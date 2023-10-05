高通專利授權業務解析：既自保又賺錢的好生意

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

林宗輝╱北美智權報 編輯部

高通（Qualcomm）是一家位於美國加州聖地亞哥的無線電通信技術研發公司，自1985年成立以來，已在無線技術的推進上扮演十分重要的角色，其主要業務包括了手機晶片、汽車晶片以及各類網通晶片的設計與銷售，而高通與其他IC設計公司相較之下，最特殊的是其有一大部分的淨利來自於專利授權業務。本文將介紹高通的營運模式發展歷史，並分析高通長久以來的專利授權業務為何如此重要。

高通是目前全球最大的無線電信技術研發公司，並且是全球無線通訊晶片市場的霸主。2005年起，高通逐漸剝離手機基站業務和研發業務，並專注於SOC（系統級晶片）領域，先後打敗德州儀器，意法半導體等老牌的晶片公司，走上全球無線通訊晶片霸主的地位。2022年高通以31%的市場佔有率拿下手機晶片市場的老二地位，只有聯發科的晶片產品能夠依靠價格優勢威脅到高通的地位。

然而，高通相較於聯發科，最大的差別在於高通擁有專利授權業務，且營收占比雖僅14％左右，但因為淨利率極高，換算後的營收貢獻達30％以上。而因為高通擁有專利高牆保護，更確保其晶片產品包含的智財能發揮最大商業價值。

專利授權的進入

1980年代，當時的麻省理工學院教授雅各布（Irwin Jacobs）與一票頂尖學者創立了高通，從純學術跨足產業界，特別是南加州的國防和航太工業，並就此展開了一場前所未有的創新革命。

他成功地將原本只用於軍事的CDMA（分碼多重存取）通訊技術商用化，這一舉動從此改變了全球通訊產業的格局，並且也為人們的溝通方式帶來了革命性的變化。透過這種劃時代的創新，不僅讓他在學術界和業界都獲得了崇高的讚譽，更讓他獲得了許多的專利權。

但隨後而來的商業模式創新才是高通成為現今高通的關鍵：高通進軍主流商業市場，挑戰摩托羅拉和易利信等巨頭，藉由通信效率比傳統技術高二至三十倍的CDMA技術成功打下市場。

不過他客戶並沒有第一時間接受，電信業者要求實證，高通必須為此建立一套測試網路系統，但因為建立測試系統需要支出龐大建置資金，對才剛成立不久的高通來說幾乎無法達成。

雅各布決定換個方向，改將CDMA技術授權給電信商，先收取一筆前金，並約定未來每賣出一台採用此技術的手機，再收取一筆授權金。摩托羅拉和大西洋貝爾等公司願意付前金以獲得授權。但事實上，CDMA技術的難度很高，當時的廠商並不看好，與高通的合作也只是當個保險而已。但這些業者沒有注意到每一支手機所需要收取的授權金卻在不久後成為推動高通成為通訊霸主地位的關鍵。

最終，CDMA技術最終成為全球3G標準的核心，授權金也成為高通的重要長期收入來源。1999年，雅各布與易利信達成交叉授權協議，CDMA技術翻身成為主流，高通股價一年內暴漲二十六倍，雅各布也因此成為科技富豪。

專利帶來的好處

往後高通的經營雖然往晶片設計業務擴張，如聯發科等競爭者也不斷出現，但專利業務仍在高通佔有最重要的地位，不僅為高通帶來了巨大的經濟利益，也最大程度的削弱了競爭者的發展，畢竟高通的專利享有業界主導地位，為了相容其專利，競爭業者也只能接受高通授權。這不僅從營業額和利潤的角度反映出來，更是在全球通訊產業中確立了高通的重要地位。事實上，無論是手機製造商還是終端消費者，都不得不承認和尊重高通在通訊技術上的領先地位和影響力。這種成功，使高通不僅在產業中獨樹一幟，而且也在全球市場上建立了強大的品牌影響力。

專利授權制度為高通帶來了驚人的獲利空間。以2023年第三財季為例，高通的獲利達到了71.74億美元，而其中高達14.38%的獲利來源，皆來自專利授權。雖然營收部分只占了約14％，但是如果以淨利計算，高通QTL部門仍然創造了超過3成以上的淨利。如果是在十年前及更早期，專利授權甚至可以為高通創造過半的淨利收入。

如果以毛利率來看，高通晶片部門可能僅有30~40％左右，算是一般水準，但超過80％毛利率的專利授權業務的確很好的維繫了晶片事業的競爭力，並將高通整體毛利率拉高到58％的高水準。

專利與強大產品行銷的整合帶來成功

由於通膨因素影響，導致包含中國在內的整體智慧型手機市場需求轉弱，加上聯發科等競爭者的步步進逼，高通的手機晶片產品出貨明顯下滑，這也一定程度損傷了高通在晶片以及專利授權的收入。

然而因為專利的掌握，高通的晶片客戶即便想要轉投其他供應商的懷抱，甚至像蘋果一樣想要拋棄高通晶片方案轉而自行研發，但專利建立的高牆使這些客戶不敢輕舉妄動。

就好比蘋果，除了採購大量的高通基頻晶片，一年也必須繳交高達數億美元的授權金，蘋果原本想要自行設計基頻晶片以取代高通方案，希望能省下至少一部分晶片開銷，但一來高通的基頻晶片擁有太多獨家技術，蘋果難以重現其性能，而改採用自有基頻，也等同必須在全球上百家電信服務商的各種頻段都要增加更多支援人力來進行龐大的測試相容工作，這些都是成本。蘋果並非完全沒有能力自製基頻晶片，而是考慮到這些額外的成本太龐大，不如繼續使用高通方案。

另一方面，高通也不斷佈局包含汽車、電信、網通以及許多新的市場，這些市場的開發都是基於他們的通訊技術專利的基礎來進行發展與推展，畢竟未來各類型智慧型終端幾乎都需要連網，而採用高通的方案，可以在一定程度降低連網設計的難度，因為高通已經直接整合進去，這個優勢也成功說服龐大的客戶從傳統的解決方案轉向高通的新形態連網方案。

這種獲利模式，不僅證明了專利授權的經濟價值，也突顯了高通在此領域的策略眼光。高通的成功，一方面來自於其在CDMA技術上的專利優勢，另一方面也來自於其對專利授權商業模式的深入瞭解和精準把握。

高通在專利授權領域的優勢，為公司帶來了巨大的獲利，並鞏固了其在全球通訊業中的領導地位。這也是高通能夠在激烈的市場競爭中，保持持續成長和獲利能力的重要原因。可以說專利授權不僅是高通的獲利工具，也是其在全球通訊產業中保持競爭優勢的關鍵。

延伸閱讀：

作者： 林宗輝 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 大葉大學 經歷： 電子時報半導體資深分析師 MIT Techreview 中文版研究經理 財訊雙周刊撰述委員 美國波士頓Arthur wood 投資顧問公司分析師

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【更多內容請見《北美智權報》342期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】