政府干預市場機制的必要性？

蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家

前陣子台灣媒體突然出現了一波輿論，迫使政府不得不銷毀即將過期的5400多萬顆蛋，這是一個驚人的數量，龐大的浪費，相對於約1.5億顆雞蛋，約1/3的比例被浪費了，這個數字聽起來很龐大，但是若考慮台灣人口的規模，其實這是對台灣雞蛋市場影響相對小的數量。

以目前國產雞蛋日產量約2300多萬顆來說，1.5億顆進口蛋量僅是台灣本土蛋6.5天的產能，台灣人口約2300萬人，大概是每人少吃了2.3顆蛋，整體來說，進口的量和銷毀的數量，比重其實相對低，以如此低比重的進口量，改變了原本的市場價格平衡，讓群眾買到價格暴漲以前的蛋，減少家庭食物支出，非民生必需品，不需要如此調節。但以一般的民生用品或食材來說，適時的透過政府的力量，干預自由市場，其實也不是壞事。

即使是現代資訊流通迅速的時代，依然會有資訊不對等的情況發生，造成「憑空的供需不平衡」，市場的某項商品價格大漲，有時是真的「需求」大於「供給」，有時是假的「需求」大於「供給」，當普羅大眾願意相信，「需求」大於「供給」已經出現了，商品的價格上升就很高機率會出現，如同金融市場的一句名諺，「不用真的把煉金術發明出來，只要宣稱煉金術發明了，金價就會崩盤」。

資料來源https://am.jpmorgan.com/

2022年，因為俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爆發，國際油價在第一季一度飆漲90%，不過2022年整個年度，全球液態能源其實還是供給大於需求的狀況，但因為戰爭這個條件的出現，人們的想法會願意轉化為供給明顯小於需求，只要市場的信心呈現供不應求的氣氛，群眾囤積居奇的消費行為就會如同羊群效應快速形成，本來供給和需求平衡的市場，短時間內就會轉變成供不應求的市場，且差距不用太大，價格就會出現火箭般的上漲，等市場激情過後，價格快速降溫並回到常態範圍。

其實國際金融市場常常看見這樣的案例，例如只要有泰國、中國、美國中西部、印度等重要的糧食產地遭受天災，國際投機銀行或投機客花錢買通部分媒體與學者，透過散播糧食上漲消息及操作糧食期貨金融工具，糧食價格就會被炒作起來；黃金、白銀也是相同狀況，例如媒體透過報導某個季節印度民眾大量購買黃金或是某某央行收購數噸黃金等訊息，事實上全球各地的民眾並不了解印度的購買力，但在各種新聞和雜誌的連續傳播的情況下，謠言三人成虎，只要散戶形成羊群效應，相繼投入炒作的行列中，就有機會造成金價大漲的趨勢，即使黃金「需求」實際上仍小於「供給」，但在大多數民眾對黃金的認知是「需求」大於「供給」，那麼炒作泡沫就會形成。

所以市場的信心引導，這是非常重要的手段，政府機構在執行穩定市場價格的過程中，必須主導市場的輿論趨勢，例如缺蛋時期，政府釋出「雞蛋進口加上本土產能會超過需求」的執行事實，必要時宣稱，就算雞蛋供過於求，也會持續進口，維持供給量，徹底消除群眾想像未來價格會大漲的囤積居奇，那麼商品的價格漲勢自然會消風，所以對於一年要消費80億顆蛋的台灣來說，銷毀幾千萬顆蛋，蛋可以平穩價格，一顆蛋假設20元，銷毀1億顆蛋約20億元，但80億顆蛋，只要蛋價平均5元，群眾就要多花400億元，漲越多，花費越多，所以進口蛋完全是划算的賽局。

台灣政府在中國新冠肺炎時期，購買大量疫苗，塑造疫苗絕對充足的市場氛圍，即使後來有大量疫苗需要銷毀，相對於整個社會的健康與醫療成本，過剩的疫苗銷毀，那也是無可避免的公衛策略損耗，因為要達到安定整個社會群體，商品的需求量和實際消耗量，那是難以預判的，可是干預市場過程中，供給一定要大於需求，否則人民會對於政府穩定物價失去信心，再度掀起囤貨的心理，那時要平穩物價，就需要更高的成本，所以進口商品的規模，一定要大到超越整個市場需求才行，畢竟只有供過於求，價格才會驟降，而供過於求自然就免不了銷毀，那是必要之惡。

平抑物價並非是台灣專屬現象，世界各國其實常有各自的平穩物價干預實例，例如國際油價大漲超過100美元且漲勢仍勢不可擋的時候，美國政府就會釋出戰備原油，企圖平穩油價大漲造成的群眾花費虛耗，因為花在能源的支出越高，很可能會排擠美國人的其他民生必需消費支出，當然，原油不會過期，所以沒有銷毀的必要。雖然商品屬性不同，但平穩物價的引導策略，概念是相似的，透過增加大量供給，讓價格爆漲的預期心理潰散，那麼群眾的消費需求誘因自然消失，迫使價格降溫。

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