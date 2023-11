活化專利 帶動經濟：從歐洲到香港 盤點2023年專利盒政策

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

專利盒制度(也稱為智慧財產權盒制度,IP Box)對因智慧財產權所產出之收入提供較低的稅率。最常見的符合條件的智慧財產權類型是專利和軟體著作權。根據專利盒制度,來自智慧財產權的收入可以包括特許權使用費、授權費、智慧財產權銷售收益、包含智慧財產權的商品和服務的銷售以及專利侵權損害賠償金。不過,每一個施行專利盒的國家規定都不太一樣,有些國家並不涵蓋軟體、有些則不包括智慧財產權銷售收益及損害賠償金。

專利盒政策通常是鼓勵和吸引本地研發、激勵企業在該國取得智慧財產權、並將智財商品化,以達刺激經濟及活化技術的目的。然而,專利盒可能會為稅收制度帶來另一層複雜性,也有一些研究質疑專利盒是否真的能有效推動創新。

在2015年的時候,經合組織 (OECD) 國家商定了所謂的智慧財產權制度修改連結法,作為經合組織稅基侵蝕和利潤移轉(BEPS)行動計畫第五項行動的一部分[2]。修改後的連結法限制了合格智慧財產權資產的範圍,並要求研發支出、智慧財產權資產和智慧財產權收入之間存在地理連結。為了要符合這種連結方法,以前不符合規定的國家在過去幾年間不是廢除了,就是修改了其專利盒制度。

許多不施行專利盒政策的國家會提供額外的研發獎勵措施,如政府直接支持補助、研發稅收抵或研發資產加速折舊等等。像我國台灣也是採此類方式。

歐洲專利盒2023盤點

目前,27個歐盟成員國中有 13 個實施了專利盒制度,包括比利時、塞浦路斯、法國、匈牙利、愛爾蘭、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克和西班牙。而非歐盟成員的歐洲國家則有阿爾巴尼亞、塞爾維亞、瑞士、土耳其及英國。

專利盒制度提供的減稅幅度從馬爾他的 1.75% 到斯洛伐克的 10.5%。

義大利於 2021 年廢除了專利盒,轉而實施 230% 的研發相關成本扣除。這代表著從基於收入的福利(專利盒)到專注於投資或支出的福利(加值扣除)的轉變;而聖馬利諾則是歐洲最近一個於 2022 年廢除兩項智慧財產權補助制度的國家。

在專利盒制度下,歐洲稅率最優惠的是馬爾他,只有1.75%;如果將其法定企業所得稅稅率35%考慮進去,優惠更是驚人,兩者差距高達33.25%。而葡萄牙則是於2022年將專利收入的企業所得稅免稅額從50%提高到85%,並將免稅範圍擴大到軟體著作權收入。

表1. 歐洲專利盒制度盤點(2023年7月)

備註: (a)「其他」指非顯而易見、有用且新穎的智慧財產權資產。只適用於中小型企業。 (b) 西班牙地區之「巴斯克地區」和「納瓦拉」有獨立的公司稅,因此有獨立的智慧財產權制度。 (c) 瑞士於2020年在州層級 (cantonal level) 引進了專利盒制度,對在瑞士開發的專利和類似權利的收入最高可減免 90% 的稅基。各州可以選擇較低的削減幅度。 (d) 土耳其有第二個智慧財產權制度,允許對在土耳其技術開發區進行的研發活動產生的合格智慧財產權收入進行全額減稅(有效稅率為 0%)。資料來源:OECD, Dataset Intellectual Property Regimes; Bloomberg Tax, "Country Guide;" PwC, "Tax Summaries;" EY, "Worldwide R&D Incentives Reference Guide 2022;" and OECD, “Tax Database: Table II.1. Statutory corporate income tax rate,” https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE_II1., Patent Box Regimes in Europe, 2023, Alex Mengden, August 8, 2023

英國專利盒制度成效統計

英國專利盒制度在 2012 年《金融法案》(Finance Act) 中引入,於 2013 年4月1日生效,並已在 2010 年企業稅路線圖中公佈,迄今已施行10年。該制度對專利和同等形式的智慧財產權產生的利潤適用較低的公司稅率(10%,而 2021 至 2022 納稅年度的主要公司稅率為 19%)。這是根據智慧財產權利潤水準進行額外扣除,讓企業獲得的利益相當於較低稅率的利益。英國政府於2016年對專利盒的規範進行了修改,以符合OECD制定的新的智慧財產權優惠稅制度國際框架;這意味著,有資格透過專利盒享受 10% 公司稅減免的智慧財產權資產的利潤金額,將取決於公司發生的資產開發支出的比例。

英國實施專利盒的目的是為企業提供額外的誘因,藉以提高英國開發的技術的專利水平,並確保新的和現有的專利在英國進一步開發和商業化,製造和銷售來自英國的創新產品和服務;及在英國找到與專利開發、製造和利用相關的高價值工作。

據2023年發佈的官方報告[3]顯示,在2021至2022 納稅年度,英國估計有1,510家企業採用了專利盒制度,略低於上一個年度的1,610家企業 (圖1)。另一方面,依據專利盒申請的減免總額從 2020年至2021年納稅年度的 11.96 億英鎊增加到 2021年至2022 年納稅年度的 13.63 億英鎊(圖2)。這主要是由於大型公司平均要求更多稅收減免。

在 2021至 2022納稅年度選擇採用專利盒的公司中,24%被歸類為「大型」企業,這些企業占了所申請減免的大部分 (94%)。此外,2021年至2022年納稅年度有超過一半(920家)公司屬於製造業,占減免額的44%。

圖1. 2013-14 至 2021-22 年間選擇加入專利盒的公司數目(按產業劃分)

資料來源:Official Statistics, Patent Box relief statistics: September 2023, GOV.UK

圖2. 2013-14 至 2021-22 年度不同產業別的申報減免總額 (單位:百萬英鎊)

資料來源:Official Statistics, Patent Box relief statistics: September 2023, GOV.UK

如果從產業別來看,許多從事研發的公司也製造和 / 或批發、零售其產品,這解釋了這些產業對專利盒的貢獻;在2021至2022納稅年度,申報減免總額的44%來自製造業群體。另一方面,研發在「專業、科學和技術」領域內普遍存在,該領域的群體占 2021 至 2022 納稅年度申報減免總額的 16%。與 2020 至 2021 納稅年度相比,數字顯示這兩個產業加起來將繼續占公司數量和申報減免總額的大部分。

值的注意的是,在2021年至2022年納稅年度,排名前275的公司(以每年申請的減免額計算)占總減免額的97%以上,集中度相當高。

