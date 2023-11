侵害商標判五年以上有期徒刑違反歐洲人權憲章？2023年歐洲法院G. ST. T.案

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

在保加利亞的刑法中有侵害商標罪,對於侵害商標有持續或有重大傷害者,可處五年以上有期徒刑;但《歐洲人權憲章》要求罪刑相當原則,刑罰的輕重與犯罪的程度要合乎比例。歐洲法院在2023年的G. ST. T.案中認為,保加利亞此種侵害商標處五年以上有期徒刑的規定,違反《歐洲人權憲章》的「罪刑相當原則」。

保加利亞侵害商標法的刑事責任

保加利亞刑法典第172b條規定:「

(1) 未經專有權人同意,在交易過程中使用商標之人…處五年以下有期徒刑,併科5000保加利亞列弗以下之罰金。

(2) 若重複實施第1項所述行為或造成重大有害影響(significant harmful effects),處五年以上八年以下有期徒刑,併科 5000以上8000以下列弗之罰金。

(3) 刑事犯罪標的物,無論其財產屬於誰,均應沒收並銷毀。」

除了侵害商標有刑事責任外,保加利亞商標法對侵害商標還有行政罰款規定。舊的《商標和地理標誌法》第81條規定:「

(1) 未經商標權人同意,在交易過程中使用第13條所指的商品或服務,並附有與註冊商標相同或近似的標誌,應處以500 至1,500 列弗之罰鍰,個體經營者和法人應處以1,000至3,000列弗之罰鍰。....」

該法於2019年12月修法,原本第81條,現改為第127條,規定為:「未經商標權人同意,在交易過程中使用第13條第1項、第2項所指商品或服務,且帶有與註冊商標相同或似似標誌之人,應處以2000至10000列弗之罰鍰,個別經營者和法人應處以3000至20000列弗之罰鍰。」

保加利亞商人侵害商標被刑事起訴

本案當事人的代稱為G.ST.T.,在保加利亞從事服飾銷售。因為歐盟個資保護規章GDPR對自然人給予保護,故案件中對自然人姓名均給予一個代稱,以下簡稱G商人。

2016年,保加利亞內政部官員對G商人在內塞伯爾市租用的一家商業場所進行檢查,並沒收其出售的商品。這些商品上貼的標誌與註冊商標相似,並估計這些商品的「若是真品」價值為1,404,590 保加利亞列弗(約合718000歐元),若是「仿冒品」價值為80201保加利亞列弗(約41,000歐元)。

檢察官認為,G商人違反了保加利亞刑法第172b條,並構成「重大有害影響」,而以侵害商標罪起訴G商人。該罪的法定刑為五年以上、八年以下有期徒刑。

G商人主張侵害商標罪違反《歐洲人權憲章》

《歐洲人權憲章》第49條第1項乃規定罪刑法定主義,第3項乃規定罪刑相當原則。其中第3項的用語為:「刑罰輕重程度不可與所犯之罪不相當(The severity of penalties must not be disproportionate to the criminal offence)。」也就是一般所稱的罪刑相當原則,屬於比例原則的一個具體體現。

G商人主張,保加利亞《商標和地理標誌法》已經對侵害商標課予行政罰,另外又規定刑法上的侵害商標罪,二者區分不明確。另外刑法侵害商標罪的處罰太重,而違反《憲章》。

內塞伯爾地方法院同意G商人的主張,故停止審判,移送到歐洲法院,請歐洲法院解釋幾個問題。

其中一個問題是,保加利亞《商標和地理標誌法》第81條(新法第127條)對侵害商標者課予行政罰鍰,還可依照刑法第172b條判處刑罰?二者的構成要件沒有明確區分,是否會違反《憲章》第49條第1項之罪刑法定主義?

另一個問題是,刑法第172b第2項對侵害商標罪處以五年以上有期徒刑,就算減刑也難以獲得緩刑,是否會違反歐洲人權憲章第49條第3項之罪刑相當原則?

侵害商標罪是否受《人權憲章》約束?

首先有一個前提,就是根據《憲章》第51條第1項規定,《憲章》的適用範圍只適用於「執行歐盟法律」。但歐盟法律並沒有要求會員國對侵害商標課予刑事責任。既然各國制定侵害商標的刑事責任不是在執行歐盟法律,就根本不受到《憲章》的約束。

歐洲法院解釋,當會員國履行其因歐盟簽訂的國際協議而產生的義務時,該協議自生效之日起就成為歐盟法律的組成部分,被視為在歐盟法律範圍內執行歐盟法律。

而建立 WTO 的協議(包括《與貿易有關之智慧財產權協定》,簡稱TRIPs)是由歐盟簽署的,因此自其生效(即 1995 年 1 月 1 日起)起就成為歐盟法律的一個組成部分。而《與貿易有關之智慧財產權協定》第61條規定:「會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件,訂定刑事程序及罰則。救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑及(或)罰金....」

故歐洲法院認為,會員國對「具有商業規模之仿冒商標行為」制定刑事責任,屬於落實WTO及TRIPs的要求,屬於歐洲法律之一部分。故需要受到《憲章》約束。

侵害商標行政罰與刑罰的標準未區分?

歐洲法院認為,雖然第49條第1項要求罪刑法定主義,要求刑罰構成要件必須符合明確性原則,亦即讓人民可理解、可預見一行為可能會受到刑罰處罰,就已足夠。但此原則並沒有禁止,同一行為可能會同時被處以行政罰和刑罰。

所以,僅管保加利亞《商標和地理標誌法》第81條(新法第127條)和刑法第172b條侵害商標罪的構成要件幾乎一樣,且立法者沒有提供區別標準,但歐洲法院認為,這並沒有違反刑法明確性原則。

五年以上有期徒刑違反罪刑相當原則

本案中,移送法院認為,G商人被以「造成重大傷害影響」為由,以刑法第172b條第2項起訴,法定刑為五年以上有期徒刑,算是很重的處罰。同時又可併科5000以上至8000列弗,金額也很高。最後又可將犯罪標的物沒收銷毀,整體而言對G商人的處罰非常嚴厲。

但歐洲法院認為,《與貿易有關之智慧財產權協定》第61條規定,可對具商業規模之仿冒課刑罰、罰金和沒收銷毀等,達到制裁效果,故不能說同時課予三項處罰就過重。

但是,由於刑法第172b對所謂侵害商標沒有定議,故會對應到保加利亞《商標和地理標誌法》第13條(1)和(2)的所有侵害商標行為。但第13條(1)除了使用與註冊商標幾乎一樣的仿冒行為外,也包括商標近似的情形。且第13條(2)除了製造行為外,也包括銷售、提供銷售、使用等行為。故可能構成侵害商標罪的行為非常廣泛。尤其,在非仿冒的情況下,必須經過複雜的判斷,才能確認商標是否構成近似。

但刑法第172b條此種五年以上有期徒刑規定,就算減刑也難以獲得緩刑,就算被告是重複的行為,或造成重大有害影響,也可能過重。故歐洲法院認為,此種一律處五年以上有期徒刑之規定,違反罪刑相當原則。

歐洲法院上述回答保加利亞法院這些問題後,案件將由保加利亞法院繼續審理。由於第172b條第2項的五年以上有期徒刑規定被認定違反罪刑相當原則,最後保加利亞法院可能僅會用第172b條第1項,對本案當事人處以五年以下有期徒刑。

備註:

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 楊智傑 現任: 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷: 真理大學法律系助理教授

真理大學法律系副教授 學歷: 台灣大學法律系

中央大學產業經濟所碩士

台灣大學法學博士 專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

延伸閱讀&電子報訂閱連結:

【更多內容請見《北美智權報》344期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】