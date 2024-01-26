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台灣國家關鍵技術清單及各國政策布局

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

Sheryl Lu╱產業分析師

隨著全球局勢日益不穩定、地緣政治緊張局勢加劇，如部分國家帶有政治考量的經濟手段已對他國造成經濟威脅，各國為掌握戰略技術的自主性、保持經濟韌性，「經濟安全」的概念愈趨受到重視，自國家利益和安全的角度出發，確保國家技術優勢，提升國際競爭力，美國、歐盟、澳洲、日本、韓國等國皆已祭出經濟安全戰略和政策，台灣亦透過國安法等政策，保護國家核心關鍵技術，防止營業秘密外流。

台灣公布核心關鍵技術清單

基於確保國家安全、提升產業競爭優勢、保護營業秘密等考量，台灣在2021年7月推出「國家安全法」，以防止損害國家核心關鍵技術的營業秘密外流，同時修正「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，管制從事國家核心關鍵技術業務之人員的赴陸行動，並於2023年12月公布國家核心關鍵技術清單，涵蓋國防及太空、農業、半導體、資通安全等四大技術領域。

國防及太空：考量國家安全及國際公約規範而納入，關鍵技術包含軍用碳纖維複合材料技術、衛星操控技術、太空規格主動式相列偵測技術等。

農業：考量民生經濟及出口外銷而納入，關鍵技術包含品種育成及繁養殖技術、農業生物晶片技術。

半導體：考量國家競爭優勢而納入，關鍵技術包含14奈米以下製程之IC製造技術、異質整合封裝技術。

資通安全：考量資通安全為國安及科技發展核心而納入，關鍵技術包含晶片安全技術、網路主動防禦技術。

對國家關鍵技術的保護，已成為國際政策發展趨勢

以發展和保護國家關鍵技術、強化國家經濟韌性、保障國家安全及利益為目標，美國、歐盟、澳洲、日本、韓國等國皆積極推動相關政策法案，並定義關鍵技術領域。

美國

2020年10月公布「關鍵和新興技術國家 (The Critical and Emerging Technologies, CET)」，以推動國安創新基礎及保護技術優勢，其中包含20項關鍵技術，並於2022年2月發布更新，擴大關鍵技術清單；後續為增強競爭力和國家安全，並持續定義和驅動未來市場，白宮於2023年5月公布「關鍵和新興技術的國家標準策略(National Standards Strategy for The Critical and Emerging Technologies)」，提出通訊、半導體、AI、數位身分基礎建設/分散式帳本技術、潔淨能源、量子科技等技術領域之標準，期望引領全球合作，此國家標準策略具有四大戰略性目標：

投資：提高關鍵和新興技術的研發資金，並致力於制定符合風險、安全和韌性的標準。

參與：改善公私部門的溝通，並提升美國在盟友國家之間的標準制定影響力。

人力：培養可有效參與和推動技術標準制定的專業人才。

公正與包容性：加深盟友國家的參與，並尋求與國際學術機構、私部門、中小企業的合作。

歐盟

2023年6月發布「歐洲經濟安全戰略(European Economic Security Strategy)」，旨在透過去風險(de-risking)強化經濟韌性，該戰略提出一套風險評估方法，包含供應鏈韌性風險、關鍵基礎設施的實體和網路安全風險、技術外流風險、經濟依賴風險等四大風險，同年10月宣布十大關鍵技術清單，並將先進半導體技術、AI技術、量子技術、生物技術列為最有可能直接與技術外流風險相關之四大技術。

澳洲

2023年5月發布「澳洲關鍵技術(Critical Technologies Statement)」，涵蓋先進製造與材料科技、人工智慧、先進資通訊技術、量子科技、自主系統(autonomous systems)、生物科技、潔淨能源生產與儲存科技等七大關鍵技術，旨在促進經濟發展和社會福祉，並計畫透過國家重建基金(National Reconstruction Fund)投入10億澳元在關鍵技術的發展，相關舉措如協助本地學術及企業的研發、加深與各國的研發合作、致力保護供應鏈的安全等。

日本

2022年5月通過的「經濟安全保障促進法」有四大措施──確保關鍵物資的穩定供應、維持核心基礎設施的安全性和可靠性、支持關鍵先進技術的研發、專利申請不公開，其中關鍵先進技術涵蓋海洋、太空/航空、跨域/網路空間、生物技術等四大領域，未來將加強研發投入，以期日本在國際上保持競爭力。日本政府亦計畫於2024年推出修正草案，將安全許可（Security clearance）納入，並將機密資訊依重要性分為兩級，分別為潛在對國安造成顯著損害與影響國安保障之資訊，並懲罰資訊洩漏行為。

韓國

「產業技術保護法」於2006年制定、2019年修訂，以防止技術外流，增強對國家戰略技術的保障，後續在該法基礎上，於2022年2月通過「國家高科技戰略產業特別法」，並在該年10月提出「國家戰略技術培育計劃」，定義12項國家高科技戰略，包含半導體、航太與海洋、生物技術、核能、網路安全、人工智慧、先進機器人製造及量子科技等領域，以作為政府投資培育之技術，並提升國家競爭力。

將陸續公布國家核心關鍵技術，強化國內營業秘密保護

在國際上發生多起營業秘密外流事件的情況下，亟需綜合國家安全、經濟戰略性、產業競爭優勢之考量，台灣應密切跟隨國際腳步。目前台灣國家核心關鍵技術的第一波清單為具技術優勢及需迫切保護的技術，預計於2024年3月檢討並公布第二波清單，健全對台灣國家核心關鍵技的營業秘密保護。

 

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： Sheryl Lu
學歷： 美國伊利諾大學香檳分校財金所
經歷： 私募基金分析師
專長： 產業分析與市場研究

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