再生醫療雲聯盟串聯產業鏈 為夥伴打造友善研發及營運平台

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撰文：北美智權編輯部╱李淑蓮；攝錄影：北美智權專利工程部╱馬韻怡

「再生醫療雲聯盟」於12月12日在台北生技園區舉辦成立大會，由聯盟總召集人長盛科技技術長張哲堯及鎂迪生醫執行長蘇隆畯擔任雙主持人，完整介紹了再生醫療雲聯盟之緣起、運作方式及聯盟成員。生物技術開發中心董事長涂醒哲也出席了聯盟成立大會，並在典禮中致辭；而中研院基因體研究中心研究員沈家寧博士則以目前的細胞治療及基因治療產業發展的瓶頸為題，發表演說，點出目前細胞治療與基因治療的關鍵問題。

再生醫療是一個引人注目且快速發展的領域，將生物醫學和工程技術相結合，以利用細胞、組織或器官的再生和修復能力來治療疾病和傷害，為人們帶來許多醫療上的可能性，並有望成為解決許多慢性疾病和器官移植需求的革命性方法。然而，雖然目前台灣在再生醫療領域擁有優秀的研究團隊和技術，但目前仍面臨不少挑戰。包括現行法規的推動，科研成果與商業化之間的落差，產業化進程的滯後，以及資源和技術的缺口等等。以上因素阻礙了台灣再生產業的全面發展，需要有更有效的方式來加速產業的成長和創新。而「再生醫療雲聯盟」（iCARM）的成立宗旨就是為了致力於解決台灣再生醫療產業所面臨的困境。

聯盟總召張哲堯指出，台灣再生產業發展受限於資源分散，單一生技公司想要將藥物開發到後期困難重重，即便是成熟生技公司開發新技術一樣需要耗費大量資源與資金，進入門檻非常高。而iCARM的成立就是希望能解決台灣再生醫療產業所面臨的瓶頸；透過整合上下游供應鏈的技術與資金面之有形與無形資源。讓所有致力於再生醫療研發的夥伴能縮短開發時間，增加開發成功率。

「再生醫療雲聯盟」（iCARM）聯盟總召集人長盛科技技術長張哲堯（左） 及鎂迪生醫執行長蘇隆畯在聯盟成立大會上擔任雙主持人

另一位聯盟總召蘇隆畯在成立大會上述說了聯盟成立的原委，指出他與張哲堯的公司鎂迪生醫以及長盛科技不僅進駐了國家生技園區，也進駐了NBIC南港生技育成中心。在公司成立初期即受到很多加速器及政府單位的幫忙，因此兩人希望可以學以致用，回饋產業，故成立了iCARM聯盟。此外，也是受到涂醒哲及沈家寧兩人的鼓勵，希望能為再生醫療產業做一個串聯。

「再生醫療雲聯盟」與一般業界聯盟的差異

張哲堯指，不僅是再生醫療圈，只要是生技公司，所面臨的問題都會比較多。舉例來說，在資金運用的部分，並不光指有沒有資金可以運用，而是要如何好好的去運用。因為生技公司的投資門檻不低，當有很多研發想要進行的時候，會考慮是不是要自己要去蓋一個GTP場域、或是購入每一台分析設備、甚至自己去聘每一個相關的研究人員......這些都是生醫新創會去考慮的點，因此在資金運用上會卡非常多的點。在解決了資金問題後，又會面臨如何把技術落地化的問題。由於是新興的行業，專業人才的培育與培訓在細胞治療產業是相當嚴峻的問題，需要長時間去累積；假如大家都要成立公司，每家公司都要培育自己人才，那裡會有那麼多的專業人才？伴隨而來還有國際競爭、法規、市場等問題。

張哲堯表示，其實不僅是生技產業，在一個產業從成立到在走向萌芽至成熟期的路上，從 0到1其實每一步都是挑戰。而這也是為什麼要成立再生醫療雲聯盟的原因：「我們都是從草創初期的時候一起建立的一些夥伴，我們知道那些是新創常遇到的問題、那些是他在意的事情，所以我們聚集在一起組織一個聯盟來提供協助。」

與目前產業界許多聯盟相比，iCARM是是一個競合的產業價值的串聯。張哲堯指出，目前業界許多的聯盟，就只是很多人集結在一起組成的聯盟。這些聯盟傳統的商業模式都是競爭，特色就是它面向同一個市場、吃的是同一個族群，核心價值其實是競爭；可能會用更優的品質、更優的價錢或更好的技術去競爭。但iCARM提倡的是競合，包含了競爭和合作。簡單來說，有一些公司在某特定的領域時可以結合在一起共同合作，但在另一個領域卻是互相競爭關係；但他們結合在一起的時候，可以創造出大於本身單一單打獨鬥時的超越性價值。

張哲堯強調，iCARM提倡的是一個模式，一個概念，希望可以一起越走越遠，越長越大。

運作模式

目前聯盟內有10多家廠商，均互為上下游的關係，串起了產業鏈。張哲堯舉了一個細胞治療的例子來說明聯盟的運作方式。細胞治療的流程中，首先廠商會把目標設定在感興趣的細胞，然後從血液中把這些細胞獨立出來，接著需要在一個GTP場域來進行做培養。蘇隆畯接著說，「在這個過程中，首先要面對的是如何精準的去挑選需要的細胞，這個時候聯盟中的廠商便會派上用場。像我們聯盟廠商中有一家塞爾奈微，可提供挑選及抓取細胞的設置。到了進入場域的階段，聯盟中的長盛科技已在國家生技研究園區中建構了一個GTP實驗室，歡迎各個研發團隊來一起使用。到了進入培養階段，聯盟中另一員實驗室的好夥伴岑祥也會提供很多協助。另外，還有路明思、樂斯科、艾銳、安鑫、普羅王、以及圖爾思等夥伴，也可以提供培養液相關、標記、動物實驗、主機、以及分析方面的援手。」

張哲堯指出，各家廠商的角色互為不同，聯盟是一個競爭和合作的競合概念，在這條產業鏈上找到各家的定位及做好精準的合作，就是聯盟各家廠商的好夥伴。唯有串聯在產業鏈上會用到的所有相關的技術，走出不一樣的商業模式及技術平台，才能提供更強大以及更廣的服務給客戶，並有能力去承接更大的案子。

張哲堯強調，生醫是一個很困難以及充滿挑戰的一個領域，因此想提倡一個概念：「一個人可以走的很快，但是我們要一群人願意一起在這個產業一起走，我們才能走的很遠。我們歡迎各種在產業上的同業，一起來配合我們的串聯行動，我們的主力方向是能夠推動產業，進而扶持。我們只要努力的想要幫助人，其實在幫助人的過程，最終你自己就會得到幫助，這就是我們聯盟的核心價值。」

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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