南韓政策齊發 積極打造亞洲數位韌性國家

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蘇翰揚╱產業分析師

南韓於2023年12月宣布，將以位於大田儒城區的科技產業聚落為對象，制定並實施《國際科技產業聚落創立行動計畫》，根據《科技產業聚落第二期基本規劃》，該行動計畫旨在提昇科技產業聚落樞紐區交通、教育、住房等領域的人居環境，並與相關部門協商，探討支持科學成果轉化的具體任務。

打造科技產業聚落行動計畫，支持技術商業化

「科技產業聚落行動計畫」目的為建立世界一流的基礎研究環境，透過基礎研究的融合，實現全面、系統發展的「中心區」（新洞、敦谷、道龍、大田、吉巴斯）作為研究區域，和「功能區」（世宗、天安、清州）作為商業化示範區域。若《科技產業聚落第一期基本規劃》的重點是基礎建設，此次則是聚焦在以下四項戰略任務：

任務一、改善交通運輸條件

擴大連接世宗和大田市中心的公共交通，開通都市連結道路，增強科技產業聚落的可及性，促進忠清地區的共贏發展。以及連接五松-大田的BRT線(B1)科技產業聚落車站將於2025年完成，並提供連接釜江站(京釜線)的廣域連接道路的設計服務，而科技產業聚落- 北大田IC，計劃於2025年上半年完工。

任務二、擴大教育設施

計劃擴大科技產業聚落樞紐地區的教育設施，為科學家、工程師和小型企業員工創造一個可以專注於工作的教育環境。目前經營三個公共日託中心，並計劃在工作場所為公司員工增設一個聯合日託中心，目標是在 2027年開業。此外，一所集合幼兒園、小學、初中的學校正在建設中，目標是明年下半年開業。

任務三、擴大居民便民設施

推動居民便民建設，擴大居民團體及居民休息、遊樂、休閒空間，設置政府辦公場所，提供文化、行政、安全等服務。並計畫2024年底前對科技產業聚落外圍水庫進行改造，結合現有濱水步道打造生態休憩區，規劃興建文化公園等便民公共設施到2024年，計畫建成福利綜合大樓及119安全中心。

任務四、推動科技成果商業化

明確科技產業聚落戰略，培育科學產業、支持基礎技術產業化。並計劃於2025年建立「科技產業聚落支援中心」，以及制定商業化支援政策，包括發展適合各個基地區的支援計畫。

發布《6G研究與發展促進策略》，確保6G全球領先地位

韓國科學技術資通訊部於今年11月公佈《6G研究與發展促進策略》，宣布總額達4,407億韓元的研發計畫，該計畫已先通過初步可行性研究，將用戶終端和6G融合業務與6G系統鏈接，確保支持6G融合業務可以順利營運，並將聚焦在以下五個主要領域的技術開發，包括無線通訊、行動核心、6G有線網路、6G系統、6G標準化：

一、無線通訊

將開發中上頻段（7~24GHz）技術，克服5G中3.5GHz的容量限制和28GHz的覆蓋範圍限制。並開發“超大容量多輸入/多輸出天線技術（E-MIMO）”，與被認為是5G關鍵組件的“大規模MIMO”相比，其性能提高四倍以上。

二、行動核心

為了應對從硬體到雲端和軟體的網路變革，將開發以雲端為中心的行動核心網路技術，具有靈活性、高可用性、高效能，同時採用以人工智慧（AI）的技術自主管理和控制網路，發展行動網路技術。

三、6G有線網路

將開發從6G前傳延伸至傳送網的超高速、大容量光傳輸系統及組件技術。

四、6G系統

將用戶終端與6G融合業務連接的部分，即無線通訊、行動核心、有線網路部分透過6G系統有機連結起來，開發效能保障技術，支援6G融合的運作服務。6G融合業務營運、發展6G商用後，預計將催生城市空中交通（UAM）、虛擬實境等多種業務，並利用人工智慧針對各項業務需求高效分配和連接通訊資源。

五、6G標準化

使6G有線和無線核心技術開發成果能夠與國際標準掛鉤，以今年年底國際電信聯盟（ITU）6G願景為起點，國際產業標準化計畫於2024年至2025年啟動，支持國際標準活動、培養產學研標準專家、實現國際標準化活動的推廣。此外，韓國也強調將在所有研發領域優先考慮安全性核可靠性，包括無線通訊、行動核心、有線網路系統，開發節能的同時支援更高效能的低功耗技術，以響應全球碳中和趨勢。

發布首個人工智慧可靠性團體標準制定，建立安全可靠的人工智慧

今年12月，南韓科學資訊通訊部及電信技術協會（TTA）在104屆資通訊標準大會上發布首個人工智慧（AI）可靠性團體標準制定，即《提高人工智慧系統可靠性的要求》（Requirements to enhancing trustworthiness for AI systems），以增強人工智慧系統的可靠性，此次制定的團體標準以科學資訊通訊部《國家人工智慧倫理標準》和特定領域的《可信賴人工智慧發展指南》為基礎，列出以下人工智慧系統的特徵、生命週期、利害關係人和相關要求：

1） 人工智慧系統的特徵包括穩健性、安全性、可解釋性、可靠性、可預測性、可控制性、責任性、透明度、公平性、隱私性、具韌性。

2） 人工智慧系統的生命週期從初始的設計/開發、驗證/確認、部署、運作/監控、持續驗證、重新評估，到最後的處置。

3）人工智慧系統的利害關係人包括人工智慧供應商、人工智慧生產者、人工智慧客戶、人工智慧合作夥伴、人工智慧受影響個體，以及相關組織。

4） 規劃執行人工智慧系統風險管理、消除收集和處理的學習資料的偏差、消除人工智慧模型的偏差、實施人工智慧系統的安全模式、建立問題通知程序等15項要求。

從該團體標準的制定開始，科學資訊通訊部與電信技術協會宣布，未來將規範團體標準要求的驗證流程，並按領域擴展團體標準的內容，依據驗證項目和程序繼續規範風險。此外，將透過向標準化組織ISO/IEC的人工智慧小組JTC1/SC42提出新的人工智慧可靠性標準，並加強與全球主要組織的標準化合作，確保人工智慧倫理和可靠性相關標準的全球領導地位，包括美國和英國等國家。

科學資訊通訊部副部長樸潤圭指出，「即使在全球人工智慧競爭日益激烈的情況下，人們也正在形成共識，即確保人工智慧道德和可靠性是人工智慧技術創新和使用的先決條件。重要的是，確保人工智慧系統可靠性的標準已經作為改善人工智慧系統的政策努力而建立。我們將擴大政策支持，確保國內人工智慧產業的可靠性，同時也將積極推動人工智慧可靠性領域的國際標準化，以便國內企業能夠拓展全球業務。」

與新加坡簽訂物聯網安全認證體系合作意向書

最後，南韓資訊安全局（KISA）與新加坡網路安全局（CSA）簽署兩國物聯網（IoT）安全認證體系合作意向書（MOU）。這項活動標誌著正式邁向全面務實工作的第一步，在此基礎上，將在未來六個月內對兩國物聯網安全認證體系進行比較分析、對等評估，並預計明年下半年簽署《物連網安全認證系統》的相互承認。

當兩國物聯網安全認證系統相互承認生效後，不僅南韓生產的物聯網安全認證產品的國際可靠性得到提升，而且出口到新加坡也無需經過認證。與其他公司相比，將有可能在價格、品質和消費者信任方面獲得優勢。此外，新加坡已與德國、芬蘭建立物聯網安全認證體系互認，這不僅將提高南韓「物聯網安全認證體系」的國際可靠性，也大大增加與德國和芬蘭等歐洲國家合作物聯網安全認證體系互認的可能性。目前美國、歐洲等主要國家也在營運或準備物聯網安全認證體系，因此南韓在與新加坡互認物聯網安全認證體系的基礎上，可以建構靈活應對國際監管的制度基礎。

由於南韓的物聯網安全認證制度是依據《資訊通信網法》第48條之6規定的法定自願認證制度，由科技部資訊保護機構下的資訊安全局頒發證書。為了在互惠互利的原則下，透過締結務實互認，實現利益共享，兩國同意直接簽署兩國認證機構之間的諒解備忘錄，並儘快展開實際工作，促成最終互認文件簽署。隨後，兩國對各自的認證標準進行比較分析，討論認證級別和詳細程序，如果認可認證標準等的等效性，南韓資訊安全局與新加坡網路安全局將尋求物聯網安全認證體系的相互承認協議（MRA），預計這將是南韓首例。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 蘇翰揚 學歷： 國立中正大學企研所 經歷： 產業分析師 專長： 產業分析與市場研究

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