2023美國專利申請揭曉：三星蟬聯榜首、自動駕駛汽車技術成長最快！

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

根據專利服務公司IFI CLAIMS Patent Services （IFI CLAIMS）統計，2023年美國專利的申請量比2022年略為上升，並再次創下歷史新高；不過美國專利授權量則下降3.4%，為2019年以來的最低水平。美國、日本、韓國是2023年美國授權專利最多的國家，三星自從打敗IBM之後，已經連續第二年穩坐美國專利授權榜首，二、三名分別由高通及台積電拿下。2023年台灣不僅有台積電表現亮眼，在多數國家獲證量衰退之際，台灣還逆勢成長3.8%。

2023年美國專利排名及變化

專利申請是衡量科技公司追求創新的最佳指標，2023年美國的專利申請量為41,8111件，比2022年略有上升，並創下歷史新高。IFI統計2023年美國50強排名發現，專利晶片巨頭在2023年專利獲證量的排名上升，韓國三星電子連續第二年拿下榜首，美國高通名次上升到第二位，台積電則超越IBM上升到第三位。IBM曾經連續29年佔據榜首，直到2022年被三星取代，2023年最新排名為第四。第五到第十名分別為佳能、三星顯示器、蘋果、LG電子、美光科技以及英特爾（詳見圖一）。

雖然三星保住了第一名的位置，但獲得的美國專利數量從2022年的6,248項下降至6,165項，年減 1.3%。高通以3,854項專利上升五位來到第二，較上年成長47%。台積電以3,687項專利位居第三，成長22%。排名第四的IBM，2023年專利數量下滑16.8%，是因為IBM繼續實施「更具選擇性」專利戰略的結果；蘋果則是排第七，比2022年成長約11%。

圖一、2023年美國獲證量排名前十的專利權人

圖片來源：IFI CLAIMS

IFI CLAIMS專利服務公司首席執行官RonaldKratz表示，過去幾年，美國專利商標局（USPTO）積壓的專利申請一直在成長，至今未經審查的申請超過75萬份，這可以解釋為什麼2023年美國專利授權減少了，但申請量仍達到了歷史最高水準，可以視為美國創新一個令人鼓舞的跡象。

專利的盛衰：美國公司獲得近半專利，日本、韓國、中國均呈現衰退

2023年USPTO共核准312,095項專利，其中近半數授予美國公司（149,522項），比前一年成長4.8%。，幾乎是位居第二的日本（39,228項）的四倍；韓國（22,319項）、中國（21,482項）和德國（12,517項）雖然位居前五，但獲證數量均較上年下降，中國更是從去年的第三位跌至第四位，衰退達12.5%。其他獲證大幅下降的還有日本（-15.6%）和德國（-15%），在獲得專利授權的前十個國家/地區中，只有美國（4.8%）、台灣（3.8%）和加拿大（5%）在2023年的專利授權量比2022年增加。

圖二、2023年美國專利授權前十大國家/地區

圖片來源：IFI CLAIMS

自動駕駛汽車再次成為成長最快的技術

IFI CLAIMS 已連續第七年統計年度十大成長最快技術，該排名是以專利申請分類的五年成長率來衡量，代表著未來技術的發展趨勢。十大成長最快技術是基於專利申請而非專利授權，因為專利會在首次申請後至少18個月才授權，以專利申請進行統計，更能體現技術的新穎性。而此項排名也可以凸顯出研發活動不斷升級的領域，根據IFI CLAIMS的年度專利研究，自動駕駛汽車、傳統煙和電子煙、洗衣裝置，躋身2023年專利成長最快的十大技術之列。

2023年成長最快的技術是自動駕駛汽車，在過去五年中成長了38.3%，且是連續第二年在 IFI CLAIMS 成長最快技術清單中名列第一。其中，豐田再次申請了同期最多的自動駕駛汽車專利（1,475項），比排名第二的本田多了四成（1,050項）；Waymo是Alphabet的子公司，也是自動駕駛汽車技術領域排名第三的專利申請人（1,001項）。

雖然吸煙人數正在減少，但據世界衛生組織的數據，全球仍有13億吸煙人口，菸草產品龐大的市場規模，讓企業仍然願意投入研發創新，因此在2023年成長最快前十大技術中，香煙及電子煙雙雙入榜，分據榜單第六名及第二名。菸草產業巨頭、瑞士菲利普莫里斯公司（Philip Morris），在過去五年中擁有1,458項專利，仍然是該專利領域的主導者，不過香煙產業專利申請量成長速度放緩，2023年複合年成長率為23.2%，2022年則為28%。

隨著美國吸食可燃捲菸的人越來越少，菸草業不得不開闢電子煙替代尼古丁產品，菲利普莫里斯公司在電子煙領域同樣處於領先地位，過去五年共提交了2,951項發明、年成長率為35.8%，發明內容包括電子煙及充電器、閥門、溫度控制和Wi-Fi整合通訊等相關裝置。

而距離2050年達到淨零排放的目標，全球仍有很長的路要走，這意味著化石燃料仍然是世界能源系統的基石。目前美國僅有13%能源由再生能源提供，如何從地球提取燃料仍值得研發與投資，因此，「與獲取石油、天然氣或水的地球鑽探相關的特殊功能」的技術類別，在2023年成長最快的技術中排名第三、成長率為32.5%，技術內容涵蓋電腦模擬、機器學習，以及調節流量的節流閥等等。在相關領域的申請中，石油和天然氣設備及服務公司哈利伯頓（Halliburton）是領頭羊，五年來共提交1515項專利；其次是沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Arabian Oil），它是沙烏地阿拉伯的國有能源公司，共提交748項專利申請。其他快速成長的技術包括呼吸面罩、量子計算和洗衣控制系統，詳見表一。

表一、2023年十大成長最快的技術

排名 技術類別 CPC 代碼 1 自動駕駛汽車 B60W 60 2 電子吸煙裝置 A24F 40 3 與獲取石油、天然氣或水的鑽探相關的特殊功能 E21B 2200 4 呼吸面罩 A62B 18 5 量子電腦 G06N 10 6 香菸 A24D 1 7 洗衣機和烘乾機的控制系統 D06F 2105 8 資訊處理奈米技術 B82Y 10 9 電氣數位資料處理 G06F 2113 10 固體廢物之破壞或將固體廢物轉變為有用或無害的物品 B09B 3

資料來源：IFI CLAIMS

值得注意的是，過去穩定入榜的機器學習，今年跌出了前十名，因為一項技術發展越久，就越難被視為快速成長。另一方面，雖然生成式AI是2023年百家爭鳴的重點技術，但也因為「太新」，USPTO還需要時間來定義和分類新的專業領域，所以並未出現在今年的十大清單中。不過IFI CLAIMS也發現，在過去兩年中，涉及到生成式AI的影像和影片辨識相關技術正在急劇成長中。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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