英國與歐洲紛紛提出主要戰略產業政策

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蘇翰揚╱產業分析師

在美中進行競爭之際，歐盟與英國則抓緊機會發展綠色科技，以彌補地區經濟成長率不振的狀況，透過大量的政策與補助，歐洲地區正在尋求綠色產業的全球話語權。

英國積極投入汽車與運出產業脫碳戰略

由於交通運輸在英國碳排放中所佔比例最大，因此轉向零排放汽車和貨車將成為英國實現淨零排放之旅中最大的碳減排措施。2023年9月，英國公佈零排放汽車 ( zero emission vehicle ，ZEV )指令意味著該國將擁有世界上最雄心勃勃的電動車轉型監管框架，該框架要求到2030年，英國銷售的 80%的新車和70%的新貨車實現零排放，到2035年則增加到100%。該指令設定最低年度目標，首先要求2024年售出的新車中有 22%按照最初的提案實現零排放，而部分製造商已經計劃更早達到100%，直至2035年100%新車需要實現零排放。

一、推出電動車相關補助

英國政府還推出多項計劃來降低擁有電動車的前期成本和營運成本，其中包括至少在2025年之前為小型貨車提供高達2,500英鎊的插電式貨車補助，為大型貨車提供高達5,000英鎊的補助，並為住在公寓的人們提供350英鎊或75%折扣(以兩者金額較低者為主)的家庭充電樁費用優惠。除此之外，電動車的運行成本比汽油和柴油汽車更便宜，研究顯示電動車每年的維護成本約為150英鎊。

二、帶動超級工廠和電動車製造的投資

英國的計畫已經帶動超級工廠和電動車製造的投資，超過60億英鎊的私人充電樁資金也準備投入，例如，BMW宣布有意在其英國工廠投資超過6億英鎊，其中包括投資數百萬英鎊改造牛津工廠，確保4000個就業機會並加強電動車供應鏈。此外，其他重大投資也包括印度塔塔集團(Tata)投資40億英鎊在英國建造新的超級工廠(為其在印度以外的第一家超級工廠)，以及日產和AESC投資10億英鎊在桑德蘭(Sunderland)創建電動車製造中心。

三、加強電動車基礎設施

此舉為汽車製造商提供確定性，並將為二手電動車市場的成長提供更多時間，並在全國更廣泛地推廣充電，從而幫助家庭轉向電動車。這些計畫為投資者提供投資充電基礎設施的信心——英國目前在伯明罕擁有歐洲最大的電動車充電站，ChargeUK 成員承諾投資超過60億英鎊，目標是在今年年底前將英國的充電網路數量增加一倍，使該國有望實現2030年擁有30萬個充電樁的目標。

此外，英國政府3.81億英鎊的地方電動車基礎設施 ( Local Electric Vehicle InfrastructureL ，LEVI ) 基金的第一輪申請最近也開放，該基金將支持在全國範圍內安裝數萬個新充電樁，增加各個地區的電動汽車基礎設施，並確保英國的充電網路可以支援越來越多的電動車駕駛和考慮更換電動車的人。

由於光是重型貨車 ( HGV ) 就佔英國所有交通排放的20%，英國於2023年 10月19日宣布斥資2億英鎊投資於四個創新綠色計畫，以推出多達370輛零排放重型貨車幫助陸上貨運走向淨零之路，推動創新並創造新的就業機會。此次與Innovate UK合作，將建造約 57 個加油和充電站，為幫助運輸業脫碳提供關鍵基礎設施。以下為四個創新綠色計畫：

一、Voltempo

位於伯明翰的Voltempo，其eFREIGHT 2030計劃由伯明翰大學支持，預計到2030年創造多達200個新就業機會。到2026年，Voltempo預計將有11支車隊部署電動重型貨車，並建立一個使用英國製造充電器的全國重型貨車充電網路。每個充電中心將提供至少6個充電位和1,000kW的充電功率。這些專用的重型貨車充電網路將幫助Sainsbury's和Marks & Spencer等受歡迎的雜貨公司降低運輸排放，同時保護它們免受因汽油和柴油價格變化而導致的運輸成本上升的影響。這可能有助於防止超市價格上漲，讓人民在食品和雜貨上省錢，以幫助降低生活成本。

二、永續能源公司GRIDSERVE

電動貨運道計畫(Electric Freightway)旨在促進使用電動貨運道路充電基礎設施的更多電動重型汽車的使用，以及在更多地點推出額外的電動重型汽車充電基礎設施，而無需持續的政府補貼。到2030年，將有一支電動重型車輛車隊，並由高速公路服務區、卡車停靠站和商業充電站的新充電基礎設施網路提供支持。GRIDSERVE 將開發、交付和營運高速公路服務區的eHGV充電中心以及商業停車場充電服務。

三、綠氫能源公司Protium

提出氫聚合英國物流（Hydrogen Aggregated Logistics，HyHAUL）計畫，旨在幫助啟動英國氫能源脫碳重型貨車車隊，將在2026年之前推出30輛氫燃料電池的重型貨車，為主要沿M4走廊運營的營運商提供運輸服務，並進一步計劃到2030年部署300輛車輛。此外，將部署加油站網路，以確保卡車在指定路線上的可行運作。氫氣將來自南威爾斯的多個綠氫計畫，包括 Protium 的「Pioneer 2」和其他計畫。第一階段的合作夥伴包括再生和永續生物甲烷燃料商CNG Fuels、汽車商Scania、車隊租賃公司NRG Riverside和散裝貨運公司Reynolds Logistics。卡車將由多家原始設備製造商提供，而運輸公司包括EV Cargo和FSEW。

歐盟同時也積極建立綠色產業鏈

同時，歐盟也不遑多讓，積極透過戰略能源技術計劃，推動歐洲清潔、安全和有競爭力的能源產業發展，2023年10月，歐盟執委會更新戰略能源技術（Strategic Energy Technology，SET）計劃，確保與《歐洲綠色協議》（European Green Deal）、《REPowerEU 計劃》和《綠色新政產業計畫》（Green Deal Industrial Plan），特別是《淨零產業法》（Net-Zero Industry Act），採取一致的方法來實現歐洲的脫碳目標，支持戰略性淨零技術，並建立永續和具韌性的能源未來和產業競爭力。

歐盟執委會在2007年啟動戰略能源技術計劃，作為制定歐洲能源技術政策的第一步，成為成員國和相關國家能源研究和創新的重要政策工具。該計畫的總體目標是在加速開發和部署高效且具有成本競爭力的清潔技術方面提供共同願景、目標和協調，並增強歐盟的地緣政治韌性和能源供應安全。戰略能源技術計劃於首度於2015年進行更新，根據能源聯盟的研究創新和競爭力支柱確定六個優先事項，而透過此次修訂，歐盟執委會將採取以下五大行動：

一、整合跨領域議題的新優先事項

根據社會需求、數位化和市場進入度來制定的永續性設計、技能開發、研究和創新，這種方法將培養開發和部署清潔、高效能源技術的全球願景。

二、擴大目前的技術領域範疇

修訂後的計劃已涵蓋所有策略性再生能源技術，並承認該領域的重大進展將確保歐盟始終處於清潔能源創新的前端。

三、聚焦綠氫基礎研究與產業化

建立專門的氫能工作流程以實施「歐盟研究區域（European Research Area，ERA）之綠氫試驗」，這項措施凸顯歐盟對建立合資企業應對新挑戰和新興技術的承諾，這是歐洲邁向氣候和未來的關鍵要素。

四、加強新創與企業惡的綠色技術合作

促進歐洲技術和創新平台與歐洲產業聯盟之間的合作，包括電池聯盟、清潔氫聯盟和太陽能光電產業聯盟，這將促進投資並增強清潔能源技術的製造能力，並解決目前阻礙其廣泛採用的市場、監管、基礎設施和技術挑戰。

五、以監控系統追蹤狀況

繼續透過「戰略能源技術計劃資訊系統」 （SET Plan information system，SETIS） 進行監控進度路線圖，將納入能源聯盟狀況年度報告，並在戰略能源技術計劃會議上分享，這些新的計劃方向是針對能源聯盟「研究、創新和競爭力」維度的六個優先事項設計的，將推動創新並確保問責制，推動歐洲邁向更綠色、更永續的能源格局。

另外，歐盟執委會於2023年10月發布《2023年能源聯盟狀況報告》(State of the Energy Union Report 2023)中，該報告中回顧歐盟過去兩年對能源危機的反應，評估國家、歐洲和全球層面的綠色轉型進展情況，並提出歐洲在追求2030年和2050年雄心勃勃的氣候和能源目標時所面臨的挑戰和機會。

該報告強調在新的全球能源背景下提高歐盟競爭力和產業領導地位的重要性，特別是完成《電力市場設計》(Electricity Market Design)、《淨零產業法》(Net-Zero Industry Act)和《關鍵原料法》(Critical Raw Materials Act)的重要性，上述法案將補充「Fit for 55法案」，並支持整個歐洲清潔能源、電網和穩定市場的發展。由於歐盟強而有力的立法架構目前已經基本到位，成員國則需要履行其共同承諾，而國家能源和氣候計畫（National Energy and Climate Plans，NECP）是規劃和追蹤這一過程的關鍵工具，因此，透過大量政策工具來提昇產業投資與基礎研究是歐盟提升國際話語權的關，執委會也與成員國合作，爭取盡快逐步取消化石燃料補貼。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 蘇翰揚 學歷： 國立中正大學企研所 經歷： 產業分析師 專長： 產業分析與市場研究

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