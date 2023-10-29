《2023創新技術博覽會》 亞洲發明界最高榮譽「鉑金獎」得獎作品逐個看

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

亞洲發明界最高榮譽的「鉑金獎」已於10月14日的頒獎典禮揭曉，本屆 (2023年) 發明競賽共有近530件作品參賽，涵蓋半導體、資通訊、生技醫藥、機械及日常用品等多種領域，共頒發11面鉑金獎、81面金牌獎、92面銀牌獎及152面銅牌獎，總計337件得獎作品。參加競賽的包括國內外學研單位、大專院校、高校、公民營企業、以及獨立發明人……等等，層面相當廣。其中，國家原子能科技研究院為本屆最大贏家，榮獲2面鉑金獎及4金3銀5銅，共15面獎牌的佳績；而正修大學及中興大學也分別獲得2面鉑金獎。此外，國外發明區的韓國發明振興協會（KIPA）、印尼發明創新促進協會（INNOPA）及泰國國家研究委員會（NRCT）今年率隊來台亦大有斬獲，也藉由展覽提供國際間跨領域研發人才交流的機會。

錄影及後製：北美智權報／李淑蓮

智慧局局長廖承威在發明競賽頒獎典禮致詞時指出，整體而言，相比全球其他地區，台灣創新技術博覽會TIE發明競賽的得獎率算是比較低的，因此能獲獎相當難得，值得恭喜。廖承威表示自他上任以來，一直都覺得發明展及發明競賽對台灣發明人而言，是一個很重要的舞臺；智慧局希望發明人將他們的發明、將他們的創新拿來申請專利以後，可以在後端有商業化的動作，因此在今年競賽中請了4家國內大企業 (大江生醫、友達光電、微星科技、鴻海科技) 來當秘密客，來共主此一平台。假如發明人的發明創新剛好被這4家企業看到，發明競賽便成了一個媒合的平台。

對智慧局來說，提供了這樣一個場域給所有的發明人，讓他們的技術有一個出海口；如果今年得獎了，明年便可以參加專利商品化專區，將專利活化為商品，而智慧局也會協助宣傳及推廣。

印尼發明創新促進協會（INNOPA）率隊來台參賽、參展及交流，攝影：北美智權報／李淑蓮

表1. 2023發明競賽鉑金獎得獎名單

正修科技大學 得獎作品 研發團體合照 管線內部清潔機器人 天然氣管線使用大量對接閥，銲接過程研磨碎屑、銲接噴濺及氧化物、銲渣Flux Core TIG及灰塵，都會殘留管內，傳統吹管技術只能清除大約六成雜物，很多殘渣會堆積在凹陷處形成閥門磨損洩漏，正修科大研發的「管線清潔機器人」可穿梭管線清理更有效率。 研發團體合照 人因參數量測系統 人因參數量測系統讓你的姿勢更正確！結合人因工程參數與生理數據分析智慧演算模式的引導式教學訓練系統最佳實例有「學生穿戴系統」，書包與戶外活動的背包背負因人而異，藉由這套系統偵測與指導，修正穿戴被包背帶、身體姿態與足部配重，可獲得正確姿勢與穿戴模式，降低疲勞與長時間穿戴的傷害。至於職業訓練方面，可藉由這套系統及偵測的訊號與指導模式，讓員工自主學習正確搬運重物與操作姿態，提升工作效率。

國家原子能科技研究院 得獎作品 研發團體合照 綠色環保除溼輪製作方法 一種綠色環保除濕輪製作方法，係以開發煉鋁爐渣純化分離提取環保再生氫氧化鋁及氧化鋁吸附材料為基材，添加至3D網狀結構泡棉載體中，經由燒結程序，將泡棉移除留下開孔型多孔三維網狀骨架結構的多孔陶瓷輪體，以該多孔陶瓷輪體為主體，附加活性氧化鋁吸附單體，經高溫燒結使表面堅硬並附著於巨孔內部，在多孔陶瓷輪體之表面均勻散佈許多微孔，形成微孔表面與多孔陶瓷之複合吸附材料，增加與潮濕空氣之接觸面積，提高吸濕能力，最後整合完成綠色環保高效除濕輪開發。藉此，將可再利用之材質同等級或升級回收再生，再製成新的材料與產品，解決廢棄物所衍生環境問題，增加資源生命週期，建立循環經濟之範例，有效拓增產業效益。 研發團體合照 雙靶向碳酸酐酶第九型複合物及其造影劑 ﻿一種雙靶向碳酸酐酶第九型複合物、含有所述複合物的造影劑及其合成方法。所述雙靶向碳酸酐酶第九型複合物包含CA9結合胜肽、磺胺類衍生物和金屬螯合劑，此種雙靶向複合物具有潛力作為分子核醫藥物。

國立中興大學 得獎作品 研發團體合照 處理廢水中污染物離子的流體化床均質結晶方法及其設備 此技術適於水中金屬及非金屬離子回收，除領先全球的均質結晶技術外，另有晶種迴流及處理水再提升功能，因此整體處理回收程序無污泥產生，回收率近100 %，同時由於結晶槽所流出之處理廢水再提昇，因此，處理水品質可達回收再利用之標準，達到零排放之目的。 研發團體合照 增強訊號之結構及其製作方法 此技術為中興大學與佐信科技有限公司產學合作共有之專利，本發明(3D-PHS晶片搭配拉曼光譜)可將所有分析物給予身分證並以分子條碼Barcode的方式呈現。晶片檢測無須抗體、並具有成本低、用量少、檢測快的優點。現已成功應用於檢測農藥、蘭花病毒、膽紅素、癌細胞、病毒、Covid-19抗體抗原。

中原大學 得獎作品 研發團體合照 用於執行全內反射散射量測的裝置與方法 用於對樣本玻片執行一全內反射散射(total internal reflection scattering，TIRS)量測的裝置及方法。前述裝置包含具有第一開口的第一反射板；具有第二及第三開口，且設置在該第一反射板上方的第二反射板，從而在兩者之間形成用於容置樣本玻片的狹縫，其中第一反射板的第一開口設置在第二反射板的第二開口的正下方；光源，其設置由第二反射板之第三開口所形成的空間中，並設以對該狹縫發射光；以及第一遮光層，設置在第三開口的上方從而覆蓋該光源並防止發射光洩漏。當該樣本玻片插入狹縫中，光源照明該樣本玻片以對該樣本玻片達成全內反射散射量測。

良展新科技 得獎作品 研發團體合照 可換裝紗網的紗窗及其捲紗裝置 ﻿一種可換裝紗網的紗窗及其捲紗裝置，安裝在一窗框，且適用於捲收及拉張一紗網，包含可卸離地連接於該窗框且連接於該紗網一邊緣的一捲紗單元、滑行於該窗框間的一拉張單元，及連接於該紗網的另一邊緣的一組合單元。該拉張單元界定有一收納槽。該組合單元在一安裝模態與一換裝模態間變化，在安裝模態時，該組合單元被收納在該拉張單元的收納槽內，且與該拉張單元形成連動，並用於拉張該紗網，在該換裝模態時，該組合單元脫離該拉張單元。藉此，使連接該紗網的捲紗單元與組合單元形成一個獨立且能夠分離的模組，進而提升換裝紗網時的方便性與簡易性。

財團法人國家實驗研究院 得獎作品 研發團體合照 校正異常點雲資料之方法 ﻿本發明為一種校正異常點雲資料之方法，其先由運算單元讀取一原始點雲資料，以依據該原始點雲資料之一原始體素空間分割對應之一點雲陣列為複數個子點雲集合並取得對應之複數個分布特徵資料，進而藉由該些分布特徵資料辨識該些個子點雲集合並進一步對辨識出的異常點資料進行校正。藉此，讓點雲陣列呈現為對應之影像時，改善或減少點雲陣列的顏色缺陷，可避免影像失真。

財團法人車輛研究測試中心 得獎作品 研發團體合照 根據路面摩擦特性的煞車控制方法 ﻿一種根據路面摩擦特性的煞車控制方法，係於防鎖死煞車系統模組執行，該控制方法應用於間歇式煞車模式之階段式增壓期與階段式洩壓期，且包含：根據輪轉速訊號計算即時輪速值；將煞車當下所得到的即時輪速值儲存為一輪速初始值；根據所述即時輪速值判斷出輪速相對峰值；根據輪速相對峰值與輪速初始值計算車輛估算減速度值；根據車輛估算減速度值以及滑差門檻值產生一調整參數，該調整參數反映路面摩擦係數；以及根據該調整參數調整階段式增壓期的增壓時間，或根據該調整參數調整階段式洩壓期的洩壓時間。

南臺科技大學 得獎作品 研發團體合照 彈性導電纖維的製備方法及彈性導電纖維 ﻿一種彈性導電纖維的製備方法，包含使彈性纖維吸收第一處理組分，獲得包含三氟醋酸金屬鹽的經處理彈性纖維，其中，該第一處理組分包括三氟醋酸金屬鹽及醇溶劑；將該經處理的彈性纖維浸泡於包含水、還原劑及奈米導電材的第二處理組分中，以使該經處理的彈性纖維中的三氟醋酸金屬鹽的金屬離子還原成金屬元素，且該奈米導電材沉積在該經處理的彈性纖維的表面上及該金屬元素的表面上。

佐益企業股份有限公司 得獎作品 研發團體合照 環保花式紗及其製作方法 ﻿ 一種環保花式紗，其包括構成經紗的至少兩條芯線、以及編繞、交織或纏絡於該經紗而構成緯紗的至少一條飾線；其中該芯線為由一根第一單絲、或一條第一紗束所形成，該第一紗束為包括由複數根第一單絲平行排列而成的第一直絲紗束、或者由複數根之第一單絲加捻而成的第一捻絲紗束；該飾線為由一根第二單絲、或一條第二紗束所形成，該第二紗束為包括由複數根第二單絲平行排列而成的第二直絲紗束、或者由複數根第二單絲加捻而成的第二捻絲紗束；以及該第一單絲及/或該第二單絲是可由環保材料所製成，或是此環保花式紗可以被回收再利用，或是在環境中自然分解，不但降低了廢棄物的產生量，更不會造成環境負擔。

得獎團隊照片提供：TIE官網

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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