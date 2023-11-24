WIPO公布世界智慧財產權指標報告：2022年全球專利申請數創歷史新高、近七成來自亞洲

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

世界智慧財產權組織（WIPO）近日公佈《世界智慧財產權指標》（WIPI）年度報告，在印度和中國創新者的推動下，全球專利活動再次寫下新紀錄！2022年全球創新者共提交了346萬件專利申請，比去年同期成長1.7%，這也是連續第三年實現專利申請成長，中國、美國、日本、韓國和德國是2022 年專利申請量最多的前五大國家。

2020年和2021年COVID-19大流行，加速了工作和生活模式的轉變、刺激新商品和服務進入市場，也讓商標申請類別數量出現了驚人的成長。但在2022年回歸正常後，商標申請下降14.5%，工業設計（Industrial designs）申請活動同樣繼前四年成長後，2022年下降2.1%[1]。根據WIPO統計，2022年大部分智慧財產權申請活動發生在亞洲，分別占全球專利、商標和工業設計申請活動的67.9%、67.8% 和70.3%。

表一、2022年全球智慧財產權申請統計[2]

項目 2021年 2022年 成長率（%） 專利 3,400,500 3,457,400 1.7% 商標 18,182,300 15,543,300 –14.5% 工業外觀設計 1,513,800 1,482,600 –2.1%

資料來源：WIPO

專利：中國申請量最多、印度成長最快

根據WIPI報告顯示，中國和印度的專利申請量大幅增加，成為2022年全球成長的主要驅動力。2022年，中國申請人提交了約158萬件專利申請（1,584,664件），緊隨中國之後的是美國（505,539件）、日本（405,361件）、韓國（272,315件）和德國（155,896件）。在主要專利申請國當中，中國（+3.1%）、韓國（+1.9%） 和美國（+1.1%） 在2022年提交的專利申請量都比2021年增加，相較之下，德國（-4.8%） 和日本（-1.6%）的申請量則是減少。

雖然中國創新者提交的專利申請量繼續在全球總量中占近半數，但中國的成長率已連續第二年下滑，2021年中國專利申請成長率為6.8%，2022年已降至3.1%。反之，申請量排名第七的印度，則在2022年成長了三成（31.6%），並連續11年保持成長，在前十大專利申請人中沒有任何其他國家可以比擬。

圖一、2022年排名前10名的專利申請來源地

資料來源：WIPO統計資料庫，2023年8月

根據WIPO最新統計[3]， 電腦技術 成為全球已公佈專利申請中最常見的技術，占全球總量的11.1%，其次是 電機 （6.4%）、 測量 （5.8%）、 醫療技術 （5.2%）和 數位通訊 （4.9%）。而在排名前15的技術領域中， 化學工程 （+11.4%）、 電腦技術 （+11%）和 IT 管理方法 （+13.7%）是2011年至2021年間實現兩位數成長的三大領域。

商標：2009年以來首度出現申請衰退

2022年全球共提交1,180萬件商標申請、涵蓋1,550 萬個類別。2022年申請中指定的類別數量下降了14.5%，這是自2009年以來申請類別數量首次出現衰退，但WIPO認為，商標申請的長期趨勢仍呈現積極態勢。

圖二、2008～2022年全球商標申請趨勢

資料來源：WIPO統計資料庫，2023年8月

從商標申請中指定類別的總數來看，來自中國的申請者最多，國內外申請類別總數約 770 萬（7,678,344）；其次是美國（945,571）、土耳其（482,567）、德國（479,334）和印度（467,918）。在前20大商標申請國中，有14個國家的申請量下降，其中許多下降超過一成，導致2022年全球整體商標申請量下降。儘管中國居民的申請量居首位，但其國內外申請量減幅高達近21%，在前五大來源國中，來自德國（-14.2%）和美國（-8.9%）的申請也大幅下降。不過，2022年仍有三個國家創下兩位數成長，包括俄羅斯聯邦申請增加11.8%、土耳其13.2%、印尼16.3%。其中，印尼和俄羅斯聯邦高成長率來自於國內申請的大幅增加，足以抵消國外申請的大幅下降。

圖三、2022年排名前10名的商標申請來源地

資料來源：WIPO統計資料庫，2023年8月

亞洲在全球商標申請格局中占據主導地位，約占總量七成（67.8%），與2012年的47.7%相比，十年後可說大幅成長，並導致其他五個地區的總體份額下降的趨勢。2022年，歐洲占全球總量的16.2%，其次是拉丁美洲和加勒比海地區6.8%、北美占5.9%、非洲1.8%和大洋洲1.3%。

在海外商標申請中， 研究和技術 領域吸引了最多的商標保護，占全球的非居民商標申請量的22%。其次是 健康 （13%）、 服裝及配件 （11.9%）以及 休閒和教 育（10.9%）產業。

圖四、2012年和2022年按地區劃分的商標申請占比

資料來源：WIPO統計資料庫，2023年8月

2022年全球152個智慧財產權局中，估計有8,250萬件有效商標註冊，較2021年成長9.4%。2022年，中國再次成為迄今為止有效商標註冊數量最多的國家，總數接近4,270萬件，緊隨其後的是美國有效註冊量為310萬、印度則接近290萬。

工業設計：四分之三申請量集中前五大國

2022年全球預計提交110萬份工業設計申請，比2021年減少了 2.1%。中國以841,164件設計申請成為全球最活躍的申請人，其次是來自土耳其80,559 件、德國70,346 件、美國67,349 件和韓國 62,014件，光是這五個國家的申請量合計，即占全球申請量的四分之三（75.6%）。

圖五、2022年排名前10名的工業設計申請來源地

資料來源：WIPO統計資料庫，2023年8月

在工業設計申請排名前20的來源國中，只有5個國家的數量在2022 年有所增加。其中土耳其（+31.4%）的成長最為迅猛，在一年內的全球排名上升了三位到第二名；其餘分別為巴西（+11.3%）、印度（+9.5%）、義大利（+7.1%）和瑞士（+3.6%）。

2022年，亞洲占全球提交的所有外觀設計申請的70.3%，其次是歐洲（22.4%）和北美（4.4%）。拉長時間從2012年到2022年來看，北美（+5.5%）和亞洲（+2.1%）是設計數量平均成長最大幅度的兩個地區。全球活躍工業設計註冊量約580萬件，比 2021年成長8.8%。其中中國的有效註冊量成長9.7%、達到280萬件，占2022年全球總量的近一半（49%）。緊隨其後的是韓國 （406,009）、美國（389,540）、歐盟智慧財產局（EUIPO）（296,912）及日本（270,073）。

WIPO秘書長鄧鴻森表示，雖然地緣政治不穩定和經濟前景不確定，可能會未全球IP生態系統帶來壓力，但世界各地創新、創造力、創業和數位化水準不斷提高的推動下，發展中國家可望成為智慧財產權持續發展的引擎。

資料來源：

備註：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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