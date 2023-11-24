美國白宮發布AI行政命令 提示2024年USPTO重點工作項目

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黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組

美國總統2023年10月30日發布AI行政命令，在專利事務部分，責成USPTO於2024年發布AI發明人指引，並釋明AI相關發明的專利適格性問題。惟，若美國公眾要求放寬AI發明人定義，不是USPTO按現行法規所能處理，將需等待美國國會討論及修法。

美國總統拜登（Joe Biden）2023年10月30日針對人工智慧（Artificial Intelligence，簡稱AI）的開發使用發布行政命令（以下稱AI行政命令）[1]，智慧財產是其中關鍵，為促進AI產業發展，美國著作權局（United States Copyright Office，簡稱USCO）、美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，簡稱USPTO）皆被賦予新的工作目標。在專利事務部分，預料USPTO將依其要求，於2024年發布及更新AI發明相關指引，但若美國公眾要求放寬AI發明人定義，則需等待美國國會討論及修法。

2024年USPTO依AI行政命令應辦理事項

這項AI行政命令的Section 5.2(c)寫明，為促進創新並釋明AI技術可授予專利客體相關問題，責成USPTO局長Kathi Vidal於AI行政命令發布之日起

(1) 120天內發布AI發明人指引



就發明過程中誰是發明人、使用AI（含生成式AI）的情境，向USPTO專利審查官和申請人發布指引文件，依AI系統在各種發明情境中扮演的不同角色，舉例說明應如何分析每一情境、判斷哪個或哪些人是實際發明人。期限推估約在2024年2月底前。

(2) 270天內發布後續指引



就AI與智權相關的其他議題發布後續指引，USPTO局長可按其必要性自為判斷，內容可能包括更新專利適格性（patent eligibility）指南，以利處理AI及重要新興技術創新衍生議題。期限推估約在2024年7月底前。

(3) 規定期間內向美國總統提出建議報告



AI行政命令發布之日起270天或USCO發布著作權AI研究報告之日起180天內（時限取後截止者），與USCO局長磋商，之後再列出著作權及AI相關可考慮的潛在行政方案項目，向美國總統提交建議報告，內容應涵括USCO研究報告所列議題，包含使用AI後產生的作品應給予何種保護範圍、AI訓練時應如何處理著作權保護作品問題。

公眾初步觀察[2]

2023年7月及9月間，白宮曾兩度與美國AI代表企業開會，與會企業領袖並皆承諾會以負責安全的方式投入AI創新發展[3]，反映拜登政府亟欲打造更安全的AI發展環境，確保美國在AI監管政策發展上也能與時俱進，與世界各主要國家相比，不落人後。

而行政命令本質上是美國行政部門的工作目標宣誓，AI行政命令的發布，因其內容為USPTO、USCO發布了明確的工作項目及完成時間表，可以預見，數月之後，USPTO必然須發布相關公告以為回應。

在AI領域的法律、商業問題部分，USPTO未曾發布過清楚全面的指引文件，不過可以確定的是，現在AI系統還不能作為美國發明專利單一發明人，可是產生AI模型訓練數據的技術發明，有機會被認定具專利適格性、獲USPTO授予專利權[4]。

其中，AI系統是否可作美國發明專利發明人的問題，USPTO應會繼續蒐集相關資料、發布指引文件、展開必要修法程序，但要大幅改變美國現有的AI技術智權保護制度，比方讓AI系統作美國專利發明人，其實由DABUS的挑戰歷程已說明美國專利法規目前的侷限，假使美國公眾逐漸形成共識、要求放寬AI技術發明的發明人定義，USPTO可能會建請美國國會順從民意、修改相關法規。

至於專利適格性問題，USPTO已表明，其審查基準足以因應AI技術發展態勢，但為回應AI行政命令要求，或許會再釋出更多說明例，進一步解釋AI相關發明的專利適格性考量要點，並可能連帶更新35 U.S.C. 112書面描述（written description）及可據以實施（enablement）要件審查基準，歸納法院新出判例教示及USPTO的解讀詮釋。

其實，專利適格性問題一直是近年美國專利的焦點議題，但美國最高法院再介入的意願不高，似乎傾向這類爭議應以立法手段解決，2023年美國最高法院陸續拒絕多件35 U.S.C. 101相關調卷令請求[5]，而美國參議員Thom Tillis及Chris Coons 2023年6月22日聯名提出新修法提案《2023專利適格性恢復法》（Patent Eligibility Restoration Act of 2023），編號S.2140[6]，但截至本文撰稿之時，尚無後續發展。

無論如何，IP所有權人、業務上需使用他人發明者，都建議多加關注USPTO 2024年預定發布的各項AI指引文件，這些文件可能重新定義使用AI技術的專利發明人、提供專利從業人員更多支持，同時也可再據以評估專利撰稿流程，依USPTO即將發布的指引文件，設想如何合法利用AI提升各項工作效能。

備註：

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