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GRUYERE為通用名稱而不具證明標章之註冊資格： 第四巡迴上訴法院2023年判決

聯合新聞網／ 北美智權報

許慈真／北美智權報　專欄作家

2023年3月，美國聯邦第四巡迴上訴法院判決認定，「GRUYERE」一詞係特定乳酪種類的通用名稱，不得註冊為證明標章。

本案[1]上訴人Swiss Interprofession du Gruyère與French Syndicat Interprofessional du Gruyère在向美國專利商標局（USPTO）申請註冊「GRUYERE」為證明標章一事遭遇挫敗後（參見《不是產自Gruyere的Gruyere乳酪：Interprofession du Gruyere v. U.S. Dairy Exp. Council》一文），遂於2022年提起上訴並提出三大質疑，如後所述。

上訴法院雖不贊同地方法院若干推論，但最終仍認定「GRUYERE」為通用名稱，判決被上訴人United States Dairy Export Council、Atalanta Corporation與Intercibus Inc.勝訴。

關於FDA身分標準

商標審查指南之適用性

根據上訴人抗辯，USPTO商標審查指南（Trademark Examination Guide）將美國食品藥物管理局（FDA）相關身分標準（standard of identity）內含之乳酪名稱「GRUYERE」視為通用性（genericness），此等說明只適用於「商標」而不及於「證明標章」。

上訴法院表示，該項指南並未就商標與證明標章兩者作出差別待遇（皆以相同方式註冊並取得相同權利），在提供通用性證據上，亦無適用與否之差異。

儘管消費者可能不了解FDA具體規定，但其確實規範著商店、廣告及網頁上所顯示之標籤 — 在本案，即指對乳酪如何標記為GRUYERE設有限制（惟未對生產地點作出限制）— 此作法完全符合消費者對GRUYERE標籤的預期。

更何況，法院雖具備豐富的商標法專業知識，但仍有需要仰賴機構規則來判斷通用性問題：例如在Institut National Des Appellations D'Origine v. Vintners International Co.一案[2]中，菸酒暨武器管理局（BATF）規則將「Chablis」定義為「準通用」（semi-generic），具有地理意義（geo-significant）且為葡萄酒類別名稱之一，法院即以此為由支持「CHABLIS WITH A TWIST」註冊為酒類產品商標。在本案，上訴法院亦基於同理援引FDA規定作為「GRUYERE」屬於通用性的證據。

FDA能否允許標貼為GRUYERE乳酪

上訴人聲稱，FDA無權允許將乳酪標貼為GRUYERE，因為能否使用「GRUYERE」一詞乃是商標法問題，而非FDA法律問題。同時援引最高法院在POM Wonderful[3]之見解，表示《聯邦食品、藥品暨化妝品法》（FDCA）與FDA標貼規則並不妨礙依據《蘭哈姆法》提起私權訴訟，或就食品與飲料之標貼方式提出質疑，循此邏輯，FDA身分標準亦無法禁止「GRUYERE」註冊為證明標章。再者，實務上的確存在同時作為FDA身分標準與證明標章之乳酪產品，例如Roquefort與Reggiano。

上訴法院則是指出，FDA身分標準確實無法禁止「GRUYERE」註冊為證明標章，然地區法院亦未否認此點，而是認為FDA身分標準乃是商標通用性之有力證據，前述最高法院判決與「USPTO或法院能否在商標或證明標章爭訟中以FDCA或FDA法規作為證據」無關。

至於同時作為FDA身分標準與證明標章之標識，只是顯示此等標準無法作為通用性的有力證據，而非表明身分標準與通用性調查無涉。況且，無論是Roquefort或Reggiano，標準題名上均並列替代性名稱（此乃通用名稱）— 例如「Parmesan」之於「Reggiano」（21 C.F.R. § 133.165）— 如此作法與GRUYERE身分標準不同。

進口及國產GRUYERE乳酪之普及情形

農業部進口資料無法證明通用性

上訴人認為，地方法院無法從農業部（USDA）進口資料推論出「大多數標貼為GRUYERE的進口乳酪係來自荷蘭與德國」：因為該項資料並未表明進口乳酪之標貼方式，僅是將其劃歸至「Gruyere製程乳酪、已加工、未磨碎或成粉末狀」關稅項目之下；又若從進口國別觀察，標貼為GRUYERE的德國乳酪總量，顯然遠遠不及自瑞士及法國進口的GRUYERE乳酪總量。

上訴法院予以肯定，認為市場上確實存在眾多非產自瑞士及法國的GRUYERE乳酪，但農業部進口資料無法證明所有進口乳酪皆被當作GRUYERE而銷售。更何況，該項資料與其他進口數據有所矛盾，無法憑此作成有利於被上訴人之判斷。

進口及國產GRUYERE乳酪在市場上占極大比例

然而，從相關數據以及上訴人禁止非Gruyère地區乳酪製造商標貼GRUYERE之信函等事證觀察，有大量乳酪自瑞士及法國以外的國家進口至美國，並標貼為GRUYERE在市場上銷售，也是不爭之事實。

至於國產GRUYERE乳酪，上訴人提出兩點質疑：一是，地方法院錯誤認定美國乳酪知名大廠Emmi Roth的所有乳酪產品轉售後均標貼為GRUYERE；另一是，地方法院不該僅憑批發乳酪的銷售標籤（適用於40磅乳酪），便認定愛達荷州乳酪製造商Glanbia使用GRUYERE作為產品標貼。

針對第一點，上訴法院雖肯定上訴人主張，但亦指出，確實有相當數量的Emmi Roth乳酪產品轉售後以GRUYERE為名銷售；縱使超市有時將自有品牌乳酪稱為「阿爾卑斯風格」或「山區風格」，或是製造商再向不使用標籤的食品服務客戶（food service customer）轉售，仍無法改變前述實情。

在第二點，上訴法院表示，Glanbia確實將GRUYERE標籤用於批發乳酪，但依據《蘭哈姆法》規定（15 U.S.C. § 1064(3)），特定標識是否成為通用名稱，端視其「賦予相關公眾之主要意義」而言；所稱之「相關公眾」，在適當情況下不僅包括一般消費者，也涵蓋專業買家（亦即批發乳酪收購商）。

總言之，美國市場所銷售的GRUYERE乳酪顯然有極大比例並非來自Gruyère區域，以同時銷售瑞士及美國GRUYERE乳酪的連鎖超市Wegmans為例，後者每年銷量幾乎都是多於前者。因此，上訴法院同樣援引Colt Def.[4]見解表示，若公眾越常見到市場上競爭對手使用特定標識，便越難將該標識連結至特定製造商 —「GRUYERE」正是面臨如此窘境 — 對美國消費者而言，GRUYERE僅是指涉特定乳酪種類（且無關乎產地），就如同brie、swiss、parmesan或mozzarella等，不被視為證明標章。

「GRUYERE」 一詞之常見用法

字典定義無法證明通用性

至於字典釋義能否證明通用性，上訴法院並未贊同地方法院看法，理由在於雙方提出的事證存在矛盾：上訴人援引的資料雖提及「產自瑞士南部La Gruyère附近以及法國東部Alpine Comté與Savoie地區」、「源自瑞士」、「產自Gruyère」等描述，但被上訴人援引的資料卻未以特定地理區域作為GRUYERE乳酪之定義元素（消費者無法理解「GRUYERE」一詞與瑞士及法國Gruyère地區有所關聯）。故整體而言，字典證據應被視為中立性。

各類媒體慣常之指稱方式

上訴法院參酌的媒體證據包括：網路上「威斯康辛乳酪特性」列表（Gruyere為項目之一）、十大GRUYERE乳酪名單（包括威斯康辛州GRUYERE乳酪、奧地利阿爾卑斯GRUYERE乳酪及義大利GRUYERE乳酪）、食譜（以威斯康辛州GRUYERE乳酪為標題）、新聞文章（雖提及GRUYERE乳酪，卻未提及瑞士或法國產地）等，均能支持「GRUYERE」一詞之通用性。

上訴人雖援引商標審理暨上訴委員會（TTAB）在Luxco Inc.[5]之意見，表示在菜單中僅提及「Tequila」而未表明地理來源，無法證明消費者不知Tequila所表徵的產地。惟上訴法院指出，在其他上訴法院案件中，亦有提及特定標識而未指出其銷售商或製造商 — 例如以「M4」指涉卡賓槍 — 卻得用以證明該標識之通用性。

綜上所言，上訴人之主張仍無法推翻「當消費者走進雜貨店表明購買GRUYERE乳酪，僅意指某類乳酪，而非專指產自瑞士及法國Gruyère區域的乳酪」此番公眾認知。

直接之消費者認知證據並非必要

上訴法院重申，儘管問卷調查在通用性商標訴訟中幾乎是不可或缺（de rigueur），但當事人在此點爭執上並無必要提供消費者認知的直接證據，無論是購買者證言、消費者問卷調查、（網路）列表與字典、貿易期刊或報紙及其他出版品，皆足以證明公眾如何理解特定標識及其是否已成為通用性。

結語

從本案不難發現，商標通用性訴訟在證據提交及判斷上，細節眾多且錯綜複雜；在陷入此番苦戰之前，權利人如何管理並掌控其商標使用情形，可說是首要預防對策。一般而言，「高知名度」以及「（商品或服務）具備市場偏好特徵」的商標極易面臨通用性風險，權利人務必提高警覺，時時留意競爭對手與消費者指稱商品或服務之方式。

 

備註：

  1. Interprofession Du Gruyere v. U.S. Dairy Exp. Council, No. 22-1041 (4th Cir. Mar. 3, 2023).

  2. INSTITUT NAT. DES APPELLATIONS v. VINTNERS, 958 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1992).

  3. Pom Wonderful LLC v. Coca-Cola Co., 573 U.S. 102 (2014).

  4. Colt Def. LLC v. Bushmaster Firearms, Inc., 486 F.3d 701, 706 (1st Cir. 2007).

  5. Luxco, Inc. v. Consejo Regulador Del Tequila, A.C., 121 U.S.P.Q.2d 1477 (T.T.A.B. 2017).

 

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者：許慈真
學歷：輔仁大學外語學院財經法律翻譯學程

輔仁大學法律學系博士

輔仁大學財經法律學系碩士

輔仁大學法律學系學士

專長：智慧財產權、法律翻譯

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