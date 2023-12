東協工業設計的定義和保護標的-1：概論

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

葉雪美╱北美智權報 專欄作家

北美智權報自本刊期推出《東協工業設計實質審查的共通指南》系列文章,將分6刊期分別介紹其定義和保護標的,包括概論、共通的目的、東協成員國法規、工業設計之實施、產業利用性以及法定不予註冊項目,本期先從概論開始。

「東協經濟共同體」(以下簡稱AEC)於2015年12月31日成立,並在現有東協貨品及服務貿易及投資自由化之基礎上,進一步整合以「單一市場」為主之經濟共同體,以2025年前達到貨品、服務、投資、資金與技術勞工的5大自由流通,進而促使AEC成為一個全球供應鏈的生產基地為目標。

對於在東南亞開展業務的中小企業來說,保護其智慧財產權至關重要,因為智慧財產權戰略不力往往會導致該地區的商業努力結束,但在東南亞保護智慧財產權的方式往往被忽視。

在歐盟—東協智慧財產權保護項目(ECAP III)的背景下,東協成員國制定了工業設計審查共通指南(common guideline for the substantive examination of industrial designs,以下簡稱「共通指南」),本系列文章將介紹「東協工業設計實質審查共通指南」的設計定義與保護要件,提供給國內廠商及專利業界做為參考。