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韓流席捲全球！看韓國如何從串流平台市場競爭中突圍

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

隨著新串流技術的興起，OTT（Over-the-top media services）平台在全世界展開激烈的內容與市場競爭，而韓國影視內容不只風靡亞洲市場，更持續透過串流影音平台收獲廣大粉絲，全球有超過60%的Netflix會員曾經觀看韓國作品，韓國更是僅次於美國的熱門影視作品產製國。韓國內需市場不過台灣兩倍大，卻能打造出席捲全球的韓流文化，韓國是如何從國際內容產業中突圍而出呢？

OTT服務是一種透過網路直接向觀眾提供的串流媒體服務，能夠不分海內外市場、不受時差限制，一次性將內容推播給觀眾，取代有線電視、廣播或衛星電視等傳統媒體，不但重新解構內容產業的市場生態，並成為當代媒體收視的主流管道。

根據統計排名網站FlixPatrol資料，Netflix和Disney+是全球前兩大最受歡迎的串流影音平台， 2023年Q2 Netflix在全球190國家共有2.4億付費用戶，Disney+則以1.6億用戶居次。而在這兩大OTT平台中，韓國都是僅次於美國的內容製作大國。以Netflix來說，有34.7%的熱門影視作品來自美國，韓國則有16%，而Netflix的用戶中，有高達60%的觀眾觀看韓國的影視內容，韓國就是透過「國際化內容」，打造出國際化平台，進而在串流市場競爭中突圍。

圖一、2023年兩大國際OTT熱門影視作品的主要產製國家 /資料來源：2023/12/20「2023亞洲新媒體高峰會」，王敏惠簡報資料
圖一、2023年兩大國際OTT熱門影視作品的主要產製國家 /資料來源：2023/12/20「2023亞洲新媒體高峰會」，王敏惠簡報資料

兼具質與量的原創內容，是串流平台掌握訂戶關鍵，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務部副總經理王敏惠分析，「平台」與「內容」是共生、共存的，平台需要內容、內容需要資金，對於內容業者來說，製作成本不斷攀升，作品必須走向國際化才有機會反轉獲利，因此需要大型集團長期的資金挹注，利用訂戶數據資訊來優化內容製作，並強化IP衍生效益及公司營運韌性。

在全球市佔第一的Netflix，在韓國同樣也以超過1100萬名用戶數穩坐冠軍，於此同時，Wavve、TVING、Watcha、Coupang Play等韓國國內 OTT 公司，正在激烈爭奪第二名。根據i-Buzz Research統計，第二名至第四名分別為TVING、Coupang Play、Wavve，每個月活躍用戶在400~500萬之間。

圖二、韓國OTT應用程式用戶前六名統計（單位：人） /資料來源：https://www.i-buzz.com.tw/article/article?atype=community&id=711
圖二、韓國OTT應用程式用戶前六名統計（單位：人） /資料來源：https://www.i-buzz.com.tw/article/article?atype=community&id=711

南韓政府鼓勵電信業者成立OTT平台

OTT服務加速內容產業走向資金與技術密集的方向發展，面對全球化競爭，韓國政府攜手電信、內容製作者，三方共創完整的內容產業。韓國政府為鼓勵電信業者成立OTT平台，對於投資內容產業給予投資減稅優惠，韓國前兩大電信商KT和SKT都已插旗OTT平台，LG U+原本計畫投資400億韓元給Watcha，最終決定在今年推自有OTT。大型集團的資金挹注，也是韓國影視內容蓬勃發展的重要推手。

TVING /韓國第一電信KT

韓國第一電信KT集團在2021年3月成立影視製作公司「KT Studio Genie」，KT集團目標是要擴張旗下的內容產業，因此投資內容及媒體5,000億韓元，整合旗下有線電視視Sky TV、OTT平台、網路小說、電子書等產業平台資源，發展「IP-策畫-製作-通路-平台-OTT-發行」媒體價值鏈，目標要在3年打造30部劇集和300部影視原創內容（原創IP）。2022年，KT集團透過併購有線電視HCN擴大規模，總付費電視（含有線電視）的用戶數占比達到近四成（36.9%）。

TVING原是CJ ENM、JTBC（2019加入）、NAVER（2021加入）共同合資的韓國OTT，2022年12月，TVING宣佈與KT集團的Seeze合併，躍升為韓國第二串流平台，KT Studio Genie成為TVING的第三大股東。

Coupang Play

以火箭般速度配送的韓國電商酷澎（Coupang），號稱「韓國版亞馬遜」，從零售銷售、會員收費、打造影視生態圈服務，積極在亞洲開拓市場版圖，2021年3月在美國紐約交易所上市。Coupang推出類似Amazon Prime付費服務的「Rocket Wow」，以月費4990韓元的低價策略搶攻訂閱市場，提供無限制免費火箭配送、30天免費退貨、專用折扣、以及免費收看串流媒體服務Coupang Play等會員服務。

「數據力」是串流平台要在市場競爭的關鍵軟實力，Coupang在2020年12月成立的Coupang Play，是⼀家善用演算法的「科技零售業」，除了充分利用數據平台搶灘跨國市場，也持續投資4億美元擴大規模、打造國際化的影音串流服務平台。Coupang Play自推出以來，一直是韓國下載量最高的應用程式之一，擁有超過500萬名活躍用戶，在韓國排名第三。

在內容方面，Coupang Play選擇以「差異化」的內容做為定位策略，主打轉播體育賽事，並衍生經紀服務及其他內容開發創造差異化。Coupang Play已取得2024-25賽季在韓國獨家轉播「德國甲級足球聯賽」和「德國乙級足球聯賽」的權利，除了轉播超級盃和附加賽，雙方將在創新、青少年發展和聯合行銷活動等多個領域進行合作。Coupang Play於2021年3月在美國紐約IPO，為了加強對於內容的投資，2023年11月進一步宣佈成立影視娛樂公司「CP Entertainment」。

Wavve/韓國第二電信SKT

除了KT集團投資TVING，韓國第二大電信公司SK電訊（SKT）也插旗串流平台服務，成為Wavve的第一大股東。2019年，SKT旗下的OTT Oksusu，與南韓三大無線電視台KBS、MBC、SBS進行整併，合資成立Wavve，平台內容包含無線電視台的豐富片庫內容，並計畫投資1兆韓元製作原創內容。具話題性的人氣原創，向來是Wavve平台的競爭關鍵，為了拓展國際市場，Wavve將服務擴張到新加坡、印度等海外市場，但因2022年Wavve未創造出殺手級內容，逐漸流失用戶，目前是在韓國排名第四的串流平台。Wavve在去年12月8日與TVING簽訂合併MOU，可能將在2024年與TVING合併以擴大規模。

圖三、韓國SKT電信所投資的OTT平台Wavve。 圖片來源：Wavve官網
圖三、韓國SKT電信所投資的OTT平台Wavve。 圖片來源：Wavve官網

王敏惠認為，當OTT市場飽和時，平台業者除了持續強化自身內容，「重新組合」是破局的方法之一，透過交易組合與外部競爭對手合作綑綁，或是透過股權組合與企業併購，都是能使平台從激烈競爭中勝出的策略。由於平台經濟的商業模式，最終只會僅存數個參與者，因此定位策略、資金、規模與速度都是重要的關鍵，市場上競爭與合作將同時存在，平台業者必須先讓自己強健，才有能力與對手競爭或是進一步談合作。對於台灣內容業者來說，內容產業是需要不斷試驗、投資的產業，單打獨鬥難以形成一定的規模，在國際競逐的內容市場上會變得越來越辛苦，王敏惠強調，「雖然整併非唯一解藥，但是是重要選項之一」，內容業者務必先讓自己成為炙手可熱的併購與結盟對象。

韓國能成為台灣的他山之石嗎？

韓國總人口約5132萬人，內需市場不過台灣兩倍大，卻能將電影、音樂、戲劇、遊戲、偶像等不同領域的文創產業，打造出席捲全球的韓流文化。文化創意產業固然需要政府扮演推動角色，鼓勵大型企業投入內容產業，但同時政府越低限度的控管，才能創造出越高度自由發揮的內容產業。韓國借力電信業者發展內容產業的成功之道，或許可以成為台灣的他山之石，除了既有的文化部、國發基金補助政策，可藉由整合台灣電信以及資通訊業者，擴大資本投資及國際化的內容，吸引更多人才持續投入新內容創作，才能讓台灣的內容產業更上一層樓。

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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