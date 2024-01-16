親中親美 國家發展大不同

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蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家

台積電創辦人張忠謀曾說過，「全球化與自由貿易幾乎已死，而且不太可能再回復，自由貿易瀕死讓晶片業邁入不同賽局。」

全球經濟在過去十多年，由美國、歐元區、中國這三個超過10兆美元的經濟體為主，主導全球進出口貿易和產業分工，美國是全球最大的消費市場，中國則是擁有極大的製造生產能力，美國跟中國在Barack Obama時代末期，逐漸從相敬如賓，轉為相敬如冰，Donald Trump時代，美國被迫對中國發起貿易戰，兩國漸行漸遠，Joe Biden時代則是延續Donald Trump的反中國策，對中國的科技和貿易擴大制裁，中美之間在南海一帶甚至相敬如兵，經歷2022年的全球大通貨膨脹以後，全球地緣政治對商業與貿易的影響更為明顯。

因為中國疫情的關係，人們生活習性驟變，提前擴大消費全球消費性電子和work from home的需求品暴增，但是疫情尾聲來臨，需求模式再度改變，加上製造業供應鏈大量的重複訂單影響，需求全面驟減，於是，需求暴增帶來的繁榮，在2022年轉變成，產能過剩帶來景氣蕭條，全球出口貿易都進入衰退潮，全球的民間消費動能，只剩下美國是動力十足，其他經濟體幾乎都因為高通膨與高利率環境，消費動能盡失，內需不振，出口貿易又萎縮，許多國家的經濟自然就水土不服了。

2023Q3中國GDP Annual Growth Rate

資料來源https://tradingeconomics.com/

中國是疫情結束後，適應最不良的經濟體，人口老化加上美國的科技制裁，中國人民的收入和消費力驟減，撐不起房地產消費和非必需型消費，出口又因為供應鏈外移而萎縮，雖然中國官方公布的GDP仍然維持正向成長，但是實際的經濟成長前景，已經隨著更多外資撤離中國而埋下隱憂。

2023Q3歐元區GDP Annual Growth Rate

資料來源https://tradingeconomics.com/

歐元區也是陷入了經濟泥沼，即使面對GDP成長率的向下基期，經濟在2023年依然沒有好轉，高通膨和高利率完全讓歐元區的民間消費動能熄火，歐元區過去較強勢的汽車產業，在2023年因為產能過剩與電動車夾擊而銷售大幅減弱，甚至連中國電動車都企圖攻入歐洲市場，如果利率持續維持高檔，歐元區的經濟高機率會更為黯淡。

2023Q3南韓GDP Annual Growth Rate

202311南韓Retail Sales YoY

資料來源https://tradingeconomics.com/

南韓也是2023年經濟較為低迷的經濟體，除了出口疲弱，高利率危害了不用付租金的「全租房」商業模式，南韓的房地產陷入下跌與低迷，連帶拖累民間消費，至於出口貿易方面，因為中國佔南韓出口額的約四分之一，中國市場對南韓的經濟影響力不容小覷，南韓半導體對中國是貿易順差，但貿易順差從2018年的197億美元降到2021年26億美元逆差，扣除半導體後，南韓各個行業對中國都陷入貿易逆差，中國市場的消費力轉弱以後，南韓經濟很難不受到負面影響。

以往和中國市場貿易相對密切的經濟體，在2023年的全球經濟局勢中，不約而同都面對較大的逆風發展，這是可以理解的，因為中國房地產進入大規模衰退，民間消費減弱以後，中國市場勢必會減少商業消費與採購，以往靠中國市場來產生高業績成長的外國企業，面對中國市場的衰退，水能載舟，亦能覆舟，未來可能就得面對較多的業績衰退。

反而是依賴美國市場的經濟體，因為美國強勁的內需消費動能，抵住了高利率環境，依然維持穩健成長，美國進口也逐漸復甦，出口到美國的經濟體，出口貿易受到的負面衝擊也較小，分散了景氣衰退的風險。

過去長期在中國經營的製造業外商，隨著供應鏈出走，這些外商前仆後繼轉移到印度和東南亞設廠投資，利用當地的廉價勞動力重新建立製造業供應鏈，尤其是印度和越南成為重要的投資地區，掌握美國和印度市場，對於出口貿易將會有很大的幫助，不管2024年美國的執政黨是民主黨或共和黨，美國國會與白宮反中的國策很難有所轉變，如果是共和黨上台執政，反中的力道甚至會更強硬，從地緣政治的角度來看，與美國、印度、越南等經濟體友好，或者與中國、德國等經濟體友好，未來一段時間裡，恐怕不容易兩者兼具。

2023年的經濟表現，有的經濟體維持穩健成長，有的經濟體還在低迷掙扎，在中國與美國持續對抗的時代，選擇對台灣有利的外交陣營，絕對是最重要的外交決策。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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