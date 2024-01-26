《專訪實踐工設系系主任林曉瑛》 設計專利就是企業競爭的核心！

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部 攝錄影：唐銘偉╱北美智權 傳媒設計組

實踐工業產品設計學系創立於1992年，是全台第一所「人文藝術類組」招生的工業設計系，現今擔任系主任的林曉瑛，正是當年第一屆畢業的學生。在進入實踐大學擔任教職之前，林曉瑛曾在消費性電子產品和工藝設計領域擁有豐富的工作經驗，也因為這樣的實務經驗背景，讓林曉瑛深刻體會到，面對百家爭鳴的商業競爭，設計專利本質上就是企業的核心，每間公司都一定要申請設計專利。

實踐大學工業產品設計學系系主任林曉瑛

實踐創立第一個人文藝術的工設系

實踐工業產品設計學系創立於1992年，是全台第一所「人文藝術類組」招生的工業設計系，現今擔任系主任的林曉瑛，正是當年第一屆畢業的學生。跟其他學校的工業設計系相比，實踐工設系除了強調創作性的操作體驗，並透過對人文、社會與科技工程等跨域學習，讓學生在創作中驗證工業設計的多層次內涵。實踐工設系的碩士班與在職進修專班，更曾在2009年被美國商業週刊（Business Week）評選為「全球前30名最佳設計課程」（The World's Best Design Programs, TOP 30）。

當初實踐大學創辦工業設計系，就是希望是以「人文藝術」來當著力點，所以在招生時要加考術科，招收進來的學生本身就有國畫、書法、素描、水彩等基礎，設計出來的東西就會具有美學的核心在。林曉瑛表示，為了提升學生的專業，在產品設計課程方面，除了透過project練習，還涵蓋了色彩材質課程，視覺、操作介面及人文心理學，人因工程、社會設計等不同面向。

或許有人可能會好奇，文組背景能夠勝任工業設計嗎？林曉瑛認為，在產品最初的研發階段，設計師就開始跟工程師合作，工程師習慣從圖面到電腦理解事情，如何從無形的設計研發，發展出真正有形的狀態，轉換的過程其實是很縹緲的，有時候反而是文組出身的設計師，對於這樣「從無形到有形」的轉換更加得心應手。林曉瑛也不諱言，在與工程師溝通產品設計的時候，對於文學類組出身的設計師會有門檻，設計師必須找到一個可以跟他們溝通的方法，並以概念性的方式畫出設計圖，中規中矩把它落實出來，讓工程師可以很快理解你的設計概念，才能增加工程師跟你合作的意願與說服力。

林曉瑛指出，工設系學生畢業後應徵的錄取率很高，這幾年學生畢業後想走的路非常多元，念工業設計不一定會進到消費性電子產業，也可能到各種交通工具行業、傢俱業，或是設計UI（使用者介面）和UX（使用者體驗）的公司，當然也有人選擇自己開業。

企業主要懂得聰明用設計

早年工設系畢業生剛進公司的時候，可能還是被界定為單純美工，現今設計在公司內部的地位大幅提升，因為好的設計能讓產品更加分、替公司做了很多不一樣的改善，就會願意給設計師更多發揮的空間。

不過，還是必須要企業主懂得怎麼「聰明使用設計師」，如果只是為了cost down，很難讓好的設計成熟。林曉瑛指出，企業主本身要對設計有對的認知，能夠理解使用材料的差異會造成成本的增加、後續能為產品帶來什麼樣的獲利與回報；另一方面，設計師要先了解公司產品獲利的模式，才能完成相對應的設計。產品設計並須兼顧市場定位和利潤，如何說服老闆靠的就是設計師的能耐。

CMF帶動工業設計新潮流

林曉瑛觀察到，這幾年工業設計還有一個熱門的就業選擇，就是CMF的材質設計師。CMF（Color Material and Finishing） 是工業設計中重要的一環，指的是顏色、材料和表面處理工藝。CMF存在於各種行業中，像華碩、BenQ、Acer等公司都有CMF的設計部門，主要是因為現在消費性電子產品不再只能用塑膠製造，也可以用皮革、金屬等各種不同的表面處理，創造出更多樣性的產品類型，有時候相同設計的產品，還會出高低價兩種版本，這時候CMF設計師就很重要，如何用不同的材質、顏色去區分產品的價值，讓兩種版本都能替公司賺到錢。林曉瑛表示，這幾年產品設計走向極簡化，用好的材料跟對的顏色變得更重要，CMF更是帶起一波工業設計的新潮流。

設計專利是企業競爭的核心

而談到設計專利，林曉瑛認為，公司不只應該重視申請設計專利，而是一定要申請設計專利，因為專利就是企業競爭的核心。林曉瑛還記得，她剛進入業界時沒有專利概念，跟工程師討論設計圖時，工程師會把各家專利調出來，一個個指出為什麼會踩到別人的專利、我們的專利又是什麼，讓林曉瑛深切體會，專利其實就是每個公司的核心，除了自己用之外還可以出售，每間公司只要有機會一定就是申請專利，先把自己的地盤占穩，當別的公司需要的時候，只能來談合作或授權，要說專利是產品的核心一點都不為過，因此產品設計更要具備專利的觀念，畫出來的設計圖才不會不小心就誤觸紅線。在學校的時候，林曉瑛也會指導系上學生，可以善用專利局的專利搜尋功能，先看看有沒有雷同的設計，對於產品設計會有很大的幫助。

另一方面，學校也很鼓勵學生將作品申請設計專利，但學生可能還無法負擔得起申請專利的費用，系方鼓勵學生可與產業界相互結合，由企業來幫學生申請專利，後續再研發成產品，對於業界和學生都是雙贏。工設系常會舉辦各種作品展，並邀請產業界來觀展，若有企業相中作品希望合作，系方會協助學生與公司進行洽談，有時會將設計出售給公司開發，但更鼓勵公司聘僱學生一起進行研發，並將成果申請專利保護。

台灣設計產業的轉變：結合工藝精神的工業設計

在進入實踐大學擔任教育工作之前，林曉瑛是一名設計師和策展人，過去在消費性電子產品和工藝設計上擁有豐富的工作經驗，她的創作特別關注於如何將工藝挹注進工業設計，創造出新形式的物質方式。

林曉瑛在澳洲攻讀碩士學位時，遇上了她設計生涯的另外一個轉折：工藝設計。林曉瑛解釋，工業設計就是一個量產的概念，所有事情都是要規格化、資料化，要非常的精準，但工藝這件事情有趣就在於它不規格化，這個層次又跟工業設計不太一樣。當時林曉瑛學著放下工業設計，開始追求當代工藝的精神。從澳洲回來後，她一直思考如何結合工業設計與工藝設計的優點，產出一個新的可能性的對話。最後林曉瑛發現，工藝跟工業之間的平衡點就是「imperfect」，「imperfect其實就是I am perfect」，此後林曉瑛一直以「imperfect」為核心，把工藝跟工業重新拉在一起。直到2007年左右，台灣開始有更多不同材質被運用在消費性電子產品上，雖然過程中歷經很多磨合，卻也讓台灣設計產業變得更多元、更豐富、更有競爭力。

要將工藝結合進工業產品裡，材質特性往往是成敗關鍵。因為工業產品必須標準化和規格化，若無法將特殊材料量產成工業產品，反而只是在浪費材料。日本松下電器（Panasonic）曾經成功開發一系列利用陶瓷工藝結合家電的產品，並在米蘭傢俱展裡展出；荷蘭飛利浦公司（Philips）也曾經嘗試用玻璃工藝跟螢幕結合。從工業革命之後大量生產塑膠，現在全世界都在尋找各種綠色材料的可能性，希望用更自然的材料來減少塑膠的使用。當所有大廠都致力於製程的改造，材料供應鏈勢必要跟隨。林曉瑛強調，設計是一直在滾動的，不會永遠維持同樣的設計方法，雖然傳統的設計方法不會真的過時，重點是如何將舊的設計方法與科技趨勢結合，才能為產品帶來往上加成的效益。

全球正在面臨淨零排放的挑戰，林曉瑛建議台灣設計產業可以掌握幾個方向：如何應用綠色的材料、使用回收過的材料，以及如何減量使用材料，企業必須具備綠色思維，這將是未來重要的機會所在。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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