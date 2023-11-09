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《2024產業大趨勢》智慧健康機器人的三大創新應用

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

全球高齡與失能人口成長，2023年全球65歲以上人口預計突破8億人，更有超過12億人口失能，且隨人口增加呈現上升趨勢，高齡社會將面臨大幅提升的健康醫療需求。隨著智慧健康機器人技術日漸成熟，除了有助於緩解醫療人力不足，也可在其他情境滿足健康需求、替使用者減輕負擔。資策會MIC觀察到，智慧健康機器人目前已在休閒活動、日常生活，以及安全與照護三大領域發揮效用。

資策會MIC產業情報研究所資深產業分析師盧冠芸在第36屆MIC FORUM Fall《智匯》研討會中指出，機器人技術能緩解人力不足問題，並進一步提升生產力，因此美國、英國、德國、日本、中國、南韓等各國，均致力於以政策推進機器人技術的商業化。智慧健康機器人主要從休閒活動輔助、日常生活輔助、安全與照護輔助等三項領域發揮效用，並細分出不同的創新應用。

智慧健康機器人創新應用：休閒活動

盧冠芸指出，透過智慧健康機器人與人類的專長互補，可以在美容、安全等不同領域形成新分工，機器人亦可作為搬運移載的幫手與跑腿夥伴，或是覆蓋更多需要清潔的複雜情境。

手部動作靈活的保全機器人

挪威1X Technologies公司的保全機器人EVE，為具備臉與雙手的輪式移動人形機器人，能自動導航、搭乘電梯、彎曲下半身、撿拾物品、關閉門窗等，並能由人從遠端控制。EVE主要作為室內保全機器人，已部署到美國與歐洲，近期由OpenAI領頭投資，有望成為第一個搭載ChatGPT的機器人，1X Technologies公司預計在2024年發布雙足人形機器人。

圖一、挪威1X Technologies EVE保全機器人

圖片來源：1X Technologies官網
圖片來源：1X Technologies官網

跑腿新服務：送貨機器人

韓國機器人新創公司Neubility透過監理沙盒與7-11超商合作，在建國大學首爾校區與首爾特別市展開機器人送貨服務。自2022年6月推出服務以來，已透過專屬應用程式APP，在100日內突破千筆訂單。Neubility目前總計有38台送貨機器人營運，多數投入超商與高爾夫球場送貨。

圖二、韓國Neubility Newbee送貨機器人

圖片來源：Neubility官網
圖片來源：Neubility官網

智慧健康機器人創新應用：日常生活

在日常生活中，也有很多智慧健康機器人可以投入輔助的應用，機器人可以提供學習或陪伴服務，為人類使用者的身心提供更真實的支持；或是取代廚師進行烹飪調理工作，由機器人帶動廚房的餐飲變革。

以生成式AI教導機器人學習靈活行為

美國豐田研究院（TRI）參照促成生成式AI發展的大型語言模型（ LLMs），打造用於機器人的「大型行為模型」（Large Behavior Models，LBMs），成功在不輸入程式的情況，教導機器人學會超過60種困難而靈巧的技能，未來當機器人更容易學會困難的技能，對食材處理、烹飪、照護等日常生活家務，機器人將能提供更多的貢獻。

中西多樣化料理都難不倒的機器人廚房

韓國Wave Lifestyle Technologies開發的中西多樣化烹飪方案，內建75種料理，整合分配模組、烤箱、油炸、麵條、翻炒等，目標是導入企業餐飲、電影院、飯店、會議廳、婚宴廳，現已與沙烏地阿拉伯簽訂協議，將拓展至中東與北非等地區。

加拿大Gastronomous Technologies則開發出西式產線化機器人廚房，主打西式快餐與速食製作，可以利用機械手臂煮義大利麵；並設計貨櫃大小的一站式烹飪解決方案，整合前後台、機器手臂、鍋具、清洗等設備，Gastronomous Technologies也與北美幾家大型連鎖餐飲業者合作，開發烹飪自動化方案。

圖三、加拿大Gastronomous Technologies的機器人廚房

圖片來源：Gastronomous Technologies官網
圖片來源：Gastronomous Technologies官網

智慧健康機器人創新應用：安全與照護

安全與照護是智慧健康機器人最常運用的領域，無論是需要動態顯像與精準定位的手術輔助，或是運用外骨骼輔助療法加速復健，甚至是滿足生醫製藥業揀貨與實驗自動化的需求。

植入手術的新助手：植牙機器人

Yomi為首個通過美國食品藥物管理局（FDA）認可的植牙機器人，能協助牙科醫師在植牙手術中規劃，並精準定位與放置植體，輔助醫師執行個人化微創手術，能讓切口傷口最小化，甚至無須縫合傷口。透過Yomi機器人輔助手術，能大幅縮短門診手術時間，讓植牙手術能在當日完成。

圖四、美國NEOCIS的Yomi植牙機器人，可提升治療靈活性。

圖片來源：NEOCIS官網
圖片來源：NEOCIS官網

多功能合一的藥品運送機器人

美國Emancro 公司所研發的EASO 1.0藥品運送機器人，由機械手臂與移動平台組成，能以機器視覺與夾爪，掃描標籤後，從貨架取出藥品和玻璃藥罐，放置到麻醉或急診醫用推車托盤。EASO機器人也能從中央藥局的貨架或輸送帶拾取藥品，再前往各藥櫃補貨和計算存貨。此外，未來Emancro公司將推出新的機器人，具備自動運送醫院物資、食物、亞麻布、廢棄物等多功能。

通訊、驗證與標準才是智慧健康機器人發展關鍵

高齡社會對維持健康及高齡照護的需求大幅增加，機器人有助於滿足相關需求。過往觀測智慧健康機器人，通常是以硬體、軟體、系統整合、垂直應用領域的角度，隨著智慧健康機器人朝向生態系橫向分工發展，也帶來新的契機。盧冠芸認為，智慧健康機器人要能提供有效的服務，需要一個完整的服務開發環境，由網路與通訊領域的廠商共同參與機器人開發，合作擴大智慧健康服務生態系。另外，有些使用情境需要多種機器人協作，卻面臨跨品牌機器人難以整合在相同介面，甚至是機器人與基礎設施無法通訊溝通等挑戰，也使得標準化更為關鍵。

不過，目前智慧健康機器人落實應用仍存在挑戰，包括價格較高、使用者不熟悉操作等，建議可發展相關服務並完善基礎設施，例如發展租賃、二手交易、機器人第三責任險等服務，讓民眾在日常生活增加更多的機器人體驗；並鼓勵企業提供試驗場域或是增加採購，讓機器人有更多機會在真實的生活中服務，才能對整體社會的健康保健發揮更大效益。

 

資料來源：

  1. 2023/10/31，【36th MIC FORUM Fall】智匯04–智慧健康實踐，盧冠芸簡報。

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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