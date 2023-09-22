攪拌機侵害立體商標而禁止銷售？美國第五巡迴法院Whirlpool v. Shenzhen Sanlida案

相較於發明專利及新型專利，設計專利的保護客體是比較「模糊」的，且隨著科技的發展，設計專利的保護標的、適格性及審查基準也跟著演變。因為發明專利有幾乎世界統一標準的「專利三要件」作參考，而新型專利因只是形式審查，對保護客體及適格性沒有很嚴格的要求。 說到設計專利保護客體的演變，最重大的變革莫過於將GUI (圖形化使用者介面，Graphical User Interface)納入保護範圍，這於剛結束的『兩岸外觀設計專利新近經典實務案例聚焦探討與應對』研討會中，兩岸專利學者都有提及。雖然GUI被納入設計專利的範疇已有10年歷史，但由於終端應用持續推陳出新，使得審查基準也不斷修正，無效案例也是層出不窮，相關業者宜密切關注。

2023-09-22 15:18