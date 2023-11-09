無人機零組件國產化及人才培育

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芮嘉瑋╱財團法人中技社 科技暨工程研究中心組長

由於無人機是台灣生存發展所需的國防裝備，更是政府以再造第二座「護國神山」願景下積極推動的新興戰略產業，然而，中國大陸起步早、擁有完整生態圈，台灣在紅色供應鏈限制下，對於國內仍處於初期階段的無人機產業的發展無疑是一大挑戰。為探討台灣無人機技術與產業發展之挑戰，特別就台灣無人機關鍵零組件國產化以及無人機產業人才培育等議題深入探討，藉以提出政策建言，以祈對政府正積極推動及扶植之產業有所裨益。

無人機關鍵零組件國產化因應對策

1. 政府開出購案補助業者投入研發

政府及國防部在無人機的預算、採購計畫、採購項目及執行目標，若做得越明確，業界在研發、量產期程，越能妥善對應，將有利於台灣無人機產業的正常發展。多數業者也表示支持無人機國產化政策，建議政府單位透過盤點自身的需求，開出採購或概念驗證(Proof of Concept，POC)、商業驗證(Proof of Business，POB)的專案，諸如軍用商規、國科會蜂群計畫、交通部運研所無人機物流和橋樑巡檢等專案以協助業者練兵，讓國內業者能夠取得相對應的報酬投入研發、生產，未來如關鍵零組件有研發需求，同時也期望政府能加大力度投入更多的補助、輔導或政策資源，以鼓勵及協助業者進行產品開發。

2. 依重要性訂定各零組件研發品項並考量開發期程

筆者也建議未來政府補助計畫或購案，應明確訂定關鍵零組件研發品項及開發期程，以利業者有所依循，較佳應按關鍵零組件重要性排序優先開發的品項，並挹注資金(誘因)指定相應的台廠去投入開發，例如數圖控(數據傳輸/圖像傳輸/遙控器)三合一以及雲台相機，目前是國內國產化能力相對弱的品項。此外，建議零組件國產化應循序漸進，開發期程應合理，不急功躁進，若讓廠商準備時間不足，反而讓原先良好的立意打折扣。建議由經濟部與相關部會提供科研經費給予廠商逐年開發，並逐步在專案購案中逐步要求。

3. 釋出利多(挹注誘因)鼓勵研發，突破量不夠的窘境

無人機產業關鍵零組件國產化確實有其必要性，但需要考量的是量、成本及市場等面向。我國有很好的ICT與精密機械產業，也有像聯發科(MTK)、友訊(D-Link)、瑞昱(Realtek)等國際晶片大廠，但過去礙於無人機關鍵零組件在量的需求上遠不如民生應用型之消費級電子產品(如3C或車用產品)，即便國內廠商有零組件自主開發的能力，但都因需求太少而不願開新產線，政府該如何提高誘因是重點。國家如果要扶植無人機產業，建議仿效國外，例如美國選定了某一個戰略產業、政府就會投入基金，給廠商足夠資金投入、幫助廠商把產品做出來；或是建議應該要有目標導向型的計畫，設立無人機專項補助計畫，分階段補助(零組件/次系統/全系統)，透過政府補助挹注誘因，試圖改變這些大廠的思維，看長遠、不要只看短線，協助無人機產業研發所需規格的相關技術或產品（如：通訊模組、圖傳系統、雲台相機等），將有助於提昇我國無人機產業在國際上的競爭力。相信在關鍵零組件國產化的推波助瀾下，加上政府針對國內無人機商機的利多釋出，應該會有更多次系統供應商投入無人機產業，帶動正向循環，刺激台灣無人機產業及相關的關鍵零組件的發展。

國內無人機產業應用人才培育方針

1. 規劃學程及相關專業證照

建議學校可提供系統化或應用層面的無人機相關學程，不僅只是單純訓練飛行操作技能，更需要致力於飛手培訓之外專業證照學程，培養具備關鍵無人機技術研發能力的人才，學程內容應規劃無人機高階設計和智慧機械等相關專業證照的取得，使其具備智慧系統的設計與整合高階的專業能力，以滿足國內高階無人機研發專才的需求。除學校單位的培育之外，勞動部亦可就無人機應用服務推動相關技術證照並提出相關訓練班。

2. 厚植中小學扎根教育

關於無人機技術人才的培育，厚植中小學的扎根教育是不可或缺的一環。建議透過早期的興趣初探教育，例如 STEM、MAKER課程搭配 108課綱的特色課程向下紮根。此外，虎科大規劃以「亞創無人機中心」為無人機科普教育的啟航基地，預計將籌設無人機博物館，著重中小學階段的無人機科普教育，推廣及開設無人機向下扎根課程和假日營隊，期望奠定小朋友對無人機的興趣和夢想，從小養成無人機小尖兵，培育未來無人機技術的重要人才與棟樑。

3. 產業做大做好健全就業環境、順理成章留住人才

目前已有越來越多的科技大學開始注重無人機人才的培育，並成立相關科系及學程以培育無人機產業相關人才。如果要健全國內無人機的專才都能進入無人機產業投入研發生產，可能需要讓無人機產業能夠有足夠的獲利並提供足夠留住相關人才的報酬，才能改善無人機產業目前人才短缺的困境。以虎科大為例，該校飛機系航電組的學生，大約有90%左右的畢業生會進入到半導體等科技業，因為科技業的薪資普遍高於飛機維修人員的待遇。

台灣無人機業者唯有把產業做大做好，才能進一步吸引及留住專業人才的投入，因為有產業才有人才需求，產業賺錢自然會以各種手段(如股票分紅、薪資提昇等)來吸引人才，就如同現在的半導體業以優渥的薪資吸引各科系人才。當無人機產業能夠蓬勃發展，並提供足夠吸引力的薪資結構與具有技術研發需求的就業環境，形成一片欣欣向榮的藍海，方能真正吸引因無人機人才培育計畫所產出的專業技術人才，以及留住那些對無人機技術具有高度興趣與熱忱的專業人才。

4. 強化產學合作機制

建議政府可參考科技部的「重點產業高階人才培訓與就業計畫」（RAISE計畫），協助媒合產業訓儲菁英赴合作廠商投入產業實戰，累積實務經驗並安排相關職務訓練增進無人機產業核心技能，提高畢業生投入無人機產業之意願。同時，政府應輔助學校無人機相關的研究能盡量符合業界的需求。此外，虎科大因執行教育部「無人機產業人才及技術培育基地計畫」，以該校飛機系教學場域為基礎，結合嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」基地的試飛場域，共同發展無人機產業聚落，積極培育無人機技術跨域專長人才及無人機關鍵技術研發，是落實產學接軌與產學合作具體目標的典範實績。

觀點一：零組件國產化目標正確且有其必要性

俄烏戰爭爆發，帶動軍工商機夯，台灣無人機頓時成為市場火紅的軍工產業。然而，多數無人機關鍵零組件因為生產成本的關係，大多來自於中國，難以找到替代供應鏈。藉由俄烏戰爭的示範，台灣政府也逐漸重視無人機產業的發展，透過國防部軍用商規無人機採購的推動，協助國內產業發展關鍵零組件，鼓勵台灣無人機廠商開始更積極的投入研發、生產，經過近一年來的發展，使得台灣在無人機零組件供應鏈逐漸的完善，雖然成本仍較中國的零組件高，但至少逐漸做到可以自給自足或去除紅色供應鏈的目標，對於未來能夠關鍵零組件自主化的目標，應是正確的方向。

觀點二：跨域整合人才培育

國際無人機產業技術發展相當積極，產業應用也逐漸商業化，已廣泛應用於農業、設施巡檢、地理資訊搜集、消防救災、氣象與環境保護、城市與交通管理、運輸物流、保全、國防和區域網路通訊等多個領域。隨著無人機的應用範疇持續擴展，技術相應的不斷推陳出新，因此培養優秀的專業人才將成為未來無人機關鍵技術研發與產業發展的重要指標。

無人機是高度軟硬整合的產品，不只需要硬體技術，更需要軟體人才，無人機系統的關鍵技術涵蓋載具設計、飛控系統、控制晶片、智慧物聯網、資訊傳輸、操作軟體、系統整合、操作應用服務等領域，需要諸如航太、電子、電機、機械、資通訊、電腦科學、人工智慧、材料以及大氣科學等多個領域的知識和技能，同時需要具有跨領域技術整合能力的專業人才，為了對接產業技術缺口之人才需求及深化無人機產業所需之專業技術，實有必要規劃無人機跨域學分學程和跨域技術模組課程，落實無人機人才培育與技術課程產學接軌，並優化教學場域與產業銜接，以祈對國內無人機產業正向發展有所裨益。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報及其任職單位之立場。】

作者： 芮嘉瑋 現任： 中技社科技暨工程研究中心組長 學歷： 國立清華大學 奈米工程與微系統研究所 博士 中原大學 財經法律研究所 碩士 國立台灣科技大學 材料科學與工程研究所 碩士 經歷： 工研院技術移轉與法律中心執行長室 工研院電子與光電研究所專利副主委 光電產業智權經理 專長： 長期從事產業研究、專利智財與投資評估等工作，專注於能源、產業、環境、經濟等議題。擅長創新技術策略分析、科技預測及評估、專利分析與布局、產業分析、智慧財產權管理與經營策略、專利的商業化與貨幣化。熟捻產業技術發展趨勢，並常在各媒體平台發表文章、應邀演講，成功引領技術前瞻與產業關鍵議題。

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