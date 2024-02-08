證交所力推創新板 打造生技產業5000億市值！

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

台灣推動生技醫藥產業行之有年，但生技產業在國內資本市場的發展卻緩如牛步，至今市值占比仍未達1%。為厚植生技在資本市場的競爭力，台灣證券交易所從2023年開始鬆綁創新板相關規定，並宣布強化生技產業的發展策略。台灣證券交易所上市一部組長張雪真表示，生醫是下一世代新興產業，台灣資本市場勢在必行，未來將結合一般板與創新板力量，打造出市值達5000億元的生技產業，並計劃於三年內將生技產業市值占比提升至2%，打造生技上市新聚落。

圖一、台灣證券交易所上市一部組長張雪真分享證交所的生醫觀點。

多元產業聚落是國際發展趨勢，台灣資本市場仍有待急起直追。目前台灣資本市場近六成集中在電子產業，生技醫療僅占1%左右；相較之下鄰近的韓國電子業占三成比重，生技醫療已達9%。從Bloomberg全球行業分類標準（GICS）分析，新藥公司仍為國際生技產業IPO的主力，以台灣整體資本市場來看，共有191家生技相關的上市櫃及興櫃公司，其中新藥研發公司占了114家，不僅台灣如此，美國、南韓和香港等市場的生技產業，都是以藥物的研究和生產比較多，從市值而論，國際市場同樣是新藥公司創造的市值較高，台灣生技資本市場有78%都來自新藥公司，只有美國的醫材公司具有較高估值，占比約為四成。

圖二、2023國際主要交易所醫材及新藥市場概況

圖片來源：Bloomberg2023 GICS分類市值/證交所整理

生技產業在台灣成長非常緩步，掛牌上市家數從2000年的16家成長到2023年42家；但從生技展業的市值觀察，2022年底是新台幣4,200億元，去年已經突破5,100億元，並有6家公司新掛牌上市，在COVID-19疫情過後，全世界對醫療產業更加重視。

圖三、台灣集中市場生技產業上市公司概況

圖片來源：證交所

推動台灣生技產業IPO，證交所三箭齊

美國的生技產業由專業機構投資人及醫藥大廠主導，從種子期、創建期、擴充期到成長期，每一個階段都有很多創投基金接棒，協助美國生技產業發展，但台灣資本市場受限於ICT產業的本益比思維，對於很多新藥公司而言，前期要籌資的困難度非常高，因此證交所希望藉由新增創新板做為跳板，讓更多資金有機會挹注給生技產業，希望藉由創新驅動產業鏈結，政策驅動更多的人才、技術還有商業的模式，壯大台灣醫生產業，建立起完整的生技產業鏈，為台灣的資本市場帶來更多的可能性。

張雪真指出，為了打造下一個十年上市新聚落，證交所從去年開始以「三箭齊發」的方式推動台灣生技產業IPO，首先在2023年7月新增「綠能環保、數位雲端、運動休閒、居家生活」4大產業分類，接著在8月鬆綁生技業在創新板上市的六大條件，主要亮點在於刪除申請上市資本額條件、調整改列一般板的集保規定，以及再降合格投資人資格條件[1]；10月時證交所進一步發布｢新藥或醫材研發公司申請上市開說明書揭露重點參考」[2]，為提升新藥或醫療器材研發公司申請上市時的資訊透明度，除了教育宣導之外，還要強化生技產業的發展措施，包括公開說明書揭露內容、增訂新藥研發的重大訊息管理，並增加法說會辦理頻率和說明事項。

2023年台灣生醫產業市值突破1.2兆元，投資額已超過4,500億元，而去年底陸續有幾家生技公司完成掛牌，截至目前亦有多家生技公司獲主管機關審議通過，申請送件持續增加中。KPMG安侯建業健康照護與生技產業主持會計師郭欣頤指出，由於生技研發需投資大量資金，且研發期間長，可能產生鉅額虧損或仍無法產生獲利，因此大部分會以「科技及文創事業」申請IPO，除設立年限不受限制，獲利能力亦不受限，只有規範「最近期淨值不低於股本2/3」。

圖四、科技及文創事業申請上市櫃形式要件

圖片來源：KPMG

生技公司申請IPO，專利權是審查重點

生技公司要申請IPO的時候，研發審查包括下列幾項重點。首先是關鍵技術是否取得專利？專利權屬於新型或發明專利、專利存續情況、已核准及申請中件數、專利到期後之影響及因應措施。其次是技術自主性、技術領先同業程度、競爭優勢及智財權的保護措施；研發支出占營收比例，若與同業相比偏低必須解釋原因，以及歷年研發費用變化的合理性。若公司有取得政府補助，也會扣除之後設算獲利能力是否符合上市標準。經濟部對於生技事業上市的審查重點，著重於公司的產品、研發及技術，是否具備市場性；櫃買中心則會檢視公司內部控制制度、維持營運穩定性、未來發展性及資訊揭露的程度。

圖五、KPMG安侯建業健康照護與生技產業主持會計師郭欣頤分享生醫產業IPO的注意事項。

吳碧娥／攝影

郭欣頤提醒，生技公司需特別關注幾大財務會計議題，包含收入認列、無形資產減損評價、員工獎勵、併購及組織重整、營利與非營利間之利潤分類以及關係人交易，生技、醫療、製藥產業公司宜事前做好規劃與相當準備，才能成功順利申請掛牌。

資料來源：

備註：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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