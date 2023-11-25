《營業秘密專題報導》 學研機構目標就是把研發成果推廣出去 要如何保護營業秘密？

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

為引導法人研究機構健全營業秘密管理，智慧局於11月8日辦理了「法人研究機構的營業秘密管理趨勢與實務分享」交流會，廣邀各界共襄盛舉，期能引導法人研究機構重視並強化營業秘密管理，循序漸進落實保密機制。基本上研究機構在產出很多研發成果後，是希望廣為推銷出去的；但對企業來講，本身就是希望獨有，因為這是企業的競爭力，當然不希望跟別人分享，兩者幾乎是背道而馳的，因此在運作上面會有一些差異。針對法人研究機構如何管理營業秘密的議題，本次交流會邀請到財團法人國家衛生研究院（國衛院）及財團法人農業科技研究院（農科院），以各自領域的營業秘密管理現況為主軸進行分享，並由資策會科法所創智中心根據國內外推動研究機構營業秘密管理的實務經驗，歸納整理出法人研究機構的營業秘密管理趨勢，供與會人員參考。

智慧局局長廖承威在活動致詞時表示，智慧局長期關注企業營業秘密管理的議題，自2016年始與台灣營業秘密保護促進協會合作，辦理了許多活動，漸漸與中小企業有很緊密的接觸，了解到他們在這部分有需要知識與經驗的傳承。然而，在這幾年的活動及交流下來，智慧局發現在科研機構，不管是大學或是法人研究機構，漸漸也有許多辛辛苦苦累積下來的研究成果。像是國衛院和農科院，不管是醫學或農業的部分，都包含了很多營業秘密在裡面，也需要好好保護。

實際上國衛院和農科院有很多很好的研究動能，應該透過良好的管理機制，讓營業秘密有更好保護，如此一來，對其後端所有的技術的移轉，會有更好的成果。廖承威指出，科研機構在將技術移轉出去給企業的時候，一般的企業會關心其智財保護方面做到什麼程度、有沒有盡到一些合理保護措施。假設企業與研究機構兩者之間對營業秘密的保護有默契、有一個共同的想法，便可創造雙贏的局面。

資策會科法所所長蕭宏宜表示科法所創智中心一直花了很多心力在經營營業秘密管理，在最近兩年也有一些初步的成果。由於台灣的司法系統比較是在各自為政的狀態，整合不易，因此科法創智中心去年協助台灣的司法體系建立了司法聯盟鏈。而在上鏈之前，也確保能有效管理這些數位化的證據。蕭宏宜也期待這種成功的數位化資料管理經驗可以擴散到其他的公家單位。

國衛院副院長許惠恒則指出，作為衛福部旗下的法人機構，國衛院的主要功能及任務是加強國內的生醫藥研究及增進國人的健康。除了有非常好的基礎醫學及轉譯醫學的各項研究以外，國衛院其中一個非常重要的任務是把這些研發的成果，技轉出去或是跟產業界配合；為此，國衛院也成立了一個技轉育成中心。許惠恒認同廖承威所說的，不管是實驗操作的研究人員或者是對營業秘密的管理，法人機構還有很多要強化的地方。

農科院副院長黃文意指出，身為農業部旗下的法人機構，被賦予的任務是把農業的研發成果，不管是技術或是品種，能夠帶到產業化、商品化及國際化。具體來講農科院有兩個任務，一個是讓農業試驗改良所的成果能夠更緊密的與業界結合，在與業界合作時發揮最大效能；另一個任務就是受委託管理農業部的智慧財產。黃文意表示希望抱著一起學習的目標，除了把農業部研發的營業秘密管理好外，也能與其他機構合作，共同努力，把相關的成果擴大。他表示這是一個創新的年代，如果單靠自己走，速度會很慢。

法人研究機構的營業秘密管理實務操作

交流會由農科院產業發展中心成果加值組組長洪良政從近年國內與農業有關的智財訴訟出發，強調對於農業領域之研發成果的管理有其必要性。國衛院技轉及育成中心主任蔡熙文則從強化研發機密保護管理的契機，說明為何需要強化現有的管理，並分享該如何精進管理及落實後續的階段性推動策略。資策會科法所創智中心副主任鄒宗萱則就法人研究機構的營業秘密管理現況、日本推動大學營業秘密管理的經驗及國內有關法人研究機構的營業秘密判決等三個面向，說明營業秘密管理對於法人研究機構的重要性，以及如何聚焦核心管理項目，建立或優化營業秘密管理機制，並提醒法人研究機構應視實際管理情況，決定內部的營業秘密管理推動策略。

智慧局的努力

智慧局表示，考量法人研究機構的營業秘密管理現況，現階段將引導法人研究機構優先聚焦在文件管理及人員管理，以有效降低產學合作及技轉等商業化活動的洩密風險。未來，智慧局將與各界攜手合作，持續引導法人研究機構完善營業秘密管理措施，期能化作產業研發後盾與企業一同成長茁壯。

其實智慧局自2013年起致力於引導各界對於營業秘密的保護與管理，迄今已推出很多營業秘密保護管理的宣導資料，例如：「營業秘密保護實務教戰手冊」、「中小企業營業秘密保護機制檢核表」及「營業秘密保護宣導短片、懶人包」等，以協助企業建立營業秘密保護管理機制 (詳閱同刊期《因缺乏合理保密措施 超過六成營業秘密案件獲不起訴處分》一文)。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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