從專利看車輛智慧座艙系統關鍵技術發展趨勢

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

隨著5G布建的普及化,帶出車聯網時代的來臨,智慧化、個人化需求的提升,在新一代車輛產業中發展出「智慧座艙」的概念,智慧座艙目前並無統一的規格標準,凡是能提供個人化、智能化及沉浸式體驗目的的相關發明,均能實現於車輛智慧座艙中,相關市場也不再是由傳統品牌汽車大廠及車輛零組件供應商主導,因此未來「智慧座艙」概念可為資通訊技術開發經驗豐富的台灣廠商帶來無數創造利潤之商機。為此,經濟部智慧財產局於去年(2023) 10月31日發佈了《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》報告,以專利來導航,透過專利申請現況,找出產業發展的脈絡,提供廠商在進入車用市場上相關的研發注意事項,並關注進入相關技術領域所屬的潛在競爭及合作的對象,以助廠商縮短進入智慧座艙市場的摸索時間。

《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》(下稱《報告》)以使用者為中心的視角,將智慧座艙系統相關技術依視覺、聽覺、娛樂體驗及智能互動主題進行分類研究,進行相關專利趨勢分析及挑選重要關鍵技術,盼能提供智慧座艙相關產業研發及市場行銷策略制定參考;除了避免將研發資源浪費在已存在的技術外,也可以找出相關潛在合作或競爭對象。

《報告》調研背景

從車輛發展趨勢來看,已從最早期的著重機械化發展演變成著重車輛的電子化,特斯拉於2009年推出Model S可以說是一個分水嶺。其後,隨著5G網路佈建日益普及,IoT及車聯網也開始興盛,車廠也開始關注車輛的聯網化。與此同時,5G、人工智慧(AI)、大數據、半導體製程技術等各種新興科技的技術發展也日漸成熟,進而在車輛發展上開始重視智能化及個人化的應用。

《報告》指出,早期車輛電子系統的開發,是由各品牌車廠搭配一級(Tier1)供應商使用較封閉的軟體作業系統及自選晶片自行進行研發,隨著各種新興科技的發展,在晶片使用上已不再由各品牌車廠搭配一級供應商主導,而是使用晶片廠商提供的車用晶片。車用晶片的主要供應商包括聯發科、高通 (Qualcomm)、輝達 (NVDIA) 等晶片大廠,他們將5G、AI等原先大量運用於電腦及消費電子市場上的技術帶進汽車市場。《報告》進一步指出,在晶片以外,車用軟體系統上也出現變化,隨著蘋果公司 (Apple car) 及Google (Android auto) 加入車用系統開發,軟體系統也由較封閉的軟體作業系統逐漸走向多元開放。

綜上各種科技的發展也同時造就了車輛零組件供應鏈的變化,由之前各品牌車廠搭配一級供應商(Tier1)將汽車零組件產品直接供應各品牌車廠的方式,演變為可由更多不同類型的OEM / ODM廠商參與;未來互聯網公司也可能是汽車零組件產品的提供者。像在2019年CES展上,多家車廠、零件供應商和科技公司均開始發表較完整的智慧座艙解決方案,整合人工智慧,虛擬實境 (Virtual Reality,VR) 等前緣技術。2020年後有更多主機板公司,供應商及互聯網公司紛紛進軍智慧座艙領域,提供解決方案。

《報告》強調,智慧座艙如今的發展趨勢不再是汽車座艙內加上絢麗儀表板的概念,而是強調各個構件的整合,提供駕駛或乘客一種多元多模式的互動,進而使駕駛或乘客有更智能及沉浸式的駕駛或乘坐體驗,其中涉及相關技術繁多,而目前智慧座艙亦沒有明確定義及統一的標準技術規格,因此,《報告》在相關專利技術分類上回歸到以「智慧座艙的本質」進行分類,即以消費者於座艙內目光所及、耳朵所聽、觸覺所至、甚至於車內一切互動,以使用本身為出發點分別為視覺、聽覺、智能互動及娛樂體驗四大類相關技術進行分析。

智慧座艙視覺技術專利

《報告》指出,為運用新的科技來滿足駕駛與乘客新的需求與體驗,其中視覺體驗相當重要。傳統顯示的方式已逐步產生變化,最顯著的改變即為抬頭顯示器(head-up display,HUD)運用於車輛上,使駕駛不用再低頭觀看相關訊息,提高了駕駛安全性。更近一步的增強實境。HUD可分三類,分別為(1) 組合式(Combiner Type) HUD、(2) 擋風玻璃式(Windshield Type) HUD、(3) 增強實境(Augmented Reality,AR) HUD;而HUD的影像源 技術則涵蓋(1)TFT-LCD、(2)DLP、(3)LCOS及(4)MEMS。

經整理,《報告》篩選分析後的智慧座艙視覺方面相關技術的專利,截至2023年中,所有公開 (告) 案件,共計12,748案。





圖1. 各國視覺技術專利數圓餅圖 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日



● 視覺專利國別分布

《報告》以「最早優先權國家 / 地區」作為發明來源國家 / 地區,即專利申請人就一發明首次提出專利申請的國家 / 地區,代表該發明的來源國家 / 地區。如圖1所示,HUD技術的12,748案發明之來源以日本 (JP,3,895案,31%)及美國 (US,2,001案,16%)、中國大陸 (CN,1,707案,14%)為主,其他來自於德國 (DE,1,605案,13%)、南韓 (KR,1,199,10%)、以及法國 (FR,748案,6%);來自臺灣 (TW) 的發明占1%,共162案(詳圖1及表1)。

《報告》分析,日本以3,895件專利占據第1位,顯示日本老牌汽車公司仍有其研發實力,其精密加工仍是世界首屈一指的。美國以2,001件占據第2位,可歸因於其國家科技實力與創新思想的先進。中國大陸以1,707件位列第3,應與中國大陸大力推動電動汽車產業有關。德國以1,605件排第4位,可能是由於德國環保意識強烈,大力推動電動汽車有關,且德國老牌汽車公司如福斯、BMW等亦具有強勁的研發實力。南韓以1,199件位居第5位,南韓現代汽車目前亦在電動汽車技術上強力發展,可藉由HUD來吸引換車消費者購買該品牌。



表1. HUD專利各國家專利數 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





● 視覺專利IPC分布

針對視覺技術,《報告》對各專利申請之IPC分類號進行統計如圖2所示,其相關說明列於表2。

如表2所示,視覺技術領域前3名的分類號為G02B、B60K與B60R,分別為4,807件、2,380件與540件。G02B為「光學元件或系統或儀器」;B60K為「車輛用儀表或儀表板」;故大致可歸納出專利技術分類於光學元件與儀表上這兩部分約占58%。



圖2. 視覺技術的IPC分布圓餅圖 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日







表2. 視覺專利的IPC數量排名與對應說明 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





● 視覺專利申請人分布

如表3所示,在全球部分,前十大申請人中,以日本與歐洲廠商最多,主要申請人以汽車製造商與零組件供應商居多。排名第一的日本電裝 (DENSO CORP.) 是世界第二大的汽車零組件供應商,為著名的汽車零組件以及先進汽車技術、產品和系統的製造商和供應商之一。排名第二的日本精機 (NIPPON SEIKI CO. LTD.) 是汽車零件供應商之一,該公司通過汽車零組件業務部門提供HUD。排名第三的南韓現代汽車 (HYUNDAI MOTOR CO.) 為南韓最大的汽車製造商。第四名為德國福斯集團 (VOLKSWAGEN A.G.) 是世界最大的汽車製造商之一。第五名為法國法雷奧(VALEO S.A.) 於1980年代開始,快速進軍國際市場,通過一系列海外兼併,發展成一家跨國企業,涵蓋多個重要汽車零件領域的。排名第六的日本矢崎 (YAZAKI CORPORATION.)是一家全球汽車零組件供應商,亦提供高解析度的HUD配備。第七名為日本豐田(TOYOTA MOTOR CORP.)是總部位於日本愛知縣豐田市的跨國汽車公司。排名第八為德國BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 是一家跨國豪華汽車、機車和引擎製造商。第九名的法國聖戈班 (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN.) 是一家位於巴黎的跨國公司,最初是一家鏡子製造商,現在還生產各種建築材料、高性能材料和其他材料。其亦提供有關HUD的夾層玻璃與鏡面材料。最後為美國通用汽車 (GENERAL MOTORS CORP),是源自美國的跨國汽車製造公司。從十大申請人可看出多為老牌汽車製造公司或汽車零件供應商,可見在HUD技術領域目前還沒有新興的廠商專利數量可超越老牌公司。



表3. 視覺分類技術的前十大申請人之專利數量 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





就台灣專利申請案部分,前十大申請人中,有8家為台灣廠商,其餘二家分別來自日本及中國大陸。排名第一的是怡利電子 (E-LEAD ELECTRONIC CO LTD),共有12件,第二名為有11件的中國大陸蔚來汽車,接下來順序為英錡科技(MEGA 1 CO LTD)有7件,日本積水化學工業 (SEKISUI CHEMICAL CO. LTD.) 有6件、尚立光電 (SHINYOPTICS CORP)、創盟科技 (CONSERVE & ASSOC INC) ,均為5件、中強光電(CORETRONIC CORP),財團法人車輛研究測試中心 (AUTOMOTIVE RESEARCH & TESTING CENTER),均為4件,工業技術研究院 (INDUSTRIAL TECHOLOGY RESEARCH INSTITUTE),千石科技 (MILLENNIUM KEYSTONE TECHNOLOGY CO LTD),均為3件 (詳表4)。



表4. 台灣案前十大申請人專利數量表 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





智慧座艙聽覺技術專利

車載智慧語音系統可以實現駕駛員與汽車的良好交互,能避免駕駛員分心,提升駕駛體驗,是汽車智慧系統中不可或缺的重要部分。語音互動的核心技術主要包括三大部分,分別是語音辨識ASR、語意分析NLP及語音合成TTS技術;而聲學的核心技術主要也分為三大部分,分別是車載麥克風、車載揚聲器及車載功率放大器。

● 聽覺技術專利國別分布

如同前述視覺技術專利一樣,《報告》以「最早優先權國家 / 地區」作為發明來源國家 / 地區,即專利申請人就一發明首次提出專利申請的國家 / 地區,代表該發明的來源國家 / 地區。

根據Derwent Innovation檢索後所得資料分析結果如圖3及表5所示。中國大陸以1,377項專利居領先地位,《報告》推測是因為中國大陸有龐大的汽車市場和消費需求,推動了智慧座艙技術的發展和創新,且中國大陸有強大的人工智慧和語音識別技術基礎,例如百度、阿里巴巴、騰訊等,這些中國廠商提供了智慧座艙聽覺技術所需的核心算法及平台。美國為聽覺技術申請專利的第2大國,有1,243申請專利數量,如同中國大陸,美國也有豐富的智慧座艙聽覺技術專利資源,例如谷歌、微軟、亞馬遜等,這些美國廠商人工智慧和語音識別技術方面具有深厚的基礎和優勢。日本緊追其後,位列第3,共有962申請專利數量,日本也有強大的電子和通訊技術基礎,例如索尼、松下、夏普等,他們在音響和顯示方面具有領先和獨特的技術;日本有穩定的汽車市場和消費群體,以及高度的安全意識和品味要求,這些都促進了智慧座艙聽覺技術的發展和改進。前三大申請國家 / 地區占總申請量將近7成 (68%)。



圖3. 聽覺技術各國家專利數圓餅圖 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日







表5. 聽覺技術專利各國家專利數 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





● 聽覺專利的IPC分布

聽覺技術領域前4名的分類號為G10L、B60R、H04R及G06F,分別為1,785件、1,345件、899件與753件,其中G10L為「語言分析或合成;語言識別」;G06F為「電子數位資料處理」,主要與語音互動技術中的自然語言的分析與識別、語言資料轉化處理相關;B60R為「車輛配件或車輛部件」;H04R為「揚聲器」,主要與聲學技術中的聲學輸入、聲學輸出相關,前4名的分類號約占聽學技術領域7成 (68%) 的專利申請數量。



圖4. 十大聽覺技術專利的IPC分布圓餅圖 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日







表6. 聽覺專利的IPC數量排名與對應說明 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





● 聽覺分類技術的前十大申請人

如表7所示,前十大申請人中,以日本與美國廠商最多,主要申請人以汽車製造商與零組件供應商最多。排名第1位為南韓現代汽車(HYUNDAI MOTOR CO.),第2位為日本三菱電機 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP),第3、第4位分別為美國福特汽車 (FORD MOTOR CO.)及美國通用汽車(GENERAL MOTORS CORP)。從十大申請人中可看出專利申請者均為汽車製造商或汽車(多媒體設備)零組件供應商。



表7. 聽覺分類技術的前十大申請人之專利數量 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





● 台灣前十大申請人

從表8可看出我國專利申請案的前十大申請人中,最多為美國高通 (QUALCOMM),共有12件,其餘申請人皆為2件;就申請人類型來看,國外廠商申請數量最多,總共申請28件,台灣廠商申請數量次之,總共申請17件;其餘為自然人及學術機構,總共申請16件;除了美國高通外,每名申請人的申請數量至多2件,可能與台灣市場規模較小,而廠商傾向於市場規模較大的國家 / 地區布局專利的策略有關。



表8. 台灣案前十大申請人專利數量表 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





智慧座艙娛樂體驗技術專利

《報告》指出,過往車內娛樂體驗以車內顯示器播放音樂、廣告或影片為主,提供乘客以單向顯示為主的乘車樂趣。後加入類似於電腦或單機遊戲的內容,讓乘客可透過顯示器與遊戲內容互動,提供乘客長程乘坐的消遣。隨著智慧車輛的發展趨勢,並因應物聯網的豐富資訊、智慧化設備及個人化服務的發展,娛樂體驗將從過往的單向顯示與單機遊戲娛樂,轉變為連網的個人化車內娛樂應用,並基於行車安全理由,建構乘客與駕駛互不打擾的獨立娛樂系統,以及透過乘客的智慧化設備與車內系統的連結,提供更多整合式服務與個人化服務,將乘客的乘坐 體驗從單純的娛樂消遣打發時間模式轉為建構車內成為第三生活空間的沉浸式娛樂體驗。

《報告》利用全球車內娛樂體驗專利申請情形進行進一步探索,透過 Derwent Innovation 利用娛樂體驗的相關關鍵字進行檢索並閱讀相關專利技術後,歸納出關鍵技術具體內容包括二階技術(顯示、控制、個別化服務、體驗、環境)。再將二階技術進一步細分為三階技術,其範疇依序包括頭枕與手枕顯示器之顯示及共享技術、遙控器與手勢之控制技術、透過乘客智慧化設備與後座娛樂系統無縫連接或進行乘客定位、乘客娛樂性體驗與乘坐過程體驗以及車內虛擬環境與行車外部現實環境之結合、互動等技術。

● 娛樂體驗技術專利國別分布

《報告》透過 Derwent Innovation 進行專利檢索,在娛樂體驗這個分類技術項下,計有約 4,947 件專利申請紀錄,分別為後座娛樂子分類約 3,027 件,沉浸體驗子分類約 2,025 件。在 4,947 件專利申請紀錄中,前十大國家占了 4,868 件,大約 98.4%的專利申請紀錄是由前十大國家申請的,其中以美國的 1,871 件為最高,中國大陸的 823 件次之,世界智慧財產權組織466件排第3位 (詳圖5及表9)。



圖5. 娛樂體驗技術各國家專利數圓餅圖 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日







表9. 娛樂體驗技術專利各國家專利數 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





● 娛樂體驗技術專利的IPC分布

在娛樂體驗此分類技術中,《報告》針對各專利申請之 IPC 分類號進行統計,結果如圖6所示,其相關說明列表如表10所示。



圖6. 十大娛樂體驗技術專利的IPC分布圓餅圖 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





前十大 IPC 分類號分別為 B60R、G06F、H04N、B60K、B60W、H04W、 H04L、G01C、G02B 及 G06T。其中,在娛樂體驗分類技術中的第一大分類號 B60R,為「其他類不包括的車輛,車輛配件或車輛部件」,《報告》推測其技術內涵主要是涵蓋了車載相關顯示設備的佈置或安裝;第二大分類號 G06F 為「電子數位資料處理」,推測其技術內涵應為車內相關顯示設備與使用者之間的人機介面設計與互動方式;第三大分類號 H04N 為「影像通信,例如電視」,推測其技術內涵應為車內虛擬實境、 擴增實境等技術之影像通訊。



表10. 娛樂體驗技術專利的IPC數量排名與對應說明 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





● 娛樂體驗技術各分類技術的前十大申請人

在娛樂體驗分類技術項下,前十大申請人前 3 名為中國大陸上海擎感智能科技 (SHANGHAI QINGGAN INTELLIGENT TECHNOLOGY)、南韓LG電子(LG ELECTRONICS INC.)及德國福斯汽車(VOLKSWAGEN A.G.) (詳表11)。



表11. 娛樂體驗(同族)分類技術的前十大申請人 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





在娛樂體驗分類技術的子分類中,後座娛樂子分類的前十大申請人前 3 名為南韓LG電子 (LG ELECTRONICS INC.)、日本三菱電機 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP)、德國BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW))。在這個子分類技術項下,德國福斯(VOLKSWAGEN A.G.)、南韓現代(HYUNDAI MOTOR CO.)、美國福特汽(FORD MOTOR CO.)與日本電裝(DENSO CORP)亦擁有超過 35 件以上的專利申請數量,均為後座娛樂系統相關技術的主要發展廠商 (詳12)。



表12. 後座娛樂子分類(同族)的前十大申請人 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





沉浸體驗子分類的前十大申請人前3名為中國大陸上海擎感智能科技 (SHANGHAI QINGGAN INTELLIGENT TECHNOLOGY)、南韓LG電子 (LG ELECTRONICS INC.)、美國萊夫特 (LYFT INC)。在這個子分類技術項下,日本豐田自動車 (TOYOTA MOTOR CORP)、日本索尼 (SONY CORP)、德國福斯汽車(VOLKSWAGEN A.G.) 與南韓三星顯示器 (SAMSUNG DISPLAY CO. LTD.)亦擁有超過 25 件至 55 件的專利申請數量,均為沉浸體驗相關技術的主要發展廠商 (詳表13)。



表13. 沉浸體驗子分類(同族)的前十大申請人 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





● 娛樂體驗技術專利台灣前十大申請人

娛樂體驗技術專利的台灣申請案前十大申請人及其申請件數分別為玉晶光電 (GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO. LTD.,TW) 的 8 件、日商 AGC股份有限公司(AGC INC.,JP) 的 5 件、南韓商三星顯示器 (SAMSUNG DISPLAY CO. LTD.,KR) 4 件、LM艾瑞克生(PUBL)電話公司(TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL),SE) 的 4 件、日商三菱瓦斯化學 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC.,JP)、和碩聯合科技 (PEGATRON CORPORATION,TW)、美商高通(QUALCOMM INCORPORATED,US)、日商半導體能源研究所 (SEMICONDUCTOR ENERGY 199 LABORATORY CO. LTD.,JP)、大陸商上海蔚蘭動力 (SHANGHAI XPT TECHNOLOGY LIMITED,CN)等皆為 3 件,最後是怡利電子 (E-LEAD ELECTRONIC CO. LTD.,TW)的 2 件 (詳表14)。



表14. 娛樂體驗技術專利台灣前十大申請人 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





智慧座艙智能互動技術專利

在智能互動於智慧座艙的領域中,《報告》將其定義為車輛與人員的互動,傳統上座艙的目的在於容納人員,使人員能具有舒適的乘駕體驗,並且防止意外的發生;而當意外發生時,能夠保障車載人員的安全。智慧座艙除保有傳統座艙的設計內容外,更透過感測器、智慧化與物聯網等技術,增加多種技術功能與智能服務。《報告》將智能互動子技術分成 4 大領域,分別是駕駛輔助系統、睡眠疲勞偵測、乘員監測,以及電動車里程焦慮。

● 智能互動技術專利國別分布

Derwent Innovation 的專利統計結果顯示,於智能互動技術專利數量,中國大陸以 2,921件排名第 1,占據了申請總數的 34%,美國擁有 1,883 件,占比為 22%,排名第 2,日本以 850 件專利排名第三,占比約 10%;德國擁有 528 件專利,歐洲(EP)擁有 497 件專利,世界智慧財產權組織 (WO)的資料顯示,共有 476 件專利涵蓋了國際申請,韓國擁有 422 件專利,英國、加拿大和印度分別擁有 114 件、103 件和 98 件專利(詳表15)。



圖7. 智能互動技術各國家專利數圓餅圖 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日







表15. 智能互動技術專利各國家專利數 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





● 智能互動技術專利的 IPC 分布

Derwent Innovation 的專利統計,智能互動技術專利之IPC 分佈如圖8及表16所示。智能互動技術IPC領前 3 名的分類號為 B60W、B60R 與 G06F,分別具有專利數量807 件、796 件及 671 件。總體而言智能互動的 IPC 分類並未有呈現明顯突出的分類號,可見智能互動為各種技術的綜合應用及統整,並非限制於特定技術領域的發展範圍。



圖8. 十大智能互動技術專利的IPC分布圓餅圖 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日







表16. 智能互動技術專利的IPC數量排名與對應說明 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





● 智能互動技術專利的前十大申請人

《報告》經 Derwent Innovation 進行檢索後,透過其內建分析工具聚合同族專利,依據申請人所申請的專利數量排名,找出智能互動領域專利數量最多的前十大申請人,經統計後資料如表17所示。

其中,日本豐田自動車 (TOYOTA MOTOR CORP)在智能互動領域共擁有專利申請 130 件,位居首位。德國羅伯特博世 (BOSCH (ROBERT) GMBH)以 125 件位居第 2。美國通用汽車 (GENERAL MOTORS CORP) 和德國福斯汽車 (VOLKSWAGEN A.G.)緊隨其後,分別擁有 72 件和 64 件專利。日本三菱電機(MITSUBISHI ELECTRIC CORP) 和美國福特汽車 (FORD MOTOR CO.)並列,各自擁有 60 件。排在下半部分的南韓現代自動車 (HYUNDAI MOTOR CO.) 擁有 50 件、加拿大麥格納 (MAGNA INTERNATIONAL INC.) 擁有 45 件;日本電裝 (DENSO CORP.)擁有專利 43 件、日本歐姆龍 (OMRON CORP.)擁有 37 件。



表17. 智能互動技術的專利前十大申請人 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





● 智能互動技術台灣前十大申請人

智能互動技術台灣前十大申請人如表18所示。專利申請案的前十大申請人中,專利數量最多為鴻海精密 (HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.),共有專利數量 5 件,獨立發明人許佑正 (XU, YOU-ZHENG) 以及財團法人車輛研究測試中心 (AUTOMOTIVE RESEARCH & TESTING CENTER) 各有 4 件,財團法人修平科技大學 (HSIUPING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) 有 3 件;健生實業 (KEN SEAN INDUSTRIES CO., LTD.)、車王電子 (MOBILETRON ELECTRONICS CO., LTD.)、歐特明電子 (OTOBRITE ELECTRONICS INC.)、南韓三星電機 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) 及臺北城市科技大學 (TAIPEI CITY UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) 各有 2 件,威盛電子 (VIA TECHNOLOGIES, INC.) 為 1 件。



表18. 智能互動技術台灣前十大申請人 資料來源:《車輛智慧座艙系統關鍵技術專利趨勢分析研究》,經濟部智慧財產局,2023年10月31日





