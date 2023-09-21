一帶一路十週年 中國海外投資產生了什麼變化？

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

2013年3月14日，習近平於第十二屆全國人大第一次會議上，當選中華人民共和國主席及國家軍委主席；同年9月，新任國家主席習近平到訪哈薩克，提出共同建設「絲綢之路經濟帶」的構想；同年10月，習近平於印度尼西亞國會演講時提出共同建設21世紀「海上絲綢之路」；同年11月，中共十八屆三中全會把「一帶一路」升級為國家戰略。 自2013年迄今，「一帶一路」已歷經10年，成敗功過旁人難以置評，畢竟計劃倡議者想要達成的目標，與政治、經濟學者的焦點不盡相同，再加上疫情攪局了3年，全球經濟發展已經有一點失控，「一帶一路」的後期發展也不例外。 「一帶一路」10週年，值的觀察的是，中國海外投資情況的變化，相當有意思。

經濟學人智庫 (The Economist Intelligence Unit，EIU) 近日發表了《China Going Global Investment Index 2023》報告，指出自習近平於 2013 年提出「一帶一路」倡議，在此之後的十年裡，中國企業已成為強大的全球投資者。不過，由於近年來中國政府呼籲減少投機性投資、與主要目標市場的關係惡化、以及冠狀病毒大流行的影響，海外直接投資（Overseas Direct Investment，ODI）的熱情已減弱。然而，在當前的地緣政治背景下，海外擴張變得越來越重要，中國企業必須能夠應對貿易限制，並獲得必要的材料和技術，以及加強與其他國家（特別是西方以外國家）的關係。

EIU預估中國到2024年將重新成為第二大ODI來源國。隨著中國收入和技術能力的提高以及國內市場的成熟，中國對外直接投資的成長可能會反映先前在較發達經濟體中觀察到的軌跡。然而，相對於其經濟實力（以及美國的經濟實力），中國的對外直接投資流量仍然很小。

EIU於 2013 年開發了中國全球化投資指數 (China Going Global Investment Index)，向投資者展示 ODI 策略決策的可量化方面，以及識別機會和風險的系統方法。中國全球化投資指數利用EIU的經濟預測和前瞻性風險評估指標，根據經濟體為中國企業帶來的機會以及與雙邊關係和商業環境相關的潛在風險，對經濟體進行評分和排名。反過來，公司可以使用相同的數據，根據其特定的投資目標自訂排名。

圖1. EIU評估不同投資目標地區對中國投資者的吸引力指數 (2013年及2023年)

資料來源：《China Going Global Investment Index 2023》，Economist Intelligence

10年前後的海外投資變化

表1為中國於一帶一路10年前後海外投資的變化。顯示不管是10年前還是現在，新加坡在對中國投資者最有吸引力的投資地區排名中，均名列前茅。EIU認為新加坡的吸引力在於其作為成熟的全球商業中心的地位、與中國的文化聯繫，以及在中國與西方之間的緊張局勢中，能保持中立。相對於在其他國家經常受到限制，以上所有因素加起來，都顯示新加坡對中國企業和投資者有較低的營運風險。此外，新加坡金融體系健全及經濟發達，許多希望進入快速成長的東南亞市場的中國公司，都在此設立了東南亞總部。此外，新加坡在一些技術上的優異發展也提供了企業研發機會，例如金融科技。總的來說，這些因素使得2023年排名第4的香港 (中國特別行政區) 相比之下，吸引力較低。

不過，EIU強調，隨著新加坡更加重視社會包容性，以及政策不確定性的浮現 (例如更加關注財富稅和低收入工人工資上漲)，這可能會對某些行業產生不成比例的影響。

另一方面，自 2013 年以來，東南亞和南亞地區在中國海外投資的排名穩步攀升，反映出該地區強勁的成長前景、不斷壯大的中產階級、豐富的自然資源，以及對中國投資者的相對開放態度。作為出口中心，許多東南亞國家與中國上游供應商保持牢固的供應鏈聯繫，同時也受益於下游主要出口市場低關稅的政策。

表1. 2013年及2023年中國對外投資前20大地區

2023年中國對外投資前20大地區 2013年中國對外投資前20大地區 投資地點 2023年 排行 2013年 排行 投資地點 2013年 排行 2023年排行 新加坡 1 2 美國 1 28 印尼 2 44 新加坡 2 1 馬來西亞 3 18 香港 3 4 香港 4 3 日本 4 36 泰國 5 35 澳洲 5 32 越南 6 41 加拿大 6 55 瑞士 7 7 瑞士 7 7 阿拉伯聯合大公國 8 11 挪威 8 45 沙烏地阿拉伯 9 15 俄羅斯 9 15 智利 10 22 德國 10 26 印度 11 33 阿拉伯聯合大公國 11 8 孟加拉 12 52 台灣 12 75 南非 13 49 瑞典 13 31 紐西蘭 14 17 丹麥 14 39 俄羅斯 15 9 沙烏地阿拉伯 15 9 卡達 16 24 芬蘭 16 47 埃及 17 51 紐西蘭 17 14 哥倫比亞 18 50 馬來西亞 18 3 哈薩克 19 38 英國 19 60 南韓 20 28 法國 20 30

資料來源：《China Going Global Investment Index 2023》，Economist Intelligence，整理：李淑蓮

如2023年排名第2位的印尼，其吸引力源於其鎳儲量、豐富的廉價勞動力和廣大的市場規模，而掛名第3位的馬來西亞和排名第5位的泰國，則因其相對完善的基礎設施和互補的供應鏈而產生吸引力。至於排名11位的印度在理論上提供了很多機會，但由於雙邊關係緊張，使得經貿投資受到阻礙，甚至處於競爭狀態。

許多新興市場的排名上升可歸因於它們與中國的關係密切、自然資源、市場規模及其在全球供應鏈中的關鍵作用。中國的多元化進口策略決定了其大宗商品供應不會依賴單一市場，因此涵蓋許多資源豐富的國家，從排名第10的智利等拉丁美洲國家，到排名第16卡達等中東市場。而排名第22的墨西哥則因與北美市場准入相關的供應鏈機會而受到關注；然而，其地理距離和相對不太友好的雙邊關係，特別是與亞洲經濟體相比失色，使得排名無法進一步上升。另一方面，排名72的土耳其由於不可預測的外交和經濟政策環境，失去了對中國投資者的吸引力。

如果將2013年與2023年排名相比，便會發現排名28的美國、排名36的日本、排名55的加拿大，及排名60的英國等許多先進市場的排名均大幅下滑。這些地區與中國關係的惡化，以及近年來對入境投資的審查，給中國投資者帶來了重大障礙。尤其是中國對先進製造業和電信等敏感產業的投資，現在面臨更嚴格的審查。儘管如此，這些地區龐大的市場規模、高收入水平、穩定的營運環境，以及強大的技術和創新能力，確保了它們對非敏感行業的中國投資者仍然具有吸引力。在此背景下，排名第7的瑞士和排名14的紐西蘭，於2023仍能保持前20位排名。

EIU指出，風險考量在 2023 年排名中非常明顯。由於中國投資者尋求避免潛在的次級制裁（secondary sanctions），排名15的俄羅斯和排名43的伊朗的排名有所下降，或保持在較低水平。儘管如此，由於其天然資源豐富和市場規模，尤其是西方企業的退出，在不受制裁的行業留下了市場空白，因此俄羅斯仍躋身前20名。

排名61的波蘭等中歐和東歐國家，對中國投資的接受度已有所下降，尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭，重新引發人們對歐洲安全的擔憂之後。由於市場開放程度較低和政治波動，許多中亞國家的排名均低於其他新興市場。此外，由於兩岸關係惡化至近幾十年來的最低點之一，台灣從2013年排名12，掉到2023年的排名 75 名，排名下降幅度最大，同樣的，台灣對中國境內投資的控制也大幅收緊。

由於地區衝突、當地政治動盪或經濟崩潰時，排名墊底的市場往往在商業環境中面臨極端挑戰。例如，排名80的烏克蘭、排名79的委內瑞拉，及排名69的緬甸，其碳氫化合物和農產品投資機會受到近期政治和安全危機的嚴重限制。而排名67位的剛果，則是2023 年的總統選舉成為不穩定的引爆點。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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