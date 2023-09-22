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《IP小辭典》營業秘密：經濟性

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

營業秘密法第2 條規定，營業秘密必須符合「秘密性」、「經濟價值」、「合理之保密措施」三項要件。在「經濟價值」方面，凡是可用於生產、製造、經營或銷售等相關資訊，若因其秘密性而具有實際或潛在的經濟利益或商業價值，即構成經濟價值要件，營業秘密所有人若要主張營業秘密，應舉證該資訊具有經濟價值。

所謂經濟性，必須是該資訊因秘密性而對企業具有實際或潛在之經濟價值。依司法實務之見解，企業於研發過程投入之成本、實際市場占有率或銷售額之減損，乃至可能影響競爭力，或是未來能為

企業創造的產值或收益，皆屬經濟性要件評估之標的。

司法對於「經濟性」之實務見解

針對營業秘密的經濟性，法院實務上曾做過以下判決，可作為判斷經濟性之參考。

帶來有形之金錢收入、 帶來有形之金錢收入、經濟利益或競爭優勢

根據司法實務上的見解，所謂營業秘密的經濟價值，是指「某項資訊經過時間、勞力、成本之投入所獲得，在使用上不必依附於其他資訊而獨立存在，除帶來有形的金錢收入，還包括市占率、研發能力、業界領先時間等經濟利益或競爭優勢者」。若他人擅自取得、使用或洩漏，足以造成秘密所有人經濟利益之損失，或競爭優勢削減。（最高法院107年台上字第2950號）

投入人力、物力而為資料蒐集及整理分析

公司取得之「客戶資訊」，若是經由投注相當的人力、財力，並經過篩選整理而獲得的資訊，且非可自其他公開領域取得者，例如個別客戶之個人風格、消費偏好等，會被認為是具有實際或潛在的經濟價值之營業秘密。但若為於市場上公開之資訊，一般人均可由工商名冊任意取得，其性質僅為「預期客戶名單」，不能算是營業秘密。（最高法院104年台上字第1654號）

另外，客戶資訊中若有客戶承辦人員之聯絡方式、客戶特殊需求、商機評估等重要商業機密資料，因為投入大量人力、物力等成本後，透過資料蒐集及整理分析，堪認具有重要經濟價值。（高等法院104 年上易字第1052號）

有利企業取得訂約機會

如以競爭對手之商品交易價格資訊（報價）為基礎，利用更低金額的報價取得訂約機會，會被認為違反營業秘密法第1條所規定維護產業倫理或競爭秩序之法目的，商品的交易價格資訊是具有經濟價值的資料。（最高法院106年台上字第441號）

節省學習時間或減少錯誤

持有營業秘密的企業，比起未持有該營業秘密的競爭者，具有競爭優勢或利益。就競爭者而言，取得其他競爭者的營業秘密，可以節省學習時間或減少錯誤，提昇生產效率，即具有財產價值，即使是試驗失敗的資訊，法院仍會認為具有潛在的經濟價值。（智財法院106年民營上字第1號）

不因有無實際使用資訊，而影響其經濟價值之判斷

經濟性即為產業上利用的價值，因此僅具有潛在的經濟價值者亦屬之，不因公司有無實際使用而受影響。只要市場上仍然有需要，市場上還有公司繼續生產此種產品，該資訊仍有一定的利用價值。（彰化地院107年智訴字第3號）

營業秘密經濟價值要件的判斷標準

營業秘密法第2 條條文明確要求在經濟價值的判斷上，須以具有秘密性為前提，「因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者」，才能構成營業秘密。因此在營業秘密構成要件的認定上，應先認定系爭資訊是否具有秘密性，倘若具有秘密性，再進行經濟價值要件的判斷。判斷經濟價值時，重點在於認定經濟價值之有無，還有經濟價值是否來自於秘密性，而非判斷經濟價值的大小。反之，若是根本不具有秘密性的資訊，則無需判斷其是否具備經濟價值要件。

 

資料來源：

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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