華為線上商店下架Mate60：可能受產能限制影響

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

林宗輝╱北美智權報 編輯部

自華為Mate 60系列推出以來，造成的爭議就沒有中斷過，首先，其使用的晶片麒麟9000s是透過中芯的7nm的製程製造，原本產業認為中芯的製程實力僅為14nm，但是在梁孟松的領導下，透過多重曝光等技術成功達到7nm製程能力，跌破了不少專家的眼鏡。然而中芯的7nm良率極低，根據業界評估，可能不到30％，這使得晶片的供應極不穩定，加上中國還有不少包括企業或者是軍事國防單位也都在搶7nm製程，讓華為已經相當困難的手機供應更是雪上加霜，可能是華為做出停止線上商店銷售決定的關鍵。

Mate 60系列可能因供應鏈問題而停止在華為線上商店銷售，即將推出的P70手機可能是停售事件的元凶，因為二者共用很大一部分的晶片產能。

P70手機原本計畫採用3nm的麒麟9010晶片，但因為華為受到制裁，與台積電關係中斷，麒麟9010原本的設計被終止。華為決定挪移部分麒麟9000s的產能給P70推出特殊版本，使得原本就已經緊張的供應鏈問題更顯雪上加霜。

觀察華為Mate 60系列停售原因，除了供應鏈問題以外，也可能有其他因素影響，因此不僅需要考量華為內部的生產與銷售策略，還要關注外部的市場與技術環境。

華為Mate 60停售

華為Mate 60系列的暫停銷售引起了業界的廣泛關注。這一事件背後，主要有三個可能的原因，分別是供應鏈問題、技術故障，以及銷售策略的轉變。

首先，供應鏈問題是最主要的原因之一。由於晶片短缺的影響，華為的生產能力受到了嚴重限制。尤其是麒麟9000S晶片的生產，受到了美國制裁的影響，這直接導致了華為Mate 60系列智慧型手機的供應不足。在這樣的背景下，華為可能不得不暫停銷售，以確保有限的生產資源可以滿足將來P70訂單增加的需求。

當然，除了晶片缺貨以外，中國媒體認為產品故障問題過多也可能是導致華為Mate 60系列暫停銷售的原因之一。作為一款旗艦機型，華為Mate 60 Pro整合了相當多中國供應鏈的技術，部分元件可能不夠成熟，導致產品問題相當多。華為可能需要時間來進行調查和修復，這可能導致產品暫時下架。

最後，銷售策略的轉變也是一個可能的原因。隨著市場環境的變化和產品佈局的改變，華為可能在重新評估其生產與銷售策略。這可能包括產品生產線的調整、甚至是產品組合的重新規劃。這種策略上的調整可能導致暫時停售，以便華為可以有足夠的時間來重新布局。舉例來說，華為可能為了生產足夠的P70手機，暫停了Mate60的生產線。

供應鏈問題對華為和產業的影響

華為Mate 60系列的暫停銷售事件凸顯了供應鏈問題對智慧型手機製造商的重大影響。其中，中國晶片短缺問題尤為顯著，特別是與中芯國際的產能問題相關的影響。

首先，晶片短缺直接影響了華為Mate 60系列的生產。由於美國對華為的出口限制，華為在晶片獲取上面臨挑戰，除了主晶片麒麟9000s以外，也還有一部分晶片需要外來供應者。華為的晶片庫存其實已經消耗的差不多，但中國的替代者可能在晶片技術或者是產能方面還不合格，無法滿足華為的需求。

其次，中芯的7nm量產成功雖然代表著中國製程技術的突破，但其產能仍遠遠滿足不了中國整體的需求，尤其中國許多軍工、監控晶片供應商相關產能有相當大的需求，不只是服務華為一家而已，若中芯產能無法有效獲得改善，華為定下的銷售目標恐怕很難達到。

為應對這些挑戰，華為目前與中國多家晶片供應商建立合作，增加晶片庫存，避免被制裁所影響。甚至是在晶片技術上進行自主研發。為了滿足華為的需求，相關零組件製造商也需要提高產品技術水準以及供貨能力，包括對市場需求的快速反應和產品生產的調整。

另一個值得觀察的重點，華為在去年推出麒麟9000s晶片後，市場認為可能會擠壓包括聯發科與高通等手機晶片供應商的市場空間，但是在敏感晶片客戶爭搶中芯本來就緊俏的產能，導致庫存不足，且產品表現不如消費者預期，出貨成長不如小米、榮耀等其他中國手機業者，後續華為的銷售動能能否持續，值得觀察。

晶片供應限制了華為的成長性

從短期來看，華為需要解決當前的供應鏈問題，特別是晶片短缺的挑戰。這不僅涉及到提高現有晶片供應商的產量，還可能需要尋找替代供應商或開發新的晶片技術。華為可能需要通過多元化其供應鏈和加強與供應商的合作來增強其產品的供應穩定性。

其次，華為還需要持續創新，以維持其在市場上的競爭力。華為Mate60的產品力雖然不錯，但受限於較舊的晶片技術，不論在性能或者是功能方面，與三星、蘋果，甚至華碩等國際大廠相較之下，劣勢越來越明顯，而因為交由中國自有供應鏈生產晶片，成本極高，整體成本難以下降，導致產品售價居高不下，這點在中國市場也頗受消費者詬病。雖然華為手機以其愛國產品主張拿到不少客戶，但相關客戶拿到手機之後也常抱怨其不良的組裝品質、故障率高，性能不佳，且發熱明顯等缺點，但是在中國政府掩飾之下，相關的討論和抱怨多半都被下架。

長遠來看，華為還需要應對國際市場上的政治和經濟挑戰，特別是在面對美國等國家的貿易限制和制裁時。華為過去在外銷市場的經營貢獻了非常大的銷售與營收比例，但被制裁之後外銷營收大幅衰退，華為在中國市場的銷售雖然因為Mate60的出貨而有所回升，但產品品質無法完全滿足消費者的需求，使得隱憂仍相當明顯。

作者： 林宗輝 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 大葉大學 經歷： 電子時報半導體資深分析師 MIT Techreview 中文版研究經理 財訊雙周刊撰述委員 美國波士頓Arthur wood 投資顧問公司分析師

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【更多內容請見《北美智權報》349期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】