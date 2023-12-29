美國與合作夥伴如何達成經濟安全

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蘇翰揚╱產業分析師

2019 年，新加坡政府宣布推出第一個國家人工智慧戰略，將深化利用人工智慧改變經濟的計畫，該國對人工智慧的早期投資導致成立約150個研發團隊，以及900家新創公司探索人工智慧的新想法，見證這段時間內，該國認知到人工智慧領域的重大突破，強化企業轉型同時也帶來新產品的開發、功能的增強與產業典範變革，

新加坡以全球視野來解決大規模議題

2023 年，星國政府進一步推出《國家人工智慧策略2.0》(NAIS 2.0 )，以持續強化國際競爭力。事實上，綜觀這幾年發展，可發現人工智慧帶來的機會和風險不斷擴大，同時，人工智慧對於一個國家的持續繁榮和相關性是不可或缺的，國家必須掌握人工智慧，而不是僅僅將其視為與他國比較的裝飾品。

圖、新加坡推出《國家人工智慧策略2.0》政策

資料來源：新加坡政府

新加坡從一開始就以全球視野來執行，由於該國地下人稠，因此必須連結全球網路，與各國的人才合作，來面對當今人工智慧帶來的各種機會與挑戰，其政策目標有二，第一為「新加坡將有選擇地開發人工智慧領域的傑出人才，以推動該領域發展並最大限度地創造價值，同時打算引導人工智慧解決當今時代的需求和挑戰，例如人口健康和氣候變遷等全球重要議題」；其次為「信任地使用人工智慧，為員工與企業提供在人工智慧驅動的未來蓬勃發展的能力」。

《國家人工智慧策略2.0》的三大系統與十大推動因素

整體來說，《國家人工智慧策略2.0》將透過三個系統和 10 個推動因素來實施，並得到新加坡將在未來 3-5 年內採取的 15 項行動的支持，這三大系統分別為：

一、系統 1：活動驅動因素，即推動人工智慧活動（從基礎科學到產品研發和採用）的產業、政府和研究實體。

二、系統 2：人和社區，是人工智慧的創造者、實踐者和用戶，形成了緊密的人工智慧創新知識社區。

三、系統 3：基礎設施和環境，是支援人工智慧開發、部署和採用的運算、數據和可信任的環境。

另外，尚有十大因素作為該政策的主要驅動力。

產業：將變革性的人工智慧創新和價值創造放在新加坡，並專注於領先的經濟部門和跨領域能力，同時建立人工智慧卓越中心，在先進製造、金融服務和生物醫學、教育和公共服務等關鍵領域，展開從模型開發到基礎設施建置。 政府：為公民提供新的價值主張，提高公共服務生產力。 研究：更新國家人工智慧研發計劃，以保持在選定研究領域的領先地位。同時發展負責任的人工智慧，減少偏見與提高可靠性，以及開發資源高效的人工智慧，以解決在數據、運算、能源和碳方面的資源密集問題。 人才：吸引世界頂尖的人工智慧創造者在新加坡工作並與新加坡合作，並擴大新加坡的人工智慧從業者管道，同時培養與網羅熟練的新穎/前沿人工智慧的頂尖創意人才，以及有關數據、機器學習的科學家和工程師，目標將新加坡人工智慧從業者的數量增加兩倍以上，達到15,000人。 能力：為該國的員工和企業提供技能和資源，以自信有效地使用人工智慧。 場所營造：為人工智慧社群創造充滿活力的實體和數位空間進行互動和協作。 運算：為新加坡的人工智慧社群保護、存取和操作 GPU 與其他裝置。 數據：建立數據服務和隱私增強技術方面的能力，並解鎖政府數據以服務公共利益。 可信環境：我們將確保為人工智慧提供合適的監管環境，並提高人工智慧的安全性和彈性基線。 思想和行動的領導者：積極為人工智慧治理的國際討論做出貢獻，並與全球合作夥伴在人工智慧領域開展合作，以實現公共利益。

積極將人工智慧納入國家發展必要技術

此外，《國家人工智慧策略2.0》也闡明新加坡將在人才、政府和數據等推動因素方面採取的 15 項行動，以支持其計劃，並進行漸進式審查，以應對人工智慧跨領域的快速發展。例如，根據 NAIS 2.0 策略聲明，其目標是透過擴大人工智慧特定培訓計劃、人才管道以及對全球科技人才保持開放，將人工智慧從業者人數增加到 15,000 人。人工智慧學徒計畫（AIAP）也將進行重新設計，以增加學徒的年度入學人數並擴大可用的公司實習數量，該政策也強調需在新加坡建立一個專門的人工智慧實體場所，為人工智慧創造者和從業者社區創建一個知識生態系，促進公民營機構形成新的聯繫和激發想法。

同時，新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）與新加坡人工智慧（AISG）和新加坡科學技術研究局（A*STAR）合作推出國家多模式大型語言模型專案（NMLP）。新加坡資訊通信媒體發展局指出，耗資 7,000 萬新元的專案目的為開發東南亞第一個大型語言模型 (LLM)，該模型可以解該地區獨特的語言特徵和多語言環境。星國也希望在開展該專案同時能透過培養熟練的人工智慧人才、培育蓬勃發展的人工智慧產業以及在新加坡建立值得信賴的人工智慧環境，強化新加坡在人工智慧研究和創新方面的能力；最後，該計劃還將建立在AISG 最近推出的SEA-LION（東南亞語言同網路）模型的早期成果的基礎上，SEA-LION 是一種開源大型語言模型，更能代表該地區的文化背景和語言細微差別，該專案將進一步開發SEA-LION，並將其擴展為多模態語音文字模型。

在區域合作部分也在逐漸發酵，新加坡人工智慧公司與四家印尼機構建立合作夥伴關係，並在2023 年11 月30 日在印尼語中開發類似ChatGPT 的工具，這四個機構包括印尼國家研究與創新局(BRIN)、Collaboration for Research人工智慧創新 (KORIKA)、Glair.ai 和 Datasaur.ai。

新加坡金融管理局透過生成式人工智慧強化金融業競爭力

新加坡金融管理局 (MAS) 在2023年11月推出「MindForge 計畫」，該計畫目的為替金融領域使用生成式人工智慧（GenAI）制定風險框架，MAS認為，雖然生成式人工智慧能協助金融機構提高效率、提供更個人化的客戶體驗以及為產品和服務產生內容和創意，但也存在相關風險，例如更複雜的網路犯罪、侵權、資料風險與各種偏見與歧視內容。而MindForge則負責製定一個清晰、簡潔的框架，使金融業者能負責任地使用任公職智慧，同時促進業務創新，該計畫得到如星展銀行、華僑銀行、大華銀行、渣打銀行、花旗新加坡、匯豐銀行、Google雲端、微軟、MAS、埃森哲和新加坡銀行協會組成的業者/科技業/顧問公司/公協會支持。

MindForge 計畫在第一階段透過以下領域的七個風險面向來執行，包含問責制和治理、監控和穩定性、透明度和可解釋性、公平性和偏見、法律和監管、道德和影響，以及網路和資料安全。在第二階段部分，MindForge 將擴大管制範圍，納入保險和資產管理產業的金融機構，使生成式人工智慧風險框架因此可以進一步完善並擴展到整個金融業，MindForge 計畫將進行各種試驗，尋求生成式人工智慧在反洗錢、永續發展和網路安全等領域的進階應用，金管局和其他監管機構可以利用人工智慧在幾秒鐘內處理大數據集的能力來挫敗洗錢活動，並在洗錢/恐怖主義融資資訊和案例協作共享，建立一個金融機構共享可疑交易資訊和客戶詳細資訊的平台。當然，如此積極作為也並非全無挑戰，例如政府在隱私和資料收集問題就受到質疑，其他阻礙人工智慧使用的挑戰包括模型錯誤的可能性、人工智慧開發者的版權侵權以及放任大型人工智慧開發者的壟斷等。

與此同時，新加坡產業也將提升科技投資金額

在產業自身的投資上，新加坡各行業積極投入數位投資來強化轉型能力，顧問公司 Forrester 的數據顯示，2023 年新加坡的科技支出將達到 222 億美元，比 2022 年的 212 億美元增加 4.6%，也高於 2021 年疫情爆發時的 205 億美元。同時，研究機構 IDC 也預計，到 2026 年，新加坡僅在人工智慧方面的支出就將超過 35 億美元（46 億新元），幾乎是 2022 年 12 億美元的三倍。對企業而言，人工智慧、網路安全和雲端不僅為企業提供更高的效率、節省成本和競爭優勢，而且現在對於企業的生存也相當重要。同時，考慮到地緣政治形勢和東南亞快速發展的創業生態系統，該地區購買的技術來源可能會在未來五到十年內轉移到亞洲，而預計將有更多的人工智慧業者出現，並透過市場優勢來加入全球價值鏈。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 蘇翰揚 學歷： 國立中正大學企研所 經歷： 產業分析師 專長： 產業分析與市場研究

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