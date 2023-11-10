侵害商標判五年以上有期徒刑違反歐洲人權憲章？2023年歐洲法院G. ST. T.案

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楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

在保加利亞的刑法中有侵害商標罪，對於侵害商標有持續或有重大傷害者，可處五年以上有期徒刑；但《歐洲人權憲章》要求罪刑相當原則，刑罰的輕重與犯罪的程度要合乎比例。歐洲法院在2023年的G. ST. T.案中認為，保加利亞此種侵害商標處五年以上有期徒刑的規定，違反《歐洲人權憲章》的「罪刑相當原則」。

保加利亞侵害商標法的刑事責任

保加利亞刑法典第172b條規定：「

(1) 未經專有權人同意，在交易過程中使用商標之人…處五年以下有期徒刑，併科5000保加利亞列弗以下之罰金。

(2) 若重複實施第1項所述行為或造成重大有害影響（significant harmful effects），處五年以上八年以下有期徒刑，併科 5000以上8000以下列弗之罰金。

(3) 刑事犯罪標的物，無論其財產屬於誰，均應沒收並銷毀。」

除了侵害商標有刑事責任外，保加利亞商標法對侵害商標還有行政罰款規定。舊的《商標和地理標誌法》第81條規定：「

(1) 未經商標權人同意，在交易過程中使用第13條所指的商品或服務，並附有與註冊商標相同或近似的標誌，應處以500 至1,500 列弗之罰鍰，個體經營者和法人應處以1,000至3,000列弗之罰鍰。....」

該法於2019年12月修法，原本第81條，現改為第127條，規定為：「未經商標權人同意，在交易過程中使用第13條第1項、第2項所指商品或服務，且帶有與註冊商標相同或似似標誌之人，應處以2000至10000列弗之罰鍰，個別經營者和法人應處以3000至20000列弗之罰鍰。」

保加利亞商人侵害商標被刑事起訴

本案當事人的代稱為G.ST.T.，在保加利亞從事服飾銷售。因為歐盟個資保護規章GDPR對自然人給予保護，故案件中對自然人姓名均給予一個代稱，以下簡稱G商人。

2016年，保加利亞內政部官員對G商人在內塞伯爾市租用的一家商業場所進行檢查，並沒收其出售的商品。這些商品上貼的標誌與註冊商標相似，並估計這些商品的「若是真品」價值為1,404,590 保加利亞列弗（約合718000歐元），若是「仿冒品」價值為80201保加利亞列弗（約41,000歐元）。

檢察官認為，G商人違反了保加利亞刑法第172b條，並構成「重大有害影響」，而以侵害商標罪起訴G商人。該罪的法定刑為五年以上、八年以下有期徒刑。

G商人主張侵害商標罪違反《歐洲人權憲章》

《歐洲人權憲章》第49條第1項乃規定罪刑法定主義，第3項乃規定罪刑相當原則。其中第3項的用語為：「刑罰輕重程度不可與所犯之罪不相當（The severity of penalties must not be disproportionate to the criminal offence）。」也就是一般所稱的罪刑相當原則，屬於比例原則的一個具體體現。

G商人主張，保加利亞《商標和地理標誌法》已經對侵害商標課予行政罰，另外又規定刑法上的侵害商標罪，二者區分不明確。另外刑法侵害商標罪的處罰太重，而違反《憲章》。

內塞伯爾地方法院同意G商人的主張，故停止審判，移送到歐洲法院，請歐洲法院解釋幾個問題。

其中一個問題是，保加利亞《商標和地理標誌法》第81條（新法第127條）對侵害商標者課予行政罰鍰，還可依照刑法第172b條判處刑罰？二者的構成要件沒有明確區分，是否會違反《憲章》第49條第1項之罪刑法定主義？

另一個問題是，刑法第172b第2項對侵害商標罪處以五年以上有期徒刑，就算減刑也難以獲得緩刑，是否會違反歐洲人權憲章第49條第3項之罪刑相當原則？

侵害商標罪是否受《人權憲章》約束？

首先有一個前提，就是根據《憲章》第51條第1項規定，《憲章》的適用範圍只適用於「執行歐盟法律」。但歐盟法律並沒有要求會員國對侵害商標課予刑事責任。既然各國制定侵害商標的刑事責任不是在執行歐盟法律，就根本不受到《憲章》的約束。

歐洲法院解釋，當會員國履行其因歐盟簽訂的國際協議而產生的義務時，該協議自生效之日起就成為歐盟法律的組成部分，被視為在歐盟法律範圍內執行歐盟法律。

而建立 WTO 的協議（包括《與貿易有關之智慧財產權協定》，簡稱TRIPs）是由歐盟簽署的，因此自其生效（即 1995 年 1 月 1 日起）起就成為歐盟法律的一個組成部分。而《與貿易有關之智慧財產權協定》第61條規定：「會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則。救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑及（或）罰金....」

故歐洲法院認為，會員國對「具有商業規模之仿冒商標行為」制定刑事責任，屬於落實WTO及TRIPs的要求，屬於歐洲法律之一部分。故需要受到《憲章》約束。

侵害商標行政罰與刑罰的標準未區分？

歐洲法院認為，雖然第49條第1項要求罪刑法定主義，要求刑罰構成要件必須符合明確性原則，亦即讓人民可理解、可預見一行為可能會受到刑罰處罰，就已足夠。但此原則並沒有禁止，同一行為可能會同時被處以行政罰和刑罰。

所以，僅管保加利亞《商標和地理標誌法》第81條（新法第127條）和刑法第172b條侵害商標罪的構成要件幾乎一樣，且立法者沒有提供區別標準，但歐洲法院認為，這並沒有違反刑法明確性原則。

五年以上有期徒刑違反罪刑相當原則

本案中，移送法院認為，G商人被以「造成重大傷害影響」為由，以刑法第172b條第2項起訴，法定刑為五年以上有期徒刑，算是很重的處罰。同時又可併科5000以上至8000列弗，金額也很高。最後又可將犯罪標的物沒收銷毀，整體而言對G商人的處罰非常嚴厲。

但歐洲法院認為，《與貿易有關之智慧財產權協定》第61條規定，可對具商業規模之仿冒課刑罰、罰金和沒收銷毀等，達到制裁效果，故不能說同時課予三項處罰就過重。

但是，由於刑法第172b對所謂侵害商標沒有定議，故會對應到保加利亞《商標和地理標誌法》第13條(1)和(2)的所有侵害商標行為。但第13條(1)除了使用與註冊商標幾乎一樣的仿冒行為外，也包括商標近似的情形。且第13條(2)除了製造行為外，也包括銷售、提供銷售、使用等行為。故可能構成侵害商標罪的行為非常廣泛。尤其，在非仿冒的情況下，必須經過複雜的判斷，才能確認商標是否構成近似。

但刑法第172b條此種五年以上有期徒刑規定，就算減刑也難以獲得緩刑，就算被告是重複的行為，或造成重大有害影響，也可能過重。故歐洲法院認為，此種一律處五年以上有期徒刑之規定，違反罪刑相當原則。

歐洲法院上述回答保加利亞法院這些問題後，案件將由保加利亞法院繼續審理。由於第172b條第2項的五年以上有期徒刑規定被認定違反罪刑相當原則，最後保加利亞法院可能僅會用第172b條第1項，對本案當事人處以五年以下有期徒刑。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授

真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系

中央大學產業經濟所碩士

台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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