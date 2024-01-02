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《科技戰與國家安全》營業秘密被侵害 向美國法院申請單方扣押命令？

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

美國早在1996年就通過《經濟間諜法》（EEA），但對於侵害營業秘密的商業間諜活動，只有刑事責任。直到2016年美國通過《營業秘密防衛法》 (Defend Trade Secrets Act），被竊取營業秘密的公司，終於有提起民事訴訟的權利。《營業秘密防衛法》主要特色是設立了單方扣押制度，相當於台灣的證據保全程序，可向法院申請單方緊急扣押令。在符合八項要件下，美國法院可命執法人員執行該緊急扣押。但倘若地區法院認為不符合八項要件，當事人可否上訴？2023年第三巡迴法院在Janssen Prods. LP v. eVenus Pharm. Labs. Inc.案中認為，當事人不能提出上訴。

美國營業秘密防衛法之緊急單方扣押令

美國1996年《經濟間諜法》（EEA）對侵害營業秘密只有刑事責任。而2016年美國通過《營業秘密防衛法》 (Defend Trade Secrets Act），給予私人公司提起民事訴訟的權利。其主要規定於聯邦法典第18本第1836條。

此一私人民事訴訟中最特別的一項制度，就是私人公司可以向法院申請單方扣押令（ex parte seizure）。之所以稱為單方扣押令，就是向法院提出申請時，法院可以不通知對造，只由申請人一造向法院提交證據，說服法院對造正在侵害營業秘密，且有扣押其財產之必要，以避免營業秘密的傳播或散布[1]

緊急單方扣押令的八個要件

這個特殊程序對對造的影響太大，所以法條規定僅能在特殊情況下，且須滿足以下八項要件，法院才能核發此種扣押令[2]

(1) 其他救濟方法不適合解決問題；

(2) 若不發出此扣押令，將造成立即且無法回復之損害；

(3) 平衡各方損害，亦即，不發給扣押令對申請人的損害，大於發給扣押令對對造與第三方造成的損害；

(4) 申請人證明其營業秘密有被不正當取得之可能；

(5) 相對人實際持有商業秘密；

(6) 聲請狀之明確性要求，包括須確認被扣押事項的位置；

(7) 若對方得知消息會隱匿銷毀證據；

(8) 申請人尚未對外公開請求扣押之事。

此外，若法院核准該扣押命令，該扣押命令並非直接對侵害營業秘密之一方所下達，而是對執法人員下達[3]。亦即，法院是對執法人員下達扣押令，要求執法人員根據私人請求，向另一方執行該財產扣押。

Janssen公司告eVenus公司

本案原告是Janssen Products, L.P. 和 Pharma Mar, S.A.（以下簡稱Janssen公司），他們花了十年時間和超過五億美元，開發了穩定的、可注射的抗癌藥物trabectedin。Janssen公司記錄了如何在商業規模上生產該藥物的方法，並將其中一些方法申請專利保護。他們將製藥的資料、規格和製造方法保密，並視這些資訊為商業秘密。Janssen公司將最終開發的藥物產品取名為Yondelis，並獲得商標保護[4]

2015年，美國食品和藥物管理局批准了Yondelis用於治療某些癌症患者。兩年後，兩家競爭對手——中國公司江蘇恆瑞醫藥股份有限公司（以下簡稱恆瑞公司）及其美國子公司 eVenus製藥公司——申請FDA批准銷售Yondelis的學名藥。Janssen公司對恆瑞公司和 eVenus公司提起了專利侵權訴訟[5]

向紐澤西地區法院申請單方扣押令

在專利案的事證開示過程中，Janssen公司獲得了一些文件，使他們相信恆瑞和eVenus侵佔了他們的商業機密。在2022年4月，他們以《營業秘密防衛法》 ，另外提起侵害營業秘密之訴[6]

在專利案和營業機密案中，雙方爭執不休，Janssen公司逐漸確信恆瑞和eVenus已經毀滅了證據。他們根據《營業秘密防衛法》第1836條，向紐澤西地區法院申請單方扣押令[7]

在此單方扣押令的緊急申請中，Janssen公司要求地方法院扣押eVenus的網絡伺服器和存儲的資料、三名現任員工的筆記型電腦和手機，以及一名前員工的筆記型電腦。其主張本案已符合緊急扣押令的八個要件。並建議由美國司法警察執行扣押財產[8]

地方法院認為不符合要件

地方法院拒絕了緊急扣押的申請。法院認為，Janssen在DTSA的八個因素中，有五個未能充分證明。其中，法院認為Janssen未能證明eVenus實際擁有爭議的財產，或者eVenus的財產是否存在於建議的扣押地點。

法院還認為，原告沒有證明有立即且無法回復之損害，也沒有證明，被告若得知訊息後會立刻隱匿消滅證據。而且，由於Janssen請求扣押的範圍涵蓋「所有eVenus的公司資訊，不限於本案議題的限制」，法院認為損害的平衡傾向於不准許扣押[9]

第三巡迴法院認為緊急單方扣押令無從上訴

對於地區法院拒絕核准扣押令，Janssen公司立刻向第三巡迴法院上訴。此時爭議在於，《營業秘密防衛法》本身對於單方扣押令的核准與否，並沒有規定是否可以上訴。

Janssen主張，根據28 U.S.C. § 1292(a)(1)，第三巡迴法院擁有對地方法院核發與否決定的管轄權[10]

但第三巡迴法院指出，原則上，巡迴法院只會對地方法院之終局判決擁有上訴管轄權。如果是地方法院的裁定，根據28 U.S.C. § 1292(a)(1)，上訴法院只有在審查授予、繼續、修改、拒絕或解除禁制令（injunction）的法院命令，或拒絕解除或修改禁制令（injunction）的法院命令，才擁有管轄權。而且這一條必須採取嚴格解釋[11]

即使某些法院命令未明確授予或拒絕禁制令，但如果它們實際上等同於禁制令的效果，巡迴法院也擁有上訴管轄。其判斷標準乃是三部分的「功能測試」（functional test）：(1)其是否直接針對某一當事人；(2)可通過藐視法院罪來執行該命令；以及(3)該命令不僅僅是暫時的方式，且該命令所提供或保護的，就是原起訴書所請求的一部或全部之實質救濟[12]

第三巡迴法院認為，《營業秘密防衛法》下的單方扣押令，乃是對執法人員所下之命令，要求執法人員協助進行扣押，故並非對當事人一方所下之命令。且當事人一方不配合遵守該命令時，因為該命令的對象是執法人員，也不會出現藐視法庭罪[13]

結語

根據第三巡迴法院的看法，由於單方扣押令不能立即上訴，故地區法院對此類命令的裁決將更具影響力。亦即，在地區法院訴訟程序終止之前不會重新審查該命令。因此，當事人在請求或針對此類申請進行辯護時，需要更慎重思考，必須提出更完整的說明與證據，才能申請此一單方扣押令。

 

備註：

  1. 18 U.S.C.A. § 1836(b)(2)(A)(i).

  2. 18 U.S.C.A. § 1836(b)(2)(A)(ii).

  3. 18 U.S.C.A. § 1836(b)(2)(E).

  4. Janssen Prod., L.P. v. eVenus Pharms. Lab'ys Inc., 85 F.4th 147, 149 (3d Cir. 2023).

  5. Id.

  6. Id.

  7. Id.

  8. id, at 149–50.

  9. Id. at 150.

  10. Id.

  11. Id.

  12. Id. at 150-51.

  13. Id. at 151.

 

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

  

作者： 楊智傑
現任： 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷： 真理大學法律系助理教授

真理大學法律系副教授
學歷： 台灣大學法律系

中央大學產業經濟所碩士

台灣大學法學博士

專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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