於2024年3月對台軍演。根據彭博經濟學家的估計，一旦兩岸發生戰爭全球將付出約10兆美元的慘痛代價，相當於全球國內生產毛額(GDP)的10%，遠超過俄烏戰爭、新冠疫情和全球金融海嘯的影響(圖1)[2] ，因為台灣是半導體製程晶片主要生產基地，生產全球大部分先進邏輯半導體，一旦台海開戰對全世界主要經濟體最大的打擊將是半導體晶片供應的斷鏈，即使是模擬台灣遭中國實施一年封鎖、斷絕台灣與其他地區的貿易，估計對全世界第一年的GDP恐將造成至少5%的減少。

圖1 台海戰爭與其他重大危機對全球GDP的影響



圖片來源：Bloomberg Economics、IMF



地緣政治風險下國家安全凌駕全球化比較利益之上

在川普擔任美國總統之前，台灣與美國進行經濟談判時，美國代表總是宣揚全球化是不容質疑的普世價值。但2023年質疑全球化的聲浪越來越大，包括台積電前董事長張忠謀先生，重新定義全球化並斷言全球化已不復存在！他認為國家安全凌駕全球化比較利益之上，道出地緣政治風險下安全才是主要的考量，過去美國因為礦產開採會有環境污染及開採成本高昂等諸多因素比較利益之下，認為向中國採購比自己開採更便宜，過去全球化下的比較利益帶來的降低成本效益已不復存在，就2023年中國相繼以鎵、鍺、石墨等戰略性礦產資源管制出口反制美國而言，「依賴性」可被用作政治籌碼，地緣政治下美中攻防，原物料已成為國家安全與競爭力的「武器」，一場稀有金屬戰爭正狼煙升起。

出口管制是處理地緣政治下複雜關係的手段

出口管制長期以來，是美國用來管理與中國複雜關係的手段。美國與歐盟共同限制先進的半導體設備與晶片製造技術出口到中國，中國則限制關鍵原物料出口衝擊電子產業供應鏈。未來十年潔淨能源等技術將變得特別重要。全球潔淨能源轉型趨勢下，能源產業將會成為消耗最多礦物的產業；而潔淨能源技術作為能源轉型的一部分，其快速的布局更意味著對關鍵礦物的需求顯著增加。

也就是說，這些關鍵礦物及其涉及的關鍵技術都將面臨更嚴格的出口限制。美國大多數的出口管制都是多邊的，然而，在國際關係複雜化之下，美國已經決定在特定情況下使用單邊出口管制，使美國在特定產業領域(例如半導體)保持技術領先、強大及領導的地位，此正如美國國家安全顧問Jake Sullivan在全球新興技術峰會上演講時指出：「美國不能只是在技術上只領先幾代，必須保持盡可能大的領先優勢」。

地緣政治風險的提高，各國都意識到供應鏈穩定的重要性，為鞏固潔淨能源科技及電動車動力電池所需關鍵原物料的料源，全世界無論是礦產進口國、需求國或是礦產出口國、供給國，都開始進入了礦產政策調整期，以鞏固國家產業發展與經濟利益，進而確保國家經濟安全。

世界各國新法案應運而生

日本政府已從國家整體戰略之高度來思考經濟安全保障。日本為了提高經濟戰略上的自主性和確保技術優位等戰略上的不可欠缺性，於2022年通過「經濟安全保障推進法」法案，旨在守護日本國民生活安全，實現新的經濟成長。該法案包括「供應鏈之強化」、「核心基礎設施之事前審查」、「專利不公開」及「尖端技術之官民合作」等四個主要部分，其中「供應鏈之強化」為重中之重。

對於日本本土大力支持的產業中所涉及至關重要的關鍵礦產或原材料，為了減少對單一國家的依賴，2023年4月日本經濟産業省對於執行重要礦物開採和冶煉業務持續5年以上的日本企業提出最高50％成本補貼的計畫，並可獲得能源和金屬礦物資源機構(JOGMEC)所投入的基金支持，旨在確保諸如稀土、鋰、鈷、鑷等對電動車電池與馬達至關重要的原物料穩定供應。在力求多元化其相關供應來源的同時，也能建立產業國產化和技術自主化能力，以降低對單一國家的依賴，特別是中國。

隨著綠色轉型加速，綠色經濟尤其被認為是關鍵原材料密集的行業，而歐盟尤其依賴來自中國的關鍵原材料。在歐盟所認定的30種關鍵原材料中，有19種來自中國進口，其中的稀土永磁材料100%來自中國提供。歐盟在2023年3月發布《歐洲關鍵原材料法案》，旨在增加歐洲在精煉、加工和回收關鍵原材料方面的能力。到2030年歐盟計畫每年在內部生產至少10％的關鍵原材料，加工至少40％的關鍵原材料，回收15％的關鍵原材料，目標是使歐盟分散戰略原料之進口，對於單一供應來源不超過其消費量的65%。

建立友好國家聯盟 MSP便是一例

地緣政治風險下，讓歐美日等世界主要國家都意識到不可過度依賴中國，且不可讓中國取得本土尖端技術。其經濟安全保障戰略之基本藍圖，是優先以本土科技為核心，再與價值觀相近之同盟國家共同主導技術規格標準之制訂，最後建立起一條確保國家經濟安全可靠的供應鏈。

全球值地緣政治風險加劇，與盟友建立礦產安全夥伴關係，加入友好國家聯盟是個不錯的選項。2022年6月14日，美國國務院宣布與盟友包括澳洲、加拿大、芬蘭、法國、德國、日本、南韓、瑞典、英國和歐盟委員會等重要夥伴國家建立「礦產安全夥伴關係（MSP）」，MSP旨在建立多元、安全和負責任的全球關鍵礦物供應鏈，以確保關鍵戰略資源的穩定供給與回收，並確保該等關鍵礦物的開採、加工和回收符合環境、社會和治理的ESG標準。

為謀求擴大MSP的範圍，除上述MSP成員國外，2022年9月下旬聯合國大會舉行期間，美國還邀請礦產資源豐富的國家代表參加部長級會議，包括阿根廷、巴西、智利、剛果民主共和國、印尼、蒙古、莫三比克、納米比亞、菲律賓、坦尚尼亞與尚比亞等國。

在這全球關鍵礦物需求不斷上漲之際，MSP是美國再次構建「小院高牆」對中國科技圍堵的戰略之一，全球戰略原料需求國組成友好國家聯盟，對地緣政治安定性和國家經濟安全有正面影響。

觀點：展望2024，各國「優先確保經濟安全」

2024俄烏戰爭未歇、朝鮮半島問題、台海局勢升溫、中東衝突等，值全球地緣政治風險加劇，世界格局動盪難測。到2050年，關鍵原材料的需求預計將飆升5倍。減少國家戰略原料的依賴並不意味著應該完全停止貿易，而是要盡量實現來源和價值鏈的多元化，並從國家整體戰略之高度來思考經濟安全保障。

2024年從年頭到年尾的關鍵國家大選，牽動國際政經局勢。在這變動不安的年代，全球經貿陷入詭譎多變充滿變數，如何在這不確定的浪潮中尋找出路?「優先確保經濟安全」是世界各國唯一不變的法則。確保經濟安全就是不過度依賴他國而可確保國內生計及國民經濟的正常運轉，同時確保國內產業在全球供應鏈結構下不被取代。當各國將確保經濟安全列為優先考量時，如何建立落實機制是下一步思考的方向。展望2024，為台灣量身訂做經濟安全的整體戰略，將會是新政府優先建立的重要課題。

備註：

【本文論述僅為作者見解，不代表其任職單位之立場。】

作者： 芮嘉瑋 現任： 中技社科技暨工程研究中心組長 學歷： 國立清華大學 奈米工程與微系統研究所 博士 中原大學 財經法律研究所 碩士 國立台灣科技大學 材料科學與工程研究所 碩士 經歷： 工研院技術移轉與法律中心執行長室 工研院電子與光電研究所專利副主委 光電產業智權經理 專長： 長期從事產業研究、專利智財與投資評估等工作，專注於能源、產業、環境、經濟等議題。擅長創新技術策略分析、科技預測及評估、專利分析與布局、產業分析、智慧財產權管理與經營策略、專利的商業化與貨幣化。熟捻產業技術發展趨勢，並常在各媒體平台發表文章、應邀演講，成功引領技術前瞻與產業關鍵議題。

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