文革2.0讓中國經濟政策加速邁向衰退？

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劉宏明╱房地產公司專案執行經理

中國經濟的發展，不僅受到國際環境的影響，更與中國政治的變化密切相關。要想掌握中國經濟趨勢，不能只用市場經濟的邏輯去分析，而必須從歷史和政治的角度去思考。如果我們能夠從歷史的軌跡一窺中國領導人的動機和目的，就能更清晰看到中國經濟的真相和未來。

跟隨毛澤東，甚至超越！

中國現任國家主席習近平，自從2012年上台以來，就開始了一系列的政治改革和集權措施，廢除了鄧小平建立的禪讓制度、集體領導制度和隔代指定接班人制度，並且在2018年修憲正式取消了國家主席任期限制。這些舉動讓許多人感到驚訝和不安，認為他是在倒退歷史，重啟文革。但其實，習近平非常清楚他在做什麼，只是很多人還看不懂。

要理解習近平的行為，我們必須回顧毛澤東時代的歷史。毛澤東曾經與蘇聯鬧翻，主要原因其實是為了奪權。二戰後，中國十分貧困，資金、技術都十分依賴蘇聯，而蘇聯在中國的代理人是留學過的劉少奇。因此即使毛澤東在中共地位很崇高，但其實沒什麼實權。毛澤東發動文革，其實是為了從劉少奇為首的「改革開放派」（或稱為走資派）奪取政權。

相對地，在江澤民、胡錦濤時代的中國，造就了一批受惠於美國貿易和投資的利益集團。對於想要掌握實權的習近平來說，他上台後想要加強黨的控制和打壓異己，因此表面上與美國進行博奕，實際上是與這些利益集團做鬥爭，如同毛澤東對抗蘇聯。

中國經濟起飛是基於與美國關係搞好

江澤民、胡錦濤則是深受鄧小平思想的指引。鄧小平曾說過：「回頭看看這幾十年來，凡是和美國搞好關係的國家，都富起來了。」然後中國展開長達三十年的改革開放，經濟起飛。鄧小平建立了禪讓制度、集體領導制度，並且引入隔代指定接班人，避免了權力移轉過程中的紛爭，同時由於每一代接班人都不是上一代指定，因此也避免了任用私人，確保每一代接班人都是當時最佳人選，這些都為改革開放的三十年打下堅實的基礎。

鄧小平的改革開放，使得中國與美國關係搞好，即便是中國政治體制始終不是投票的民主制度，但在某種意義上也算是民主制度，這使得美國越來越樂意向中國做技術輸出，扶助中國發展技術與經濟，拉攏中國成為美元經濟體系中重要的夥伴。然而這一切傳位到習近平之後開始發生轉變。

文革2.0 — 新文革的起因

2018年，中共十九大廢除國家主席任期制，同時政治局新常委中並沒有出現類似當初胡錦濤、習近平這樣的潛在接班人人選，這嚇壞了受惠於改革開放的既得利益者，文革的種種回憶都浮現在腦海之中。先講結論，不論『革命』的目的是什麼，但都將以中國經濟大幅倒退作為代價。結果不出意外，2018年掀起中美貿易戰，成為導致中國經濟出現不穩的源頭，但似乎習近平的目的就是要讓經濟不穩。

毛澤東當年發動文革，其實是為了從劉少奇為首的「改革開放派」（或稱為走資派）奪取政權，但毛澤東怎麼會不知道這樣會讓中國經濟衰退？然而，不論在任何一種政治體制，在任何一個時期，永遠都會有一群占多數的落後的人，只不過這群人在中國人數總是特別多，因為在大國中資源本來就無法公平分配。

改革開放的模式難以為繼

改革開放三十年後的現在，在中國僅有800多萬人每月收入達到台灣的經常性薪資平均值[1]。確實如同鄧小平的期望一部分人先富起來，但恐怕不容易再去帶動落後之人，因為這個世界的資源並不足以讓擁有14億人口的中國，人人都達到富裕國家的生活水準；即便是現況，物價就已經漲到讓許多人受不了的程度，更何況是繼續讓更多中國人購買力提升上來，更多人爭相搶奪更多資源？

圖1. 國務院前總理李克強曾語出驚人提到：中國有6億人平均月收入低於1000人民幣

資料來源：沃草

試著想一個情境，如果中國勞工薪資按照現狀水準再增加2~10倍，一大堆我們每天都在使用的商品，其成本將得上漲多少，物價該漲幾倍？對習近平這樣的領導者來說，他肯定也十分重視歷史評價，也不願只留下負面評價，因此當棒子傳到他手中時，面對這樣的困局，他能做的選擇其實並不多。

中共的權力基礎其實也是來自群眾

生長於富裕環境的我們，其實不太容易理解中國領導者的思考方式，但我們仍應該尊重歷史，並做更進一步的了解，才能得到最合理的答案。在毛澤東發動文革時，除了奪權外，毛澤東肯定也想快速讓中國地位躍升，只不過方法錯了，大失敗而導致大饑荒，餓死2000萬人。但，有趣的是，即使用我們的角度看到倒行逆施，中共執政權仍牢牢在握。

在文革時期，人數眾多的社會底層人民，雖然物質方面十分匱乏，但精神方面卻十分充足，因為人人都是平等的，即便是廠長，吃的穿的都是一樣的。這就是為什麼在中國生活落後的這群人，不會排斥文革時期的種種現象，甚至他們是很嚮往的。因此，即使大權在握的習近平，他也得回應『民意』，否則他原本控制的軍隊、警察也會倒戈，使得習近平也將會面臨如同利比亞軍事強人格達費遭虐待折磨致死的噩運。

提升精神層面的滿足感較為容易

中國除了與世界各國的貿易衝突，還有對人口眾多的中國十分不利的碳排放[2]，以及日益嚴重的環境汙染，這些都將大大限制了中國繼續以過去三十年的模式發展，但同時又要讓中國人民感到滿足，也只能從精神層面著手。

從滿清末年以來，中國都屬於被壓迫的國家，因此中國人總是把終於站起來當作一種追求目標。但現實很殘酷，因而出現了看似討人厭、但十分廉價的戰狼外交，又或是動不動把武統掛在嘴邊，如果又能搭配台灣人畏懼武統，這樣就能讓廣大的底層中國人在精神層面獲得一定的滿足，也才能繼續面對匱乏、痛苦的人生。

美國並非畏懼中國崛起

許多人在解讀中美衝突時，僅以中國崛起，將取代美國霸主地位等等去觀察，恐怕將難以發現真相，因為中國經濟也屬於美元經濟的一部分，只要美國宣布停止人民幣兌換美元，中國經濟就崩盤了，不論如何中國都不可能威脅到美國的霸主地位。中國只是要在精神層面占些便宜，美國則只要在實質面占便宜，各取所需，這使得美國與中國之間的衝突其實非常難升級。

因此拜登政府並非尋求與中國「脫鉤」，而是尋求「去風險化」，建立一套穩定的產業供應鏈。只不過，中國仍會持續推動僅在精神層面的滿足感的政策，而讓與中國做生意的人、以及持有人民幣資產的人帶來極大的挑戰與風險。

結論

在過去，中國還能依賴出口，維持經濟增長動力，讓中國階級有機會流動，廣大的窮困人口還可以多多忍耐；但現在歐美都有嚴重的鐵鏽帶，使得歐美也必須要開始大幅緊縮中國的出口，產生貿易衝突，原本如果中國願意放軟，貿易衝突還可以喘息，但如前面所述，習近平他想要繼續執政，他當然不能服軟，反而要很強勢，持續給中國底層社會帶來一些精神食糧。在經濟面，既然難以繼續再從外部賺錢，讓更多人富起來，習近平也只好走回共產老路，強制進行財富重新再分配[3]，只是在這過程中，中國相對富裕階層會為了隱藏他的真實財富實力，大大削弱他們的消費意願，例如恆大、碧桂園暴雷恐怕只是中國房市開始走長期空頭的開端而已，千萬別以為只要稍微忍耐一下，撐一下，很快就又能迎來多頭市場。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 劉宏明 現任： 房地產公司專案執行經理 學歷： 台灣科技大學化工系 經歷： 光寶科技股份有限公司研發中心專利工程師 富翊資訊股份有限公司研發工程師 專業資歷： 擔任發明人申請過約50件專利

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