文創產業機會大 潛在產值不下護國神山

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林宗輝╱北美智權報 編輯部

在這個全球化的時代，台灣的文創產業正面臨著前所未有的挑戰與機遇。文創產業不僅是一個經濟活動，更是文化傳承與創新精神的體現。從英國的文創產業發展中，我們看到了文化與創意如何驅動一國經濟；從日本動漫和韓國影視的國際成功故事中，我們學習到如何將本土文化精粹與全球市場接軌。台灣在這波全球文創趨勢中，擁有獨特的文化底蘊與創新能力，正處於打造自己獨特文創品牌的關鍵時刻。

觀察台灣近年來在文創領域的發展，不難發現，我們已經在多個層面取得了初步的成就。無論是豐富多元的藝術表現、深植人心的傳統工藝，或是融合科技的創新設計，台灣的文創產業正逐步形塑出自己的風格和價值。然而，要在國際舞台上佔有一席之地，我們需要從世界各國成功的案例中汲取經驗，將這些經驗與台灣本土的文化特色相結合，進而開創出一條屬於台灣的文創發展之路。

同時，文創是屬於創意財，如何善用這些創意，並將之包裝成商品與各類型服務，就必須與IP概念結合，做到同時保護自己的創意，並且將之推廣到更廣大的市場，美國做的最早也最好，但日韓也在急速進步，並在各自擅長的領域做到全球最強。台灣有全球最強的半導體產業，但文創仍落後其他國家甚遠，文創產業潛力大，重視創意，而不是人力密集，投入文創也或許才能改變目前台灣的各種教育以及產業生態。然而文創也同樣需要大量資本投入，這就必須仰賴政府政策支持，以及有遠見的企業能夠共襄盛舉。

文創產業的全球視野與台灣特色

以英國為例，該國的文創產業已成為推動經濟的重要力量。根據資料指出，英國文創產業年產值達60億英鎊，占其經濟總量的7.3%，是該國繼金融業後的第二大產業。台灣可以借鑒英國的模式，將文創產業視為推動經濟的重要引擎，透過政策支持和市場培育，提升整體產業的競爭力和國際影響力。

日本和韓國的案例也同樣值得我們學習。日本的動漫產業不僅在國內受到熱愛，更是成功地打入了國際市場。據統計，日本動漫產業的年產值已超過2萬億日元，約等於187億美元，而以動漫、遊戲產業為延伸的模型與玩具產值亦有將近百億美元的規模，加上各種周邊以及廣告配合等等，整體產值不下於台灣的半導體產業，而就像台灣半導體產業影響擴及全球，日本的動漫文創市場營收近半數來自海外，不只賺進大把外匯，也成功讓日本文化擴散到全世界各地。

韓國的影視產業則在疫情前達到3.3兆台幣的產值，亦有百億美元的規模，與日本文創產業相同，具備強大的文化影響力。這些案例表明，文創產業不僅能成為國家經濟的重要部分，還能成為國家文化輸出的重要途徑。

台灣文創產業目前面臨的主要挑戰之一是產值規模。根據統計，台灣文創產業的總營業額雖然達到了9千6百多億台幣的新高，但與鄰近國家相比，除了自有IP偏少，產值也有不小的成長空間。提升產值的關鍵在於兩個方面：一是創意的發掘和文化的深度開發，二是市場的拓展和國際合作。透過政策引導和資源整合，台灣文創產業完全有潛力打造出具有國際影響力的品牌和產品。

文創和IP結合推廣能創造的價值

在全球化的文創產業中，有效的IP（智慧財產）推廣策略不僅提高了IP的知名度，更顯著地提升了其商業價值，從而推動整個文創產業的發展。以下是三種主要的IP推廣方向，結合國際成功案例，來展示這些策略對文創產業的貢獻：

宣傳推廣： 宣傳推廣是提升IP知名度的關鍵。例如，迪士尼的IP推廣策略包括在全球範圍內透過廣告、網路和活動進行宣傳。這種多元化的宣傳方法使迪士尼在2019年的全球收入達到近700億美元，其中大部分收入來自於IP的版權和衍生品銷售。 衍生品開發： 衍生品開發可擴大IP的市場影響力。以哈利波特系列為例，該系列的衍生品包括書籍、電影、遊戲、玩具、主題樂園和服裝等。這些衍生品的成功不僅滿足了粉絲的需求，還進一步擴大了哈利波特的市場影響力。據估計，哈利波特系列的整體市場價值超過250億美元，包括電影票房、版權和各類衍生品的收入。 跨界合作： 跨界合作可以將IP應用到其他領域，擴大其影響範圍。例如，漫威漫畫公司成功地將其超級英雄IP融入影視、服裝、玩具等多個領域。這種跨界合作不僅增強了IP的市場吸引力，還成功地開拓了新的市場領域。據統計，漫威電影宇宙的總票房收入已超過220億美元，這還不包括其他衍生品和品牌合作所帶來的收益。

這些成功的IP推廣案例表明，透過多元化的宣傳方式、豐富的衍生品開發和創新的跨界合作，IP能夠吸引廣泛的受眾，從而提升其在全球市場中的競爭力。對於台灣的文創產業而言，借鑒這些國際案例並結合本地特色，可以有效提升台灣文創IP的國際吸引力，推動產業的整體發展和繁榮。透過這些策略的實施，台灣的文創產業不僅能夠在國際市場中站穩腳步，還能為經濟貢獻顯著的增長。

文創與科技的交融

深入探究台灣文創產業的內核，不難發現科技與創意的交融正成為新的發展動力。數位內容產業，特別是涉及動畫、遊戲與互動媒體的領域，正在台灣展現出強大的生命力。例如，高雄駁二藝術特區的成功，就展示了如何透過文創與科技的結合，培育出具有創新力的新型人才，並為地區經濟注入新的活力。同時，IP（智慧財產）授權在台灣文創產業中的作用日益凸顯，它不僅為創作者帶來版權收益，更是將文化內容轉化為商業價值的重要橋樑。

在IP授權的領域中，台灣已經展現了一定的成就與潛力。從諸多圖文作家在各種廣告或者終端應用領域中佔據一席之地，到幾米等等本土藝術家的作品被廣泛授權與應用，這些成功案例表明台灣在創意產品的開發與市場營銷方面擁有獨特的優勢。這種創新性的IP應用，不僅提升了文創產品的附加價值，也讓台灣文創的影響力擴散至國際市場。

對於人才培育的重視，是台灣文創產業能否持續繁榮的關鍵。台灣的教育機構與政府部門需共同致力於培養具有國際視野和創新思維的文創人才。這不僅涉及到傳統藝術與設計的教育，也包括新媒體、數位技術、市場營銷等多元領域的知識與技能。英國的經驗顯示，一個國家的文創產業若想在國際市場上取得成功，就必須擁有一支能夠不斷創新、適應市場變化的人才隊伍。

在這個過程中，政府的角色不容忽視。政策支持與資源整合是提升產業整體水平的關鍵。從日本政府對於動漫產業的扶持，到韓國對於影視產業的大力投資，這些成功案例都證明了政府在文創產業發展中的重要作用。台灣政府可以透過相關政策，例如提供稅收優惠、資金補助、市場開拓支持等方式，來刺激文創產業的創新與成長。

此外，科技的融入為台灣文創產業帶來了新的發展機遇。在這個數位時代，科技不僅是提高生產效率的工具，更是創造新型文化產品的重要手段。例如，虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）技術的應用，可以使傳統藝術作品以全新的方式呈現，吸引更多年輕觀眾的關注，而最近極為熱門的AIGC（生成式AI）技術的逐漸成熟，亦帶給創作者極大的衝擊，當創作者擺脫技術限制，那麼就能夠讓創意最大化，在不論是圖像、影片、文字創作方面，以更快的產出速度以及產出規模，達到更精緻的產出內容呈現。台灣的文創產業應該把握這一趨勢，開發出獨特且吸引人的新型文創產品。

也因為科技的進步讓創作更著重在創意的實現。那麼，我們就需要利用IP的形式來保護創意，從創作方式、創意的發想、應用內容等等，建立在科技與創意的交融基礎之上，同時加強人才培育和政府支持力道，透過IP授權發揮更高的商業價值。只有這樣，才能吸引更多創作人才投身文創產業，而台灣的文創產業才能在全球市場中站穩腳步，實現可持續的成長。

還有進步空間

文創產業在台灣還沒有受到足夠的重視，一方面還是因為產業化程度不足、變現的能力還不足，另一方面，資本並沒有看到文創事業的真正潛力，雖然說談錢傷感情，但沒有資本的支持，文創在台灣就只能小打小鬧，走不出國際。

台灣文策院（文化內容策進院）是台灣政府於2020年成立的國家級文化內容產業策進機構，其主要任務是推動台灣文化內容產業的發展，提升台灣文化內容的國際能見度。目前文策院負責的工作就是負責文創IP的培育、保護、合作推廣以及行銷，至今在影視方面已經初見成效，文策院支持的《刻在你心底的名字》電影在2020年獲得了金馬獎最佳劇情片等多項大獎，在國際上也獲得了廣泛好評。此外，文策院還支持了《角頭2：王者再起》、《孤味》、《瀑布》等多部台灣電影，這些電影在市場上也取得了一定的成績。

不過文創並不只是影視內容而已，就如日本有動漫遊戲產業，南韓有KPOP產業，文策會也積極在推廣相關的IP發展。舉例來說，近日文策會就與華碩簽署「ROG SAGA IP投資合作備忘錄」，合組新公司，攜手開拓台灣ACG內容產製市場，發掘台灣文創的發展潛力。華碩起了頭，但還不夠，文創產業仍需要更多企業在這領域共襄盛舉。

作者： 林宗輝 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 大葉大學 經歷： 電子時報半導體資深分析師 MIT Techreview 中文版研究經理 財訊雙周刊撰述委員 美國波士頓Arthur wood 投資顧問公司分析師

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