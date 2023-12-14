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AI時代大躍進 企業稅務變革就是科技加創新

聯合新聞網／ 北美智權報
吳碧娥∕攝影
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吳碧娥╱北美智權報　編輯部

時值歲末年終，即將倒數進入2024年。在全球政治與經濟充滿不確定性，以及科技、法規快速發展的環境下，人工智慧浪潮全面席捲各界，就連向來最保守的企業稅務部門，都要因應AI展開變革。未來所需的稅務人才，必須同時具備資訊科技概念，但這樣的人才難求，若要吸引技術專家加入稅務團隊，就必須投資更多AI技術。KPMG調查美國500位營業額超過10億美元以上的企業領導者，超過半數的財稅部門已經使用AI技術，而且有四成表示，公司將斥資超過千萬美元改善稅務部門的人工智慧能力。

圖一、安侯建業（KPMG）舉辦2023稅務年會，安侯建業稅務投資部執業會計師林倚聰分享AI時代下的稅務創新。

安侯建業（KPMG）日前舉辦2023稅務年會，安侯建業稅務投資部執業會計師林倚聰指出，現代稅務團隊會是重要策略決定的關鍵職能，最高管理階層領導者一致認為AI是稅務部門的下一步，計劃進行重大投資外，各地區國稅局為有效掌握地下經濟稅源，將結合跨域資料庫及大數據蒐集課稅資料，並運用AI輔助查審選案，強化課稅資料蒐集及查核技術，提升國稅局的查稅效率。

由於各國國稅局要求提高企業的稅負透明度，面對利害關係人和監管機構的壓力，稅務議題和ESG議題（環境保護、社會責任和公司治理）成為企業高層領導者的首要任務。根據KPMG《Tax Reimagined 2023: 最高管理階層（C-Suite）的觀點》調查報告，針對美國500位公司營業額超過10億美元以上的C-Suite領導者進行調查，結果顯示人工智慧是未來稅務部門重要的下一步。

企業自動化的下一步

人工智慧是企業稅務部門的下一個發展關鍵。受訪企業最高管理階層領導者一致認為，AI是公司稅務部門的下一步，並計劃針對AI進行重大投資。人工智慧技術的普及，將改變其稅務部門的人力資本策略，受訪者全數同意，若善用企業數據，將有助於稅務團隊洞察未來，並且更明智進行的業務決策。

KPMG調查發現，人工智慧具有改變組織的潛力，超過半數（59%）受訪企業已在稅務或財務部門使用AI技術，以提高工作流程效率並減輕現有人才的壓力。近四分之三 （70%）的受訪者表示，公司計劃在未來12個月內為其稅務職能投資100萬美元或更多的預算在人工智慧功能上；40%的受訪者表示，公司將投資至少1,000萬美元改善稅務部門的人工智慧能力。

圖二、人工智慧是企業稅務部門的下一步。

圖片來源：KPMG / Tax Reimagined 2023: Perspectives from the C-Suite 當稅務議題遇上ESG議題
圖片來源：KPMG / Tax Reimagined 2023: Perspectives from the C-Suite 當稅務議題遇上ESG議題

各國稅務稽徵機關皆開始要求提高企業稅負透明度，面對利害關係人和監管機構的壓力，稅務議題和ESG 議題成為最高管理階層領導者的首要任務。不過，因為所需數據太複雜、企業內部沒有蒐集及彙整相關數據的人才，目前只有10%的領導者表示，已經準備好完整揭露其稅收貢獻，另外則有62%領導者表示，至少需要5年才能揭露其稅負貢獻度；還有些企業則憂心，揭露稅負貢獻度，會有洩露企業競爭情報的風險。

稅務與科技的融合

數位轉型已成為企業所需面對的必要挑戰，最高管理階層意識到「數據」是稅務部門價值的核心關鍵，雖然會計師和稅務律師仍是稅務產業的支柱，但現代稅務專業人才必要融會稅務與科技，因為「具備資訊科技概念的稅務人才」招聘不易，比起前兩年，今年有更多企業高層開始改變對於招募的想法，願意聘用「能夠學習稅務的技術專家」，也就是招募資訊科技專家和數據科學家加入稅務團隊。為了吸引技術專家投入稅務團隊，企業開始針對稅務或財務部門部署最新的AI技術，以改變技術專家對稅務職業的看法，近一半的受訪者（47%）表示，改變對於傳統稅務職業的看法，是未來企業要吸引和留住新稅務人才的首要之務。

此外，由於產業環境變動速度加快，最高管理階層應對挑戰時要更加靈活，為了讓稅務部門在最短時間內備齊必要的數據分析能力，許多企業轉向「替代採購模式」，從第三方供應商獲取專業知識、工具和技能，跟過往相比，也更願意使用外包或共同外包模式來強化企業內部的稅務職能。

林倚聰以KPMG自身經驗為例，未來5年KPMG將投資20億美元與微軟擴大合作，運用微軟的AI助理及Azure雲端平台，為KPMG旗下稅務、稽核及顧問服務節省成本，以更高效率的滿足顧客需求。KPMG預期，這項投資將在未來5年創造超過120億美元營收，相當於去年KPMG全球營收的7%。

林倚聰表示，KPMG全球員工總數超過26.5萬人，希望利用AI推動各部門業務自動化，讓員工能在更短時間內製作財務分析報告，或是將AI省下的多餘時間投入顧問服務。例如，利用生成式AI快速處理大量企業報稅資料、自動分析ESG相關帳目，迅速製作稽核所需的財務分析報告。為了加強員工AI應用能力，KPMG將使用AI助理Microsoft 365 Copilot，並透過Azure雲端平台執行OpenAI的AI模型，發展更多AI工具提高效率。

林倚聰指出，如果企業稅務團隊能夠運用新興科技，並在稅務專業和科技技能間取得平衡，不但有助企業留住人才，也能夠更有效控管稅務風險、應對日益增加的ESG壓力，協助公司及時做出適當的營運決策。

 

資料來源：

  1. 2023/11/14，KPMG「2023稅務年會【新興稅務議題及國際租稅趨勢分享】」，林倚聰簡報。

 

作者： 吳碧娥
現任： 北美智權報主編
學歷： 政治大學新聞研究所
經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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