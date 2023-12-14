英特爾卡位智慧醫療 改善診斷到治療的流程

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林宗輝╱北美智權報 編輯部

台灣醫療產業的高水準在全球有目共睹，過去幾年來，政府也一直推動醫療方面的技術發展，期望能夠將台灣醫療產業打造成不輸給半導體的另一座神山，雖說如生技、疫苗產業等受到政治因素影響，失去了很多機會，但政府並沒有放棄，而是更加努力。 蔡總統在台灣醫療科技展中受訪表示：「台灣的資通訊產業有利於生技醫療的發展，政府也將增加對生物技術行業合同製造商的激勵措施，同時加強臺灣在生技與醫療的能力並擴大其範圍。臺灣建立了國家生技研究園區和新竹生物醫學園區，以支援基礎生物技術和醫療技術的創新，推動臺灣生物醫學產學研技術的進步，促成一個價值新台幣1兆元的新行業。」 英特爾也趁此機會，在醫療技術展中火力全開，展示其針對醫療產業發展的相關AI技術，希望成為推動下一個世代的醫療科技發展的重要推手。

2023年台灣醫療科技展在台北國際會議中心盛大開幕，成為全球醫療科技領域的焦點。這場盛會匯集了來自世界各地的醫療科技公司、專業學者、行業領袖以及創新者，共同探討當代醫療科技的發展與挑戰。展會重點關注人工智慧（AI）和大數據在醫療領域的應用，探討這些技術如何革新傳統醫療流程，提升病患治療效率和治療品質。

台灣醫療科技展的舉辦不僅是對最新醫療科技成果的展示，更是一個促進國際間技術交流和合作的平台。在此次展會中，來自不同領域的專家學者和企業代表進行了深入的討論和交流，探索如何通過科技創新來解決當前醫療領域面臨的挑戰。英特爾與其他行業領袖的參與，不僅加深了參展者對於智慧醫療未來發展的理解，也為全球醫療健康領域的創新合作開闢了新的道路。

從傳統醫療到AI輔助醫療的進化

在未來醫療產業往更高精準度與更人性化的發展趨勢下，傳統醫療產業也都紛紛的導入AI技術，協助處理各種應用領域的工作，比如說管理病歷資料、判讀病情、遠端診療、機器人手術技術等，協助醫療人員能夠專注於本身的醫療工作，減少其他因素的干擾，增加疾病的治療效率，對此，AI已經成為醫療機構的最佳幫手，其幫助可以說是全方位的。

在會場中，台灣各大醫院已經展出一系列人工智慧醫療工具，包括國泰醫院的「主動脈 AI 篩檢通報系統及肺結節 AI 偵測系統」、「放射檢查智能流程 e 路通」；新光醫院導入AI 智慧醫療、Virti 生成式AI虛擬人等；北醫則是展出國內外少見「應用擴增實境 AR 於神經復健系統」；萬芳醫院開發「失智症AI數位認知治療系統」；雙和醫院主打「全方位腎力精準數位醫療系統」等等。

圖說：國泰綜合醫院展出主動脈 Al 篩檢通報系統,有助降低主動脈剝離風險。\ 圖片來源：國泰醫院

英特爾可以說是目前科技產業最積極發展醫療AI技術的業者之一，其不僅參加了這次的醫療科技展，更在展會中，展示了包括高精度醫療影像分析、遠程診療技術、以及各種基於AI的疾病預測和診斷系統。這些技術的應用不僅能夠幫助醫療機構提高診斷的準確性，也為醫療行業帶來了效率的大幅改善。英特爾雖然在PC市場的發展遭遇逆風，但也沒有明顯減弱他們想要往更多元發展的信心，其在醫療產業發表的技術，都具備相當的優勢與應用成熟度。

圖說：英特爾參加台灣醫療科技展，展出其一系列針對醫療開發的AI技術。\ 攝影：Eric

在英特爾展區，不僅展示其在人工智慧醫療應用上的突破，也凸顯了其在這一領域的深度投入和創新能力。英特爾攜手24家合作夥伴，展示了結合最新AI技術的實際應用案例，這些案例不僅涉及生命科學和醫學AI，還包括智慧醫院和雲端安全等多個方面。

在生命科學領域，英特爾與合作夥伴共同推出了基於第4代Intel Xeon處理器、AMX與OpenFL技術的智慧NGS次世代乳癌基因BRCA篩檢方案，有效提升標靶治療的檢測方式。此外，英特爾還運用FPGA OFS與OPAE工具套件以及oneAPI技術，提高基因分析的效率，推動精準醫學的發展。

在醫學AI方面，英特爾與宏碁智醫和華碩等合作夥伴共同開發和加速打造了消費者保健AI和精準醫療應用。例如，華碩展示了利用聯邦式學習和AI技術輔助醫療診斷的成果。這些合作使得英特爾在智慧醫院領域實現了跨界合作和創新培訓。

圖說：宏碁智醫和英特爾共同開發和合作實現醫學數據跨界合作和培訓。\ 攝影：Eric

此外，安勤科技針對醫療人員短缺問題，與英特爾合作推出全方位病患監控系統，運用Intel處理器與OpenVino技術，打造無接觸式的生命徵象感測儀，有效提升了醫院監控效率，同時減少了感染機率。

透過參與台灣醫療科技展，英特爾不僅展現了其在智慧醫療領域的技術實力，更彰顯了其在推動全球醫療科技創新中的重要角色。這些技術的發展和應用，無疑將為全球醫療保健領域帶來更多的可能性和機遇。

英特爾與台灣醫療科技的深度合作

在2023年的醫療科技展中，英特爾不僅展現了其在人工智慧醫療領域的重要性，更通過與台灣醫療科技產業的深度合作，展示了一系列具體的技術和產品。這些技術和產品涵蓋了從影像分析到遠程診療、從數據管理到疾病預測的廣泛應用，展示了其技術研發實力和創新能力。

其中最令人關注的一項關鍵技術，是高階醫療影像分析系統。這一系統利用先進的深度學習演算法，能夠精確分析MRI、CT和X光等醫療影像，協助醫生快速識別病灶，提高疾病診斷的準確度。這一系統在腫瘤診斷和心血管疾病檢測方面尤其有效，為醫療專業人員提供了強大的輔助工具。

圖說：醫揚科技將英特爾最新的GPU導入醫療AI硬體領域，使用專門的GPU進行手術影像3D渲染、AI分析及可視化，提供智慧手術系統流程服務方案。\ 攝影：Eric

另一項技術是英特爾的遠程診療平台。該平台整合了視訊會議技術和醫療數據分析，使醫生能夠遠程實時診斷和治療患者。這一平台對於提高醫療服務的可及性和效率具有顯著意義，特別是在偏遠地區和流行病期間，能夠確保持續的醫療支援。

英特爾還展示了其在醫療數據管理和分析領域的技術。通過強大的數據處理能力和安全的雲端技術，其解決方案能夠高效地整合和管理大量的醫療數據，包括病歷記錄、實驗室結果和影像數據。這為醫療機構提供了一個全面、安全且易於使用的數據管理平台。

在疾病預測方面，則是展出了一款基於AI的預測模型，該模型能夠分析患者的健康數據，預測特定疾病的風險。這一技術對於預防性醫療和早期疾病干預具有重大意義，能夠幫助醫療機構提前制定治療計劃，降低醫療成本。

透過在這些領域的合作，不僅體現了英特爾與台灣醫療產業在技術和產品開發上的互補優勢，讓台灣成為英特爾推動醫療AI技術的重要試金石。雖然英特爾在PC產業近來產品表現偏弱，但是在包含醫療產業方面，仍具備其在推動全球醫療科技創新中的積極作用。透過英特爾與合作夥伴的聯手努力，也為全球醫療健康領域的發展注入了新的活力和創新動力。

作者： 林宗輝 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 大葉大學 經歷： 電子時報半導體資深分析師 MIT Techreview 中文版研究經理 財訊雙周刊撰述委員 美國波士頓Arthur wood 投資顧問公司分析師

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