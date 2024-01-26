2023年度共81家企業通過TIPS驗證 聯電晉身AAA級廠商

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

撰文╱攝錄影：李淑蓮╱北美智權報 編輯部

台灣地區經濟部產業發展署 (以下簡稱產發署) 於一月下旬舉辦了「2024年度TIPS頒證暨智財管理結合永續經營專題講座」，由產發署署長連錦漳頒證予2023年度通過TIPS驗證之81家企業，表揚企業整合營運策略、建立智財防禦機制及保護創新研發的能力。

2024年度TIPS頒證典禮獲證廠商與部會首長大合照

產發署為協助企業建立智財管理制度，自2007年起推動「台灣智慧財產管理制度」(Taiwan Intellectual Property Management System，以下簡稱TIPS)，並於2020年與金管會證期局共同推動將智財管理納入「公司治理評鑑」指標項目，且將通過TIPS驗證列為「公司治理評鑑」的加分要件之一，藉以提升各產業對智財管理之重視與投入程度，產發署亦透過結合跨領域顧問業者能量，提供業者智財管理輔導、培訓等服務，加速協助企業導入TIPS。

左：產發署署長連錦漳頒證予聯電副總暨法務長廖錦玉；右：連錦漳強調智財管理對企業之重要性

連錦漳表示，政府推動企業導入TIPS至今，連續九屆公司治理排名前5%的企業，有50%是通過TIPS驗證；台灣專利申請前十大中，更有70%是通過TIPS驗證的，可見今天獲得頒證的企業，未來都有成為公司治理排名前5%的潛力。

另因應智財管理連結永續發展之國際趨勢，活動中也特別安排智財管理結合永續經營專題講座。邀請台灣領頭企業的台積電，以其智財管理及永續經營的成熟經驗，分享其如何將智財管理結合永續經營，並由中鋼、東元電機、汎銓科技分別分享其如何運用商標、專利、營業秘密等與其營運目標緊密關聯的智財權，落實永續發展、彰顯經營績效，期許啟發台灣企業思考智慧財產如何連結永續經營策略，以彰顯企業營運特色與競爭優勢。

未來，產發署除持續與跨部會攜手合作，完善智財管理輔導、培訓及驗證之服務體系，亦將鼓勵企業從兩方面精進智財管理，一是將智財管理能量連結企業創新研發及經營管理資訊對外揭露，彰顯無形資產對於創新研發、企業經營等加值效益；二是將智財管理結合永續經營，提升企業的永續價值和競爭力，期能帶領企業不斷精進智財管理，為公司治理創造加乘效益。

聯電、台積電 唯二兩家通過AAA級驗證

TIPS係為實現我國廠商、財團法人、研究機構等落實智慧財產管理之制度，並搭配公平、公正之驗證機制，俾利企業取得智慧財產管理能力之證明。往年TIPS驗證中，A級注重於增加企業智財之防禦力、AA級強調企業智財管理與營運策略整合，2021年為因應國際智財發展趨勢及企業多元營運需求，首度增設AAA級驗證，著重於企業建立智財競爭策略並創造營收實績。到目前為止，聯電及台積電為唯二兩家通過AAA級驗證的廠商。台積電為2021年通過，而聯電則是今年雖一通過的廠商。

面對半導體製程技術日新月異和全球性的激烈競爭，聯電在大力提升關鍵技術能力的同時，對於智慧財產的管理也堅持不懈。聯電副總暨法務長廖錦玉表示：「智財管理的核心在於制定完善制度，並確保制度之執行與成效，除了應當訂定明確目標，並建立標準化、系統化流程，更要與公司營運策略與發展鏈結，方可發揮最大效益。聯電堅持落實這樣的作法，以保護公司的長期利益，達到智財效益最大化，協助企業永續經營。」

聯電全球專利獲權總數已超過15,000件，在半導體領域(H01L類別)累計美國專利獲權總數更是全台第二，且核准率高達97%，擁有絕佳的專利品質，其中也包含許多競爭廠商難以複製之特殊製程技術專利。透過導入TIPS認證機制，聯電持續優化公司智財權管理系統與制度，結合公司專注於開發差異化特殊製程技術之發展策略，積極進行全球專利布局，並採用專利與營業秘密雙軌並重的方式來保護智財權，為公司帶來更多競爭優勢，以確保在激烈嚴峻的技術競賽中脫穎而出。

2023年度通過TIPS驗證之81家企業

TIPS驗證通過名單（有效期內），資料來源：經濟部產業發展署

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【更多內容請見《北美智權報》349期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】