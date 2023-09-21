美國聯邦地方法院判決Thaler v. Perlmutter：AI生成作品不受著作權保護

聯合新聞網／ 北美智權報

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許慈真／北美智權報　專欄作家

人工智慧（AI）生成作品是否受著作權保護（copyrightable），可說是這幾年來相當熱門的議題。與此同時，AI未來是否取代創作者或大幅壓縮其收益，更是業界高度關注的焦點。近日好萊塢編劇與演員罷工、走上街頭抗議，正突顯出相關問題亟待解決。

本案[1]原告Stephen Thaler擁有名為「Creativity Machine」的電腦系統（以下稱Creativity Machine），聲稱Creativity Machine可自行產出視覺藝術作品。原告擬向美國著作權局（Copyright Office）註冊Creativity Machine產出的藝術作品（題名為「A Recent Entrance to Paradise」，以下稱系爭作品，如後圖所示），並表示系爭作品為「機器運行電腦演算法後自行產出」，主張該電腦生成作品為Creativity Machine所有權人之僱傭著作（work-for-hire），據此請求著作權保護。在申請中，原告將Creativity Machine列為作者，並透過轉讓聲明使自己成為著作權人（Copyright Claimant）。

然著作權局以「作者應為人類（human authorship）係取得著作權之先決條件」為由，拒絕其註冊；換言之，著作權法僅保護「由人類創作的作品」。

其後，原告兩次請求重為審查但仍無法獲准註冊，遂向美國哥倫比亞特區聯邦地方法院（United States District Court for the District of Columbia）提起訴訟。

本案唯一爭執點為：完全由AI系統產出且無任何人類參與的作品，是否得受著作權保護？因此，關鍵在於如何解讀美國著作權法有關適格標的之規定（17 U.S.C. § 102(a)）。

系爭作品：A Recent Entrance to Paradise

資料來源: Stephen Thaler and/or Creativity Machine
資料來源: Stephen Thaler and/or Creativity Machine

根基性要件（bedrock requirement）：人類作者

作者一詞並未定義
按著作權法第101條規定，著作須由作者親自或經其授權（by or under the authority of the author）固著於有形媒介之上，亦即，著作必然存在作者。惟如原告所言，著作權法並未明確定義作者。

按字典釋義，作者（author）意指「智力或創造性作品之某種來源」「藝術作品之創造者；畫家、攝影師、電影製片人等」，故可推論，著作權法保護的作品必須存在具有智力、創造性或藝術勞動能力的創作者（originator）。

從立法宗旨解讀
儘管如此，前述創作者是否必然為人類？其實從國會立法保護之旨意得以推知，著作權法所要求之作者身分（authorship）始終與人類創造（human creation）相當：美國憲法授權國會制定著作權法與專利法，允許作者與發明人於有限期間內就其著作與發明享有專有權（exclusive right），藉此促使科學及實用藝術進步。

換句話說，政府以承認並保護財產權之手段，鼓勵個人創作與發明來增進公共利益。因此，從誘因角度觀察，著作權法關注的必是人類創造行為，非人類行為既不因法律是否承諾專有權保護而受影響，自然非屬法律制度的設計重心。

早在1909年著作權法（35 Stat. 1075）第9及10條制訂時，便表明唯有個人（person）作品方受著作權保護，國會相關報告亦指出，1976年著作權法（即現行法律）完全繼承此一要件且無意變更。

誠如聯邦最高法院在Mazer[2]所言，受著作權保護的作品必須為原創（original），亦即出自作者思想之具體表達。顯然，作者身分係以人類創造力為核心內涵，作者當然非人類莫屬。

機械介入無礙於創造力展現

從著作權法發展歷史觀察，國會所欲保護之作者作品（writings of author）範圍廣泛，並不侷限於文稿或印刷品，而是涵蓋「創造性智力或美感勞動成果的各種物理呈現形式」（any physical rendering of the fruits of creative intellectual or aesthetic labor），該適用之延展性（malleability）同時體現在著作權法第102(a)條，賦予「固著於各種已知或日後發展之有形表達媒介的原創性作品」（original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed）著作權保護。

因而法院明確表示，著作權雖為適應時代而設計，但在此適應性（adaptability）基礎之上，人類創造力始終是著作權保護的必要條件，縱然透過新工具或在新媒介上展現創造力，亦無不同。這正是著作權保護及於攝影作品之理由所在。

聯邦最高法院在Sarony[3]指出，儘管相片係由相機產出，但實則為機械性再現（mechanical reproduction）相機前方的場景，而該場景乃是攝影師形成心理概念（mental conception）後決定相片最終樣貌的結果（包括光影、位置、輪廓等），足以展現出攝影師原始的才智觀點。

總言之，人類對作品的參與程度以及最終創意控制（ultimate creative control over），將是新類型作品能否受著作權保護的關鍵 — AI生成作品當然不例外。

掌控創作結果乃是創造力存否之關鍵

不得全然借助神靈、自然界與動物
即使聲稱作品出自上帝或超自然力量之手，若存在些許人類創造力元素，同樣享有著作權。以Urantia[4]為例，鑑於Urantia Book係由Contact Commission成員構思、挑選問題請教天人（celestial beings）後編纂所得「啟示」（revelations）而成之書籍，法院認為，其至少有部分屬於人類創造力的產物，自得受著作權保護。

其他判決亦認定，純粹轉錄源自超自然力量的話語（不存在個人風格及編排，故無侵權問題）、人工栽培花園的樣貌（呈現形式乃歸因於大自然力量，縱使由人類提出最初布局計畫亦同）或是動物自拍照（動物無法就該照片主張侵權，他人是否擁有其著作權係另一問題），皆因爲其該成果並非由人類參與及控制而形成，故不屬於人類創作的作品，不受著作權保護。

AI技術恐為原創性（originality）帶來不確定性
法院指出，現今面臨的新挑戰是，當AI成為人類創作視覺及其他藝術作品的工具後，不免會逐漸削弱人類創造力對最終作品的影響程度，此時，必將觸及下列問題：

  • 人類參與需至何種程度，AI系統使用者方可成為AI生成作品的「作者」？

  • AI生成作品的保護範圍為何？

  • 如何評估AI生成作品的「原創性」？尤其是當AI系統利用未知（unknown）的既有著作加以訓練。

  • 如何使著作權制度發揮最大效益，以鼓勵人類運用AI技術產出創意性作品？

司法審查範圍

原告雖在訴訟中提出新事實，包括其給予Creativity Machine指示並指揮其產出作品、Creativity Machine完全受其控制、Creativity Machine僅能依其指揮而運作等，企圖突顯其在作品生成過程中處於控制者地位，然法院指出此說法與行政記錄相互矛盾。

依據行政程序法（Administrative Procedure Act，APA）對最終機關行動所為之司法審查，其範圍係以行政記錄為限，因為按APA案件所適用之行政法基本原則（black-letter administrative law），負責審查之法院所知的資訊，應與機關作成裁決時所依憑之資訊相同。因此，縱使原告嘗試修正或變更相關事實，以期改變請求註冊時的說明架構（亦即「系爭作品為機器自行生成」「原告未介入作品生成過程」「原告為機器所有權人」三大重點），但為時晚矣。

本案不適用僱傭著作規定

鑑於系爭作品自始便無任何權利存在，當然毋須論及轉讓問題。更何況，按著作權法第101條定義，僱傭著作必須是「受僱人於其工作職責範圍內所創作者」，且亦可由「雙方簽署書面明確同意」將特定著作視為僱傭著作 — 無論如何，受僱人必定為人類，而意思表示合致以及簽署後交換合約，也必然限於人類方可為之。

結語

以本案案情而言，確實如法院所述「並無錯綜複雜之處」。簡單來說，人類對機器產出結果有掌控能力，乃是具作者身分的關鍵特徵，因此，若按原告預設的說明架構，一味強調機器自行產出之事實，反而導致否認人類參與的不利效果。

然而，本案僅是AI技術掀起著作權保護爭議的前哨戰而已。AI所涉及的著作權問題，除了能否取得保護外（例如人類作者、原創性要件等），如何判斷侵權與合理使用，也存在諸多困難（尤其是牽涉到AI機器的訓練內容）。

利用各類技術或工具協助創作，現今已是難以逆轉的趨勢。但在提升創作效率之際，其實也潛藏著智慧財產權擴張的危機 — 在《人工智慧應用與產出的著作權保護問題：談談Creative Commons的觀點》一文中，Creative Commons便嚴正提出警告，認為AI廣泛運用恐怕將是新一波的圈地運動，而相關憂慮也已在審理中的其他案件裡浮現。

 

備註：

  1. Stephen Thaler v. Shira Perlmutter et al., No. 22-1564 (BAH) (D.D.C. Aug. 18, 2023).

  2. Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954).

  3. Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884).

  4. Urantia Found. v. Kristen Maaherra, 114 F.3d 955 (9th Cir. 1997).

 

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者：許慈真
學歷：輔仁大學外語學院財經法律翻譯學程

輔仁大學法律學系博士

輔仁大學財經法律學系碩士

輔仁大學法律學系學士

專長：智慧財產權、法律翻譯

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