2024年13種最值得關注的藥物 (上)

郭廷濠╱專利師

具影響力的調研機構科睿唯安 (Clarivate Plc) 於 2024 年 1 月 8 日發表了《2024最值得關注的藥物》 (Drugs to Watch 2024 - New frontiers in medicine)調研報告 (下稱《報告》),《報告》將重點放在新藥的發現、研發和施用所帶來的影響,並聚焦於在未來幾年內可能帶來重要轉捩點的藥物與其候選藥物,因為它們將有機會成為暢銷的或具重大進展性的藥物。值得一提的是,科睿唯安的系列報告對持續發展的醫療保健領域來說,是相當重要的產業資源,在過去11年發佈的報告中,已確認了超過 85 種最值得關注的藥物。 《報告》列出 2024 年最值得關注的 13 種藥物,本文將分為上、下 2 篇詳細介紹該 13 種藥物的作用方式、臨床適應症、及該藥物值得關注的理由與其預期銷售額。上篇率先介紹其中 5 種藥物。

2023《最值得關注的藥物》回顧

在 2023 年《最值得關注的藥物》 名單中,科睿唯安標注了 14 種大/小分子藥物作為最值得關注的藥物。其中,有 12 種已經獲得FDA核准,並且已經上市或正在準備上市。毋庸置疑,迄今為止最為成功的藥物莫過於2023年所列名單中之必治妥施貴寶 (Bristol Myers Squibb) 藥廠的Sotyktu™ (deucravacitinib),其為一種酪胺酸激酶 2 抑制劑 (tyrosine kinase 2 inhibitor),可使用於治療中度至重度的斑塊性乾癬 (plaque psoriasis)。其藥廠報告指出該藥物具強而有力的起始優勢,因為該藥物於 2023年前 9 個月的銷售額達 1.07 億美元。必治妥施貴寶藥廠相信,已有約10%的患者使用該藥物,並預期在 2024 年將進一步擴大該藥物的使用率。

但部分創新藥物之研發仍處於困境中,治療阿茲海默症(Alzheimer’s disease)的藥物即為其中之一。2023 年的名單關注了兩種不同類治療機制的藥物,其一為以 β 澱粉樣蛋白為標靶 (beta amyloid-targeting) 的衛采 (Eisai) 藥廠的LEQEMBI® (Lecanemab),該藥物於 2023 年 6 月獲得了 FDA 全面核准。衛采藥廠的報告指出,患者使用該藥物的情況符合預期結果,並且預估於2024年患者的使用量會再上升。而另一情況不太理想者的是禮來 (Lilly) 藥廠的 Donanemab。此外,在 2023 年所列的次世代藥物 (next - generation medicines) 中,較值得關注者如雙特異性抗體 (bispecific antibody) 及基因療法 (gene therapy)。屬於雙特異性抗體者,聚焦於嬌生 (Johnson & Johnson) 藥廠之治療多發性骨髓瘤 (multiple myeloma) 之 TECVAYLI® (Teclistamab),該藥物的治療成果有不錯的表現;但百傲萬里 (BioMarin) 藥廠之治療 A 型血友病 (hemophilia A) 之ROCTAVIAN™ (valoctocogene roxaparvovec) 基因療法的表現則不如預期。

2024年《最值得關注的藥物》概觀

在 2024 年《報告》中,重點關注未來 5 年內可能帶來重要轉捩點或改變現有治療模式的藥物。科睿唯安的分析師於《報告》中確定了 13 種將於 2024 年上市的新療法和藥物,並預測將在 2029 年達到重磅炸彈地位,或為患者帶來改變遊戲規則的好處。這些發展前景看好的藥物包括針對乳腺癌、A 型血友病、鐮刀形狀血球貧血疾病、克隆氏症、潰瘍性結腸炎、人類呼吸道融合病毒 (RSV) 感染和多發性骨髓瘤等疾病的廣泛治療創新。此外,《報告》還焦點關注了中國大陸不斷增長的慢性病市場,重點介紹了7種藥物,這些藥物可能在 2029 年達到 10 億美元的重磅地位,或對需要更好治療選擇的中國大陸患者產生重大影響。

在研究方法部分,科睿唯安的分析師所分析的範圍涵蓋數百種疾病、藥物和其市場等之數據,並依據預期核准或上市日期、競爭資料、藥物監管狀況、臨床試驗結果、市場動態和其他因素等影響因子,對每種藥物進行評估。篩選的標準為藥物處於第二期或第三期臨床試驗、即將申請核准或正在申請核准之階段,或已於 2023 年初上市之候選藥物,並進行進一步分析。所排除者為 2023 年之前已上市之藥物。

2024 年值得關注的藥物 – 第一部分

被科睿唯安列為 2024 年值得關注的藥物有 13 種藥物,按其字母順序排列如下:

● Aflibercept (高劑量,high dose)

Aflibercept 是一種重組的融合蛋白質,含有由人類內皮細胞生長因子 (vascular endothelial growth factor, VEGF) 接受器1與內皮細胞生長因子接受器 2 的胞外區域與人類免疫球蛋白G1 (immunoglobulin G 1,IgG 1) Fc 部位融合而成。Aflibercept 作為一種可溶性誘餌接受體,會與人類內皮細胞生長因子A及胎盤成長因子 (placental growth factor,PlGF) 結合且親合力高於其自然接受體,進而抑制這些同源人類內皮細胞生長因子接受體的結合與活化。Aflibercept之適應症有治療血管新生型 (溼性) 年齡相關性黃斑部退化病變、中央視網膜靜脈阻塞 (CRVO) 續發黃斑部水腫所導致的視力損害、糖尿病黃斑部水腫 (DME) 所導致的視力損害等。

本藥物值得關注的理由在於高劑量的 Aflibercept 相較於一般劑量的 Aflibercept,其可減少患者的給藥頻率且延長給藥之週數,並同時具有一般劑量的 Aflibercept 近似之治療效果和安全性。對於疾病之患者與臨床醫師而言,該給藥方式有助於滿足該些患者尚未被滿足的需求。簡言之,高劑量的 Aflibercept 減少了治療所需的負擔。

高劑量的 Aflibercept 於 2029 年在治療血管新生型 (溼性) 年齡相關性黃斑部退化病變之市場,其預期銷售額為 17.7 億美元。

● Budesonide[3]

Budesonide 為一種醣皮質類固醇,具有高度之局部抗發炎效果。無論在動物或人類之實驗,在激發性之研究中,均顯示出 Budesonide 具有抗過敏及抗發炎之效果。Budesonide 之適應症有多種,例如潰瘍性結腸炎、氣喘、A 型人類免疫球蛋白 (IgA) 腎病變 (亦稱貝格爾氏症,Berger’s disease) 等。

本藥物值得關注的理由在於藉由藥物控制釋放技術,利用腸溶衣緩慢釋放製劑之 Budesonide,可保持該藥物之完整性以到達迴腸,並用於治療 A 型免疫球蛋白腎病變。該藥物之治療標的為黏膜 B 細胞 (mucosal B cells),包括負責產生 IgA 複合物的培耶氏斑 (Peyer’s patches)。由於該藥物之吸收特性,使該藥物相較於一般的醣皮質類固醇而言,降低了許多醣皮質類固醇所具有的典型副作用。簡言之,緩慢釋放製劑之 Budesonide 降低了一般的醣皮質類固醇所具有的典型副作用。

緩慢釋放製劑之 Budesonide 於 2029 年,其預期銷售額為 7.3 億美元。需補充者為,該藥物之特殊性在於醣皮質類固醇藥物非常常見,但 Budesonide 不僅在臨床試驗的結果較為特殊外,更有較一般的醣皮質類固醇低的副作用。(關於緩慢釋放控制技術的詳細介紹,可參考第 348 期《尿失禁治療藥物之緩慢釋放劑型的顯而易見性》)

● Datopotamab deruxtecan

Datopotamab deruxtecan為一種作用於滋養層細胞表面抗原 2 (trophoblast cell surface antigen 2,Trop - 2) 標的之抗體藥物複合體 (antibody-drug conjugates,ADCs)。其適應症為 HR 陽性 (HR - positive,HR指賀爾蒙接受體) / HER2陰性 (HER2 - negative,HER2指第二型人類上皮生長因子受體) 和三陰性 (triple – negative,三陰性指 ER 陰性和 PR 陰性,HER-2 陰性) 乳癌之治療,其亦具有治療非小細胞肺癌(non - small cell lung cancer,NSCLC)之功效。滋養層細胞表面抗原 2 標的高度表現 (> 80 %) 於非小細胞肺癌等癌症之上皮細胞 (epithelial cancer cells),而人類健康的組織中則較少表現,此差異為一具吸引力之作用標的。

Datopotamab deruxtecan 於乳癌和非小細胞肺癌市場中,前者該藥物將可大量用於 HR 陽性 / HER2 陰性乳癌患者之後線治療中,及早期之三陰性乳癌患者的治療中;後者該藥物則可作為非小細胞肺癌患者之新型的治療方式 (即以前述之滋養層細胞表面抗原 2 作為治療標的)。

本藥物值得關注的理由在於 Datopotamab deruxtecan 於 HR 陽性 / HER2 陰性乳癌的治療中有更高的療效和安全性。三陰性乳癌與非小細胞肺癌的治療需求匱乏則可由該藥物來填補。但 Datopotamab deruxtecan 仍需要克服一些障礙使其能脫穎而出,因為無論是HR 陽性 / HER2 陰性乳癌、三陰性乳癌或是非小細胞肺癌治療領域,早有上市已久之固定治療藥物與治療方法,例如內分泌療法 (endocrine therapies)、芳香酶抑制劑 (aromatase inhibitor)、口服選擇性雌激素受體降解劑 (SERD) 等,及在新興治療方法中,例如其他滋養層細胞表面抗原 2 抑制劑、免疫檢查點抑制劑 (immune checkpoint inhibitors)、核糖聚合酶(Poly ADP - ribose polymerase,PARP)抑制劑、疫苗等將與 Datopotamab deruxtecan 相互競爭。

在乳癌和非小細胞肺癌合併計算下,Datopotamab deruxtecan 於 2029 年,其預期銷售額為 27 億美元。

● Efanesoctocog alfa

Efanesoctocog alfa 為一種利用創新抗體結晶區域片段融合技術 (Fc fusion technology),於藥物構造中加入類血友病因子 (von Willebrand factor,VWF) 之片段及 XTEN® 多肽 (polypeptides) 者。Efanesoctocog alfa 之適應症為治療第 8 凝血因子 (coagulation factor VIII) 缺乏之 A 型血友病。Efanesoctocog alfa 的使用方式為每週靜脈注射給藥一次,此種給藥方式有助於減少現行之第8凝血因子替代療法需要高頻率注射給藥 (每隔一日給予藥物或一周給藥二次) 的負擔。

本藥物值得關注的理由在於 Efanesoctocog alfa 是目前突破現行類血友病因子治療限制者,該藥物增加了半衰期的限制 (half-life limitation),使接受治療的血友病患者之注射給藥頻率負擔降低。即 Efanesoctocog alfa 能減少患者治療上的負擔。

Efanesoctocog alfa 於 2029 年之市場預期銷售額為 17.7 億美元。

● Ensifentrine

Ensifentrine 為一種磷酸二酯酶 3 (phosphodiesterase 3,PDE 3) 及磷酸二酯酶 4 (PDE4) 的雙重抑制劑,該藥物係以吸入的方式給予藥物,其適應症為治療慢性阻塞性肺病 (chronic obstructive pulmonary disease,COPD),用於中度至重度慢性阻塞性肺病的患者,避免其病情加重。Ensifentrine 的優勢在於其不會產生市面現有的口服磷酸二酯酶抑制劑的全身性副作用。

本藥物值得關注的理由在於 Ensifentrine 為現行有效之磷酸二酯酶 3 及磷酸二酯酶 4 的雙重抑制劑,其擁有支氣管擴張的功效 (bronchodilator) 和非類固醇之抗發炎活性 (nonsteroidal anti - inflammatory activities)。

Ensifentrine 於 2029 年之市場預期銷售額為 500 至 7.5 億美元。

參考資料:Drugs to Watch 2024 - New frontiers in medicine, Clarivate™

備註:

作者: 郭廷濠 現任: 中華民國專利師 學歷: 台科大專利所碩士 專長: 1. 藥物藥理學 2. 生技、醫藥專利 3. 藥事、專利法規 證照: 109年度中華民國專利師考試及格

