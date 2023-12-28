COP28氣候大會達成歷史性成果 台灣進入低碳轉型關鍵時期

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

聯合國第28屆氣候大會（COP28）今年在杜拜舉辦，原訂12月12日閉幕卻延後了一天，就是為了一個重要的歷史性決議。 在經過激烈的討論與協商後，終於在2023年12月13日這一天，全球氣候大會協議史上第一次將「脫離化石燃料」（transitioning away from fossil fuels）寫入決議文：未來將以公正、有序和公平的方式轉型脫離化石燃料，並在2050年前透過科學性方式實現淨零排放。

日前資策會舉辦「電子資訊業碳盤查數位工具暨成果分享」研討會，安侯碳資源服務公司總經理黃力家指出，「脫離化石燃料」是在以往27屆氣候大會裡都不曾出現過的重要決議，因為產油國家的影響力強大，要對化石燃料加以限制非常困難。根據2015年的巴黎協定，如果人類要避免遭受到氣候變遷的衝擊，必須將全球升高的溫度控制在1.5度C，作法就是要在2050年前讓全球達到近零排放。而隨著地球越來越熱，不禁止化石燃料一定無法達成目標，今年COP28才會針對化石燃料進行深入討論，全球近200個國家協商之後總算達成「脫離化石燃料」的共識。

圖一、安侯碳資源服務公司總經理黃力家

吳碧娥／攝影

氣候變遷是嚴重的全球性風險

每一年全球經濟論壇（WEF）都會公告「全球未來十年最嚴重的風險」，近幾年前幾大風險都跟氣候有關，今年1月公告未來十年風險的第一名就是「氣候變遷減緩失敗」，第二名則是「氣候變遷調適失敗」，

一旦氣候行動真的宣告失敗，人類所害怕的自然災害與極端天氣事件就會真的發生了。

為了配合全球2050年淨零碳排目標，金管會發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊的揭露時程，透過上市櫃公司串聯下游供應鏈廠商，達成企業永續發展目標。

溫室氣體盤查採現行國際公認標準，重大性標準為「總排放量5%」，即上市上櫃公司未納入揭露的溫室氣體排放量，不得高於溫室氣體排放總量的5%。而公司的溫室氣體排放量，將採用實地盤查或推估方式進行。

黃力家進一步解析溫室氣體排放盤查的兩大重點，首先，台灣全體上市櫃（含合併報表子公司）須於 2027 年 完成溫室氣體範疇1（溫室氣體直接排放）+範疇2（能源間接排放量）盤查；再來就是 2029 年 以前，全體上市櫃（含合併報表子公司）須通過第三方查證。

圖二、金管會永續發展路徑（溫室氣體排放盤查與查證）

圖片來源：金管會/KPMG

台灣半導體產業進入低碳轉型關鍵時期

國發會的「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」指出，電子資訊業的碳排放量位居所有產業第二，占台灣整體碳排22%，其中電力碳排佔主要部分。而半導體產業、光電面板產業、與電子製造服務業（EMS），又占整體電子資訊業8成，因此，經濟部工業局會先以半導體產業、光電面板產業、EMS三大產業作為主要推動目標，建立起典範案例後再推廣至各產業，加速台灣達成產業整體減碳的目標。

MIC產業情報研究所組長魏傳虔指出，目前台灣半導體產業的減碳策略，以改善廠務設備、提高製程效能，或是及自建、參與綠電等自主減碳為主。由於電力需求還是台灣最主要的碳排來源，必須增加再生能源使用比例，才能有效降低電力系統產生的碳排放。半導體產業因為製程所需，無法完全消除溫室氣體排放，因此需要導入創新減碳材料和技術，才能讓半導體整體產業在2050年達到淨零碳排目標。其實很多業者都已經開始承諾淨零碳排，主要都是國際性的品牌大廠，必須跟國際趨勢接軌，需遵守淨零碳排相關時程，而台灣身為半導體及電子業重要基地，未來國際大廠將會持續在台灣增加投資，除了品牌大廠本身要減碳之外，同時也會要求和協助它的供應商進行淨零碳排。今年和明年是台灣半導體產業低碳轉型計畫重要的關鍵時期，未來將導入再生能源與負碳技術，希望能達成政府在2050年淨零減碳的目標。

圖三、MIC產業情報研究所組長魏傳虔

吳碧娥／攝影

為了配合金管會對於溫室氣體的揭露規定，上市櫃公司已經開始進行盤查作業。資策會數位轉型研究院主任蔡明宏分享，目前業界面臨碳盤查有幾個狀況，有些是已經知道要盤查、但是不曉得怎麼開始著手，第二種是即便知道要盤查，實際上整個查驗的過程仍「知易行難」，例如盤查方式、如何計算，時常讓企業負責盤查的執行單位陷入選擇困難。再來就是公司要開始做這些碳盤查跟計算，因為會牽涉到很多部門，現在公司裡只要看到永續部門或是環衛部門開始來要資料的時候，配合單位就會備感壓力了。

圖四、資策會數位轉型研究院主任蔡明宏

吳碧娥／攝影

蔡明宏指出，其實碳盤查所需的資料都已經存在於公司各個單位，只是組織內部缺乏有效的彙整，必須解決員工的排斥跟阻力，才能順利完成查驗工作。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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