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前瞻科技匯聚！《2023台灣創新技術博覽會》10月12日盛大開展

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部攝影：李淑蓮╱北美智權報　編輯部

由經濟部、國家科學及技術委員會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、環境部資源循環署、數位發展部、國家發展委員會及中央研究院等11部會聯合主辦的2023「台灣創新技術博覽會」，將於10月12日至14日於台北世貿1館盛大揭幕，集結近500家廠商、1100件發明技術，展示最新的創新專利發明品。智慧財產局副局長李淑美出席展前記者會，搶先曝光多件具備亮點的發明專利，並鼓勵更多國人踴躍投入創新研發領域。

「台灣創新技術博覽會」（創博會）從2018年開始轉型，每年展示國內外最新的創新科技與產品，推動產業升級轉型與國際合作，期望以台灣研發能量及地理優勢，作為新南向及歐、美、日等國家之間的技術橋樑，推動台灣成為「國際研發交易樞紐平台」（IP HUB）。2023年創博會將於10月12日至14日在台北世貿1館正式登場，智慧財產局副局長李淑美受邀出席展前記者會共襄盛舉。

圖一、智慧財產局副局長李淑美

本屆創博會包含創新領航館、未來科技館、永續發展館和發明競賽區等展區，涵蓋半導體、淨零綠能、資安、太空科技、AI、5G等各種主題，吸引眾多企業和學術機構前來參觀互動。來自21個國家的430家國內外企業和學研機構，總計展出1,048項尖端科技。創博會做為一個重要的技術交易平台，讓企業和學術機構可以透過技術交流、商務洽談等方式，促進技術轉移和合作，展開技術交易，進一步推動科技創新成果的商業化發展。

圖二、2023年「台灣創新技術博覽會」小檔案

圖片來源：創博會官網
圖片來源：創博會官網

發明競賽區最受注目

其中，這次創博會「發明競賽區」的參賽作品共近530件，充分展現台灣發明人及團體源源不絕的發明能量。在10/4的展前記者會中，搶先曝光3件發明專利，包括財團法人食品工業發展研究所的「使用近紅外光譜的肉品品質檢測方法」，提供客製化品管，未來更可以運用於不同食品類別；國家原子能科技研究院的「雙靶向碳酸酐酶第九型複合物及造影劑」，能更有效、精準把握黃金治療時間，為民眾健康貢獻心力。中興大學則展出「超疏水奈米表面結構的製備方法及超疏水奈米表面結構」，可於日常生活中防水、抗污、抗垢等廣泛運用，可望成為民生及工業對於超疏水表面需求的最佳選擇。展期間還有來自韓國、泰國、印尼及厄瓜多等國將來台實體參與，爭奪最高榮譽「鉑金獎」，今年的發明競賽精彩可期。

圖三、智慧局搶先曝光多件創新發明作品。

創新領航館展現半導體實力

除了「發明競賽區」外，「創新領航館」、「未來科技館」及「永續發展館」為創博會另一焦點，「創新領航館」作為產業升級的重要推手，今年展覽以半導體為主軸，展前記者會先以中山科學研究院「寬能隙元件技術與應用」打頭陣，展期有瑞昱、群聯、鈺創、力積電、世界先進、旺矽、群創、智慧記憶科技及滿拓科技等9家半導體大廠聯手出擊，展示6大領域技術應用，讓世界看見台灣另一座「護國神山」。

未來科技館聚焦未來前瞻技術

「未來科技館」則聚焦於未來三至十年的前瞻技術，近期最熱門的晶片也有多件相關作品亮相，其中陽明交通大學展示「TAIMTAQ：高效能Transformer邊緣運算加速器晶片」，可搭載物件追蹤模型、影像分割模型，甚至是語言生成模型，表現更勝於麻省理工及首爾大學，堪比台灣之光。「永續發展館」則有國家原子能科技研究院「人造衛星用之高效率太陽電池元件」，是台灣首次進入實際太空環境驗證的自製太陽電池。除鑽研於新能源發展，今年創博會亦包含與勞工安全相關作品，展期間將呈現多元範疇，加深參觀者對永續發展更多面向的認識。

外貿協會指出，2023年台灣創新技術博覽會將呈現從半導體、資通訊、未來科技、生技等領域至日常生活用品的前瞻技術，引領多元產業創新趨勢，歡迎國內業者蒞臨參觀，可至官網預先登記，展期間憑QR Code免費入場。更多展覽訊息請至展覽官方網站查詢：http://www.inventaipei.com.tw/

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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