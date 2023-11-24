智慧局公布第3季專利商標申請趨勢 台積電、台新銀行雙雙奪冠

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

智慧局TIPO於10月30日公布了2023年第3季我國智慧財產權數據。今年第3季智慧局受理3種專利申請合計18,310件，較去年同期略增1%，其中，發明專利12,670件，增加1%；商標申請23,632件，下降7%。發明專利中，我國台積電申請443件，連續8年居本國人之首，外國人以三星電子285件躍居第一；商標部分，本國人以台新銀行264件、外國人以騰訊38件最多。

專利申請

TIPO數據顯示，本國人發明專利與外國人三種專利均為正成長。我國智慧局受理申請之3種專利件數共18,310件，其中，件數最多的發明專利申請12,670件，較上年同期略增1%，另新型（3,782件）及設計（1,858件）件數，則變化不大。本國人在發明專利增加1%，而外國人在三種專利分別成長1%-14%不等（表1）。

表1. 最近3年各季本外國人三種專利及商標申請情形

資料來源：智慧局112年第3季智慧財產權趨勢，2023-10-30

● 本國人發明及設計專利件數分別以台積電及長庚科大居首。

台灣發明專利前十大申請人中，申請數量大多呈現雙位數之成長率。其中，台積電申請443件，以第3季而言，已連續8年高居第一；台達電申請67件，成長103%，增幅最大；新唐申請62件，成長88%再創新高（圖1）。

圖1. 2023年第 3 季本、外國發明專利申請前十大法人

資料來源：智慧局112年第3季智慧財產權趨勢，2023-10-30

設計專利前五大申請人中，長庚科大（33件）是唯一入榜的學校，更首度躍居第一，申請件數為該校的最高紀錄，成長率亦最高。台達電件數（14件）增加100%，成長顯著，另超合（10件）則為首度入榜，名列第五（圖2）。

圖2. 2023年第3季本、外國設計專利申請前五大法人

資料來源：智慧局112年第3季智慧財產權趨勢，2023-10-30

● 台灣企業及國營事業之發明專利件數均為正成長

今年第3季台灣本國人發明專利申請4,830件，其中，企業3,912件成長6%，而學校375件及研究機構105件則均為負成長。另金融三業件數 (銀行、保險、證劵期貨) 56件下降10%，而國營事業21件則成長91%。

企業申請件數中，大型企業3,242件成長7%，而中小企業670件小幅下降。學校部分，成大31件續居第一，崑山科大21件為私立學校之首。研究機構以工研院33件最多。此外，土銀11件，同時位居金融三業及國營事業各單位之首。

● 外國人發明及設計專利分別以三星電子及BMW最多

第3季外國人發明專利申請7,840件，較去年同期略增1%。前五大國家（地區）中，以日本申請3,100件最多，另南韓件數（884件）增加28%，成長最快（圖3）。前十大申請人中，南韓三星電子之件數（285件）躍居第一，與南韓韓領（168件）、日本東京威力（168件）、日本力森諾科（67件）及日本信越化學（65件），分別創下該公司史上最高紀錄；其中，南韓韓領件數增幅高達291%，成長最為顯著（圖1）。

圖3. 2023年第 3 季向台灣申請3種專利及商標之前5大國家（地區）

資料來源：智慧局112年第3季智慧財產權趨勢，2023-10-30

另設計專利申請前5大外國法人，申請件數均為正成長。其中，德國BMW以63件位居首位（圖2）。

商標申請

整體來講，今年第3季台灣商標申請件數減少;商標受理申請共23,632件（29,478類），較去年同期減少7%。本國人申請18,790件及外國人4,842件，兩者之件數均為負成長（表1）。

● 本國人商標申請以台新銀行件數居首。

今年第3季本國商標前十大申請人之件數大多呈現正成長，台新銀行以264件位居第一（表2）。而本國人申請類別則以第35類（廣告、企業經營及零售批發服務等）3,772件最多。

表2. 2023年第 3 季台灣商標申請案件數前十大申請人

資料來源：智慧局112年第3季智慧財產權趨勢，2023-10-30

● 外國人台灣商標申請以騰訊件數最多

外國人商標申請，以中國大陸1,246件最多（如圖3）。前十大申請人件數亦多為正成長，以開曼群島騰訊38件位居第一（表3）。外國人申請類別，以第9類（電腦及科技產品等）983件最多。

表3. 2023年第 3 季台灣商標外國人申請案件數前十大申請人

資料來源：智慧局112年第3季智慧財產權趨勢，2023-10-30

● 本外國人台灣商標件數分別集中在「農業食材」及「技術研究」產業

2023年第3季我國受理之商標申請以「農業食材」（6,303件）高居各產業之首，其次是「商業金融」（4,840件）及「健康醫事」（4,745件）等（如圖4）。本國人在「農業食材」產業（5,372件）布局較為積極，主要是餐廳及住宿之商標較多；外國人則以「技術研究」產業（1,609件）最多。

圖4. 2023年第 3 季10大產業台灣商標申請件數

資料來源：智慧局112年第3季智慧財產權趨勢，2023-10-30

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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