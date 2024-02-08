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英特爾與聯電展開製程合作 但成熟製程過剩格局恐不利於發展

聯合新聞網／ 北美智權報

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林宗輝╱北美智權報　編輯部

近年來，隨著全球半導體產業快速發展，各大晶圓代工廠紛紛積極布局，希望在這塊版圖上取得更多的份額。英特爾正致力於轉型發展代工業務，而聯電長期以來專注於成熟製程，都渴望能在先進製程上有所突破。雙方日前宣布，將在12奈米FinFET製程技術上展開合作，希望能發揮各自優勢，擴大產能與市場佔有率。

英特爾希望透過提供代工服務，在全球半導體供應鏈中擴大其角色與影響力。然而，英特爾目前在晶圓代工領域的發展方向仍以先進製程技術為主，像是10奈米以下的製程節點。

相較之下，聯電多年來專注於提供穩定可靠的成熟製程代工服務，例如28奈米、22奈米等技術節點。聯電一直有意願跨足更先進的FinFET製程，以擴充其產能與市場佔有率。但是，FinFET製程需要的先進製程設備投資門檻非常高，使聯電在擴產FinFET的規劃上屢屢受阻。

在這樣的背景下，英特爾與聯電攜手合作12奈米FinFET製程，可以讓雙方發揮各自的優勢並降低投資成本。對聯電來說，能夠直接利用英特爾現有的12奈米製程設備，不需自己購置全新的製程機台，就能提升12奈米FinFET製程的量產進度並擴大產能。對英特爾而言，透過與聯電合作，可以擴大其12奈米晶圓代工的產能與市場佔有率，並且吸引更多成熟製程的潛在客戶，以擴大英特爾晶圓代工業務的客戶群。

合作內容與效益

根據雙方公布的合作內容，英特爾與聯電將共同開發12奈米FinFET製程技術平台，預計最快將於2027年正式量產。在此合作案中，英特爾將提供位於美國亞利桑那州的Fab 12、Fab 22以及Fab 32等三座成熟晶圓廠的廠房設備;聯電則會提供12奈米FinFET製程的技術與智慧財產權。

透過直接利用英特爾現有的廠房與設備來進行12奈米FinFET製程，合作雙方可避免重複建構一整個新的晶圓廠，大幅降低投資成本。預估與建立一個全新的12奈米晶圓廠相比，這種合作方式可為雙方節省逾80%的投資成本，主要的費用僅包括設備機台的移置和廠房的小規模調整。

在合作的效益上，聯電可從中獲得英特爾12奈米FinFET製程技術的授權，並透過共同營運英特爾美國的晶圓廠，在經營管理與營運模式上獲得寶貴經驗。這對聯電在FinFET製程的布局將產生重大幫助。聯電過去最先進的製程節點僅為14奈米，透過是次合作案，聯電將可加速跨入12奈米FinFET世代，並進一步累積在更先進製程的經驗，為未來在10奈米以下的製程發展奠定基礎。

對英特爾而言，提供現有的晶圓廠設施不僅可獲得代工服務的營運經驗，擴大製程的彈性，也可將資源集中在更先進的3奈米與2奈米製程開發上。此外，英特爾可透過聯電龐大的客戶群擴展代工業務，並利用聯電在射頻與無線製程的專長，以提升在成熟製程領域的競爭力。

綜合來看，雙方的合作將可發揮資源整合的最大效益，為彼此帶來製程布局與技術上的互補優勢，共創雙贏局面。

未來成熟產能供需均衡成隱憂

對於英特爾與聯電攜手合作12奈米FinFET製程一事，業界分析認為，此舉將可以擴大英特爾在成熟製程的產能與客戶來源，也有助聯電加速踏入先進製程的布局，進而提升全球晶圓代工供應鏈的韌性，為客戶帶來更多元的選擇。

更重要的是，隨著電動車、PC市場需求降溫，晶片需求疲軟，現有的成熟製程產能已開始呈現過剩的狀態。加上中國新興晶圓廠在成熟製程領域展開大規模投資與量產，對既有晶圓代工廠形成嚴峻的衝擊。聯電過去主要依靠成熟製程獲利，現有產線使用率恐怕下滑的情況下，直接大舉跨入12奈米FinFET，勢必會加劇產能利用率的進一步下滑。

在產能利用率已面臨挑戰的情況下，聯電若無法順利轉型至FinFET世代並建立穩定的產能，其在先進製程的競爭力將難以提升。此外，聯電過去主要客源為成熟製程的客戶，這些客戶是否願意接受FinFET的產品定價，也存在不確定性。

展望未來，如果聯電能夠透過這次合作案，穩定掌握12奈米FinFET製程技術，並與英特爾在先進製程設計及特殊技術應用上，有更緊密的合作，將可望進一步擴大兩家公司在全球晶圓代工市場的影響力。業界也推測，若合作順利，雙方未來可能考慮在英特爾其他1X奈米等級的FinFET廠區持續合作。

隨著此次12奈米合作案的執行情形，以及雙方在技術整合上的深化程度，未來英特爾與聯電是否會在策略上建立更緊密的合作關係，將成為業界持續關注的焦點。整體而言，這次跨國合作案將驗證兩家公司是否能透過開放、合作的模式，發揮各自優勢，創造出超過獨立競爭的總體效益。

結語

綜觀聯電此次與英特爾的跨國合作，雖然有機會讓聯電加速進入FinFET製程領域，但考量到聯電過去在14奈米的技術瓶頸，此合作案能否順利執行，仍存有一定風險。

聯電若無法在短時間內掌握FinFET的核心技術，生產出符合品質要求的12奈米晶片，將難以爭取到客戶訂單，合作效益將大打折扣。此外，聯電的產品定價策略是否能讓過去的成熟製程客戶接受轉移到新的FinFET製程，也是一大挑戰。

總結來說，聯電與英特爾的合作雖具有互補效益，但聯電自身在技術能力上的不確定性，以及未來成熟製程產能的需求能否持續，將是決定合作成效的關鍵所在。聯電自身若無法提升在FinFET製程的技術實力，其在先進製程的地位恐難有大突破，此合作案的策略效益也將大打折扣。

 

作者：林宗輝
現任：北美智權報資深編輯
學歷：大葉大學
經歷：電子時報半導體資深分析師

MIT Techreview 中文版研究經理

財訊雙周刊撰述委員

美國波士頓Arthur wood 投資顧問公司分析師

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