快訊

撐5年！從iPhone 8 Plus升至iPhone 15 Pro更耐用 他列6優點「可再戰10年」

不滿違規記點新制 職業駕駛發動「繞行」交通部、赴法院按鈴告

梨泰院踩踏事故滿周年 南韓總統為何不出席追悼式？

美國外送平台Grubhub侵害食材宅配 Home Chef 的刀叉商標圖？2023年第七巡迴法院Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC案

聯合新聞網／ 北美智權報

楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

Grubhub是美國第三大的飲食外送平台。2021年，荷蘭的JET公司收購Grubhub後，將JET的房屋刀叉商標結合Grubhub名稱，推出新的商標。但是，美國的食材宅配公司Home Chef的商標圖也使用房屋內有刀、叉的圖案，因此二者互相提告。2023年9月，美國第七巡迴法院判決認為[1]，二商標不存在混淆誤認之虞。

食材宅配Home Chef房屋商標

Relish Labs公司和Kroger Company公司擁有「Home Chef」這個商標，他們公司的服務乃是食材宅配，也就是將客人訂購的烹飪食材分配裝在料理包中，冷藏運送到客人家中，讓客人可以在家中用料理包中的食材進行烹飪。他們在2014年時開始使用「HC房屋商標」這個商標，並註冊了五個聯邦商標。他們投入了超過4500萬美元在廣告上，並在2021年10月達到10億美元的年營業額[2]

圖1：HC房屋商標和Home Chef房屋Logo

圖片來源：Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *1 (7th Cir. Sept. 12, 2023).
圖片來源：Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *1 (7th Cir. Sept. 12, 2023).

外送平台Grubhub的新商標

Grubhub是美國線上食物訂購和外送平台服務，提供隨選的訂單管理、排程、採購。2021年6月，荷蘭的國際食物運送公司Just Eat Takeaway (JET)收購Grubhub公司。JET公司在荷蘭本來的商標如下圖，商標的圖形是房子內有一個叉子和刀子[3]

圖2：JET房屋商標

資料來源：Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *2 (7th Cir. Sept. 12, 2023).
資料來源：Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *2 (7th Cir. Sept. 12, 2023).

在JET公司完成收購Grubhub之前，其對JET主商標申請了國際商標申請案，指定美國為保護國。但美國專利商標局審查官初步審查認為，其與「Home Chef房屋商標」有混淆誤認之虞，不得註冊。JET公司對審查官初步意見沒有回應，而撤回該申請案[4]

JET公司完成收購Grubhub後，其設計了「Grubhub 房屋Logo」，是將Grubhub的Logo與JET房屋商標結合。另外，Grubhub也開始使用「Seamless房屋Logo」。Grubhub在2021年7月推出此新商標，並花了數百萬美元重新打造品牌[5]

圖3：Grubhub房屋Logo和Seamless房屋Logo

資料來源：Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *2 (7th Cir. Sept. 12, 2023).
資料來源：Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *2 (7th Cir. Sept. 12, 2023).

一審法院駁回初步禁制令裁定

Home Chef得知後，向Grubhub公司寄出了警告信。Grubhub收到信後，向法院提起確認之訴，請求法院確認自己的新Logo沒有侵害Home Chef的商標。Home Chef因而提出反訴，要求法院核發初步禁制令，禁止Grubhub使用該新Logo。案件由一治安法官初審。該治安法官建議法院應給予Home Chef初步禁制令，但地區法院未接受該建議，裁定駁回了Home Chef之請求。地區法院認為Home Chef沒有初步證明，此二商標有混淆誤認之虞[6]。因而，Home Chef公司向第七巡迴上訴法院提起上訴。

系爭商標是「Grubhub房屋Logo」

首先，第七巡迴法院討論，本案要處理的是哪一個Grubhub商標：是單純的「JET房屋商標」？還是新設計的「Grubhub房屋Logo」？ 法院指出，Grubhub在美國並沒有使用JET房屋商標，只有使用後者，因此認為本案要討論的是「Grubhub房屋Logo」[7]

圖4：本案系爭的Grubhub房屋Logo和原告的商標

資料來源：Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *4 (7th Cir. Sept. 12, 2023).
資料來源：Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *4 (7th Cir. Sept. 12, 2023).

接著，第七巡迴法院討論混淆誤認之虞。根據2017年的Uncommon v. Spigen案，第七巡迴法院對混淆採取7項因素檢測法，而本案中較有關係的是其中4項因素：(1)商標圖樣的近似程度；(2)Grubhub商標的識別性強度；(3)實際混淆誤認情事；(4)Grubhub的意圖[8]

第一，二商標的近似程度，Home Chef 指出，地區法院將二商標採取並排觀察，並仔細區分二者不同。但這是不對的方法。正確的方法應該是模仿消費者實際購物情境，採取異時異地隔離觀察法。而且，地區法院也忽略了專利商標局的初審意見。但地區法院認為，Grubhub的文字商標是系爭商標最醒目的部分，因而能突顯該二商標之不同[9]

第七巡迴法院同意，Grubhub商標中出現品牌名稱，在逆向混淆誤認的情境下較不重要，因為消費者在接觸Home Chef 產品時並不會看到Grubhub的名稱。但是，法院認為也不能完全忽視Grubhub的品牌名稱存在的影響，因為二者的房屋商標和所提供的產品並非完全相同[10]

此外，第七巡迴法院指出，專利商標局的初審意見，思考的是JET房屋商標，而非本案涉及的「Grubhub房屋Logo」。因此，第七巡迴法院認為，地區法院在認定「Home Chef未能初步證明二商標的近似程度有助於認定混淆誤認」，並沒有明顯錯誤[11]

Grubhub商標的識別性強度

第二，則是比較Grubhub房屋Logo在商業上和概念上的識別性強度，與Home Chef受保護商標的識別性強度。第七巡迴法院指出，本案並不是典型的逆向混淆誤認的情況，因為二公司都投入了非常多的資源在廣告上，二者也都很著名。因此，地區法院認定「並沒有足夠證據證明Grubhub的識別性會壓過Home Chef商標的識別性」，第七法院認為此認定沒有明顯錯誤[12]

實際混淆誤認情事

第三，是討論有無出現實際混淆誤認情事。Home Chef提出的證據之一，是一篇匿名的Tweet貼文截圖，裡面含有雙方APP程式的icon圖示；證據之二，是一個臉書的訊息，詢問Home Chef和Grubhub是否合併。地區法院認為這二則證據太過微弱。反之，地區法院採納Grubhub提供了二份消費者意見調查，顯示並沒有誤認二者的情況。因此，第七巡迴法院認為，地區法院之認定並無明顯錯誤[13]

Grubhub的意圖

第四，則是討論Grubhub採用該商標的意圖。地區法院認為，此點不利於（against）認定混淆誤認。第七巡迴法院指出，在逆向混淆誤認案件中，意圖因素是最不重要的，惡意並非證明侵權所必要。不過，如果可以證明，後使用者乃故意或過失不在乎先使用者的已知權利，確實可以推論有混淆誤認。不管如何，存在惡意可能會有利於推論會有混淆誤認，或沒有影響，但不可能「不利於」認定混淆誤認。因此，第七巡迴法院認為，地區法院認為「此因素不利於認定混淆誤認」是錯誤的[14]

儘管地區法院在第四個因素上認定有問題。但整體來看，第七巡迴法院支持地區法院的認定，亦即Home Chef 未能初步證明，二商標會構成混淆誤認之虞。因而維持地區法院裁定，亦即不核發Home Chef初步禁制令[15]

 

備註：

  1. Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, Case No. 22-1950 (7th Cir. Sept. 12, 2023) (Lee, Jackson-Akiwumi, Wood, JJ.).

  2. Id. at *1.

  3. Id. at *2.

  4. Id. at *2.

  5. Id. at *2.

  6. Id. at *2.

  7. Id. at *4.

  8. Id. at *5.

  9. Id. at *6.

  10. Id. at *6-7.

  11. Id. at *7.

  12. Id. at *8-9.

  13. Id. at *9-11.

  14. Id. at *12-13.

  15. Id. at *13-14.

 

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

 

作者：楊智傑
現任：雲林科技大學科技法律所 教授
經歷：真理大學法律系助理教授

真理大學法律系副教授

學歷：台灣大學法律系

中央大學產業經濟所碩士

台灣大學法學博士

專長：智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【更多內容請見《北美智權報》343期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

延伸閱讀

香港明年推「專利盒」稅務優惠

拜會國台辦主任宋濤 馬祖代表提福州居民比照縣民三節配酒

彰化大學生賣仿冒Apple傳輸線被查獲 賺4800卻賠大了

故宮遭對岸史上最大規模侵權 蕭宗煌坦言：訴訟「沒成功過」

相關新聞

深究藥物先驅化合物分析(下)

北美智權報第342期《深究藥物先驅化合物分析(上)》中已深入綜合分析比較近20年來關於藥物先驅化合物分析之專利案件的部分內容，本文為其下篇，接續討論之。

GRUYERE為通用名稱而不具證明標章之註冊資格： 第四巡迴上訴法院2023年判決

2023年3月，美國聯邦第四巡迴上訴法院判決認定，「GRUYERE」一詞係特定乳酪種類的通用名稱，不得註冊為證明標章。

美國外送平台Grubhub侵害食材宅配 Home Chef 的刀叉商標圖？2023年第七巡迴法院Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC案

Grubhub是美國第三大的飲食外送平台。2021年，荷蘭的JET公司收購Grubhub後，將JET的房屋刀叉商標結合Grubhub名稱，推出新的商標。但是，美國的食材宅配公司Home Chef的商標圖也使用房屋內有刀、叉的圖案，因此二者互相提告。2023年9月，美國第七巡迴法院判決認為[1]，二商標不存在混淆誤認之虞。

生成式AI產出之著作權登記： USCO 2023年《Zarya of the Dawn》著作權登記案

2022年9月15日，美國藝術家Kristina Kashtanova以自己為著作人，向美國著作權局（US Copyright Office，USCO）申請《Zarya of the Dawn》之著作權登記。登記後不久，USCO從社群媒體得知《Zarya of the Dawn》之創作過程涉及Midjourney 人工智慧（AI）之使用。USCO認為Kashtanova並未於申請時揭露AI使用情形，有提供不實陳述之嫌，有意撤銷其登記……

以「具體損害法」舉證專利侵害損害賠償之不易、與其替代

民法第184條第1項規定「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」。至於「損害賠償」之計算，其「應以填補債權人所受損害及所失利益為限」，此乃民法第216條第1項之規定，並為專利法第97條所採納，而為專利侵權行為之損害賠償計算方式，稱「具體損害法」。在市場上有侵權物品橫行之情境下，學說上認為「所受損害」之典型案例，包括專利物品銷售量萎縮而致獲益減少、或使專利權人必須使其產品降價而致之損失等[1]。本文將介紹兩件值得專利權人注意的舉證失敗案例；另介紹具體損害法之替代計算法與案例，其應較有利於專利權人之損害賠償舉證。

USPTO修訂37 CFR 1.704(d) 有意最大化美國Patent Term者務須注意

USPTO修訂37 CFR 1.704(d)法條文字，若提交IDS但不希望被計為申請人延誤、倒扣PTA天數，自2023年7月17日起，須以指定方式提交USPTO制式表格。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。