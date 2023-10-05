打造設計專利強國：台灣的努力與契機

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林宗輝╱北美智權報 編輯部

隨著科技發展與生活品質提升，現代人對產品的要求已不再僅止於功能性，產品的外觀設計也越發受到重視。設計已成為許多企業爭相投入的領域，以提升產品的附加價值與差異化優勢。台灣設計產業在這波趨勢下也蓬勃發展，從早期的代工模式逐步轉型至建立自有品牌。然而，設計專利申請數量比重仍偏低，顯見設計專利尚未受到足夠重視。 設計專利不同於發明專利，其保護的標的在於產品外觀。雖然設計專利的申請門檻較低，但由於保護力道相對不如發明專利強，許多企業仍偏好申請發明專利專利。加上台灣企業仍多停留在代工階段，缺乏原創設計的能量，導致設計專利總量偏低。要喚醒國人對設計專利的重視，產官學各界必須共同努力，在制度、法規、環境等方面著手，讓設計專利逐漸成為企業經營品牌的必要工具。

隨著社會發展，消費者的美學需求不斷提高，產品的外觀設計已成為企業爭相投入的熱門領域。台灣設計產業在這波風口浪尖下蓬勃發展，從早期的代工模式逐漸轉型為建立自有品牌。在設計專業力持續精進的同時，設計專利的重要性也逐漸受到重視。然而轉型的道路並不容易，要提升設計專利在台灣的發展，產官學各界仍需共同努力。

為什麼品牌與設計很重要？

大同大學工設系系主任朱柏穎認為，設計以及其帶來的品牌認知提升，可以有效的提升品牌價值，同時讓品牌在市場競爭中脫穎而出。

他舉了BMW為例，眾所周知，BMW向來以豬鼻子造型進氣口為品牌標示，然而隨著電動車的發展，很多電動車去掉了原本的進氣口，改採密閉式設計，就好比特斯拉，前方完全沒有進氣口。這也讓消費者擔心，如果BMW沒有了豬鼻子，恐怕就不再有BMW的味道了。但BMW推出電動車之後反而把豬鼻子變大、變得更顯眼，與市場上的電動車反其道而行，他認為，這也更凸顯了品牌的設計形象。

BMW的電動車讓豬鼻子變大了。圖片來源：BMW iX xDrive50 旗艦版，BMW台灣官網，© BMW 台灣總代理 汎德 2023



事實上，多數品牌的產品外觀或者是LOGO設計都有這樣的味道存在，當品牌營造的形象深植人心，消費者就會更願意買單，甚至願意為了該品牌付出更多金錢。

朱柏穎再舉了過去一個咖啡盲測案例：麥當勞在街頭進行測試，讓消費者在不知道品牌的情況下比較麥當勞與星巴克的咖啡，結果發現多數人都認為只需要一半價格的麥當勞咖啡比較好喝，在得知測試結果後，麥當勞也藉此大肆行銷，但結果卻沒有改變消費者偏好，麥當勞的咖啡業績也沒有明顯改善。

也就是說，如果產品品質差不多，消費者會偏好品牌形象更好的產品，即便價格可能高一些。品牌在此就不只是一種識別，而是成為價值的象徵。

提升設計專利的困境

台灣設計產業在過去幾十年來持續發展，已逐漸受到社會各界的重視。隨著消費者對於產品外觀設計的要求越來越高，許多台灣企業也意識到設計的重要性，紛紛投入設計能量以提升產品附加價值。然而，設計專利申請數量的比重仍然偏低。

這可能與台灣消費者的習慣有很大的關係，台灣消費者在面對品牌選擇時，容易對進口品牌抱持更寬容的態度，並願意付出更多成本購買，但是面對台灣品牌時，卻又往往落入CP值的迷思當中，也就是台灣人往往對台灣人的設計與品牌價值並不太買單。

以2019年為例，台灣設計專利申請量僅占所有專利申請總量的5%，遠低於德國、美國等國的25%左右。究其原因，一方面是因為設計專利權力相對薄弱，容易被設計細節的微調規避，因此企業普遍較偏好申請保護力道較強的發明專利；另一方面，也與台灣企業多數仍停留在代工形勢有關。由於自己的設計能量不足，無法開發具原創性的設計，因此設計專利的需求量偏低。

許多專家學者指出，要提升台灣設計專利的量，關鍵在於提高設計專利本身的保護力道，以及鼓勵企業自主研發、轉型至自建品牌。只有當企業感受到設計專利的重要性，並且持有足夠的原創設計時，設計專利的申請量才有機會大幅提升。

提升設計專利價值的作為

要提升設計專利在台灣的發展，產官學各界必須攜手努力。首先，在產業層面，可以透過修法加強設計專利的保護力度，避免設計遭輕易規避；此外，也需要鼓勵更多企業完成代工至自主品牌的轉型，這將提升企業對設計專利的需求。

其次，在政府層面，可提供設計專利申請的補助措施，降低企業的申請門檻；此外，也可以增加設計類科系的教育經費補助，培育更多設計人才投入產業。再者，在社會層面，需要提升大眾對設計專利重要性的認知，使其成為企業經營品牌時的當然選項。只有當社會氛圍對設計專利重視時，法規修正和申請量提升才能夠有基礎。

最後，在學術層面，可以鼓勵設計相關領域的研究，發展符合台灣市場特性的設計專利制度和評價機制。唯有產官學研各方面全面努力，台灣設計專利的環境才能更加完善。

結語

設計已經是現代企業不可或缺的要素之一。隨著台灣設計產業的持續發展，設計專利亦將逐漸受到重視，成為企業經營品牌的有力工具。相較於過去單純依靠發明專利，設計專利能讓企業的產品更具識別性和附加價值。

推動台灣產業轉型並不容易，必須在產業、政府和社會各界的共同努力下才有可能，讓台灣的設計專利申請量和重視程度能持續提升。台灣有著堅強的製造業基礎，同時近年因為政府的努力，人民的設計美學觀念也有很大的進步，廠商各種產品也屢獲國際設計大獎，這些都證明了台灣有設計實力，也知道如何提升品牌價值，但整體而言，台灣業者對於如何保護自有的設計觀念仍屬缺乏，因此還有不小的努力空間存在。

作者： 林宗輝 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 大葉大學 經歷： 電子時報半導體資深分析師 MIT Techreview 中文版研究經理 財訊雙周刊撰述委員 美國波士頓Arthur wood 投資顧問公司分析師

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