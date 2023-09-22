日本打造創業生態系統 J-Startup向新創企業招手

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

日本的J-Startup計劃於2018年6月啟動，集中公共和私人資源來支持那些具有高潛力的新創企業，目標是培養具有國家代表性的全球新創企業，同時增強日本的新創企業生態系統。根據J-Startup介紹，自該計劃啟動以來，日本約有10,000家活躍的新創企業，涵蓋深度科技、平台遊戲、永續發展等重要領域，日本政府宣布希望透過創業計劃，讓新創企業數量在五年內成長十倍。為了吸引海內外的新創企業前往設點，日本政府還設立創業的「國家戰略特區」，其中又以福岡最積極……

由頂級創投公司、加速器公司和企業創投公司，從原創性、成長潛力和使命的角度挑選J-Startup新創公司。由創投公司、加速器、大公司和政府組織組成的J-Startup支援社群，將為選定的新創公司提供來自政府或私人的各項支援。被J-Startup獲選的新創企業，除了在日本當地發展，更能獲得支持前往海外擴展事業，像是參加亞洲最大的創業創新活動(Innovfest Unbound)、GITEX FUTURE STARS、IFA NEXT、Web Summit、CES等全球性的會議。日本貿易振興機構全球加速中心分佈在全球主要城市，並在當地提供資訊、指導服務。

圖一、J-Startup提供給新創企業的支援社群系統

資料來源：J-Startup

最長一年的日本創業簽證

為了激勵外國人在日本創業，日本設置許多推動創業的國家戰略特區，並選擇了東京、名古屋、大阪、福岡、札幌、仙台、廣島、北九州等八個城市作為創業城市，透過與地方政府、大學和私營部門的合作，為創業生態系統建設提供大力支持。此外，日本還實施「創業簽證」制度，提供新的居留身份給來日本創業的企業家，如果取得「經營管理」類別的居留資格，就可以在日本停留和工作長達一年為創業做準備。

圖二、提供「創業簽證」相關支援的日本城市清單

資料來源：日本經濟產業省官網

日本貿易振興機構(JETRO) 致力於促進日本與海外地區之間的相互貿易和投資。JETRO由70多個海外辦事處和50個日本國內辦事處組成的網絡，每年透過15個不同的加速計劃為700多家日本新創公司提供支持，並透過與世界知名的加速器合作，為3,000多家日本新創企業提供支援。

日本創業城市：九州最大城市福岡

在所有創業城市中，福岡的人口成長率是日本城市中最高的，且外國人居民成長率在日本所有政令指定都市[1]中排名第一。被譽為「亞洲門戶」的福岡，位於東邊的東京、大阪和神戶之間，是九州最大的城市，擁有150萬居民、23所全球排名大學、多個研發中心和135家國際公司，目標正努力成為日本的矽谷。

為了吸引來自世界各地的企業家前往福岡創業，2014年，福岡市被指定為國家戰略特區(National Strategic Special Special Zone)並放寬監管，使新創公司更容易在福岡市定居。在經濟支援方面，福岡市為過去兩年內在福岡創業的企業家提供利率1.3%的貸款，最高獎勵金額為3,500萬日圓；過去五年內成立的新創公司，也有可能按照員工數量和租金成本獲得補貼[2]。福岡市也每年舉辦一次商業計畫競賽，提供最高100萬日圓的獎金。

除了已獲准實施創業簽證外，福岡市還為新創公司提供一站式支援的「新創咖啡館」(Startup Cafe)，從公司成立到招募新人才的各個階段提供協助，並為生態系統成員提供聚集的中心。2017年，福岡市設立了公私合作的新創支援機構Fukuoka Growth Next (FGN)，透過加速計劃和創投家指導新創企業，並為新創公司提供與許多投資公司見面的機會。此外，劍橋創新中心(CIC)也與西鐵集團合作，將於2025年建立創業支援設施創新園區。

福岡市被選為日本政府國際金融城市計畫的成員，該計畫將在為外國金融機構創建領先的中心。福岡市市長高島宗一郎在三年前啟動了Team Fukuoka計畫，致力於將福岡轉變為國際金融中心，迄今已吸引了14家公司，看準當地再生能源商機及在地特色業務，台灣玉山商業銀行的九州福岡分行剛在今年9月初開幕，成為第一家在九州設立分行的台資銀行[3]。

日本新創生態與法規政策介紹

一諾新創(iiiNNO)是一家協助新創前往日本、泰國、印度或亞洲其他國家發展的國際育成中心，不僅在早期投資新創2.5萬美元至5萬美元，還協助新創公司尋找合適的投資者。一諾在2022年9月底宣佈與台灣蔦屋及GREEN FUNDING合作，正式啟動iiiNNO台灣蔦屋計劃[4]，協助亞洲的新創公司和OEM製造商，在日本以新的商業模式進行銷售。

新創企業為什麼要選擇日本？一諾新創有限公司執行長郭展榮分析，日本的創新生態系完整，具有新創聚落、加速計畫器及政府資源，來協助海內外的創業者，日本政府也給予政策上的支持，為外國初創企業提供獎勵、補助和創業家簽證。此外，日本大型投資公司提供了海外創業者募資的機會，有助於新創企業拓展市場。

圖三、一諾新創有限公司執行長郭展榮

吳碧娥∕攝影

針對有意前往日本發展的新創企業，郭展榮也給予幾個重要的經驗分享。首先是在日本，「準時」被認為是尊重和責任的象徵。如果你遲到了，一定要及早告知對方並誠摯道歉，遲到在日本商業場合被認為是一種嚴重的禮儀問題，遲到的後果是很嚴重的，可能損害你的聲譽和你與客戶的關係。第二是商務禮節，遞交名片時要略微鞠躬，用雙手接收對方的名片，花時間仔細閱讀，並且評論或詢問對方的名片，以表現出興趣和尊重；記得不要在名片上寫字或收起名片，直到會議結束為止。

而在日本第一次見面或參加重大會議時，務必要在當地請一位翻譯，或在台灣找一位懂日語及文化的成員一起參與會議，才能展現出對會議的重視及認同，千萬不要向對方借用翻譯人員，最糟的狀況有可能使會議臨時被取消。

台灣企業到日本發展，在日本生活和經營業務所需的成本可能很高，要應對語言差異、當地法規和政府程序也是商業溝通中的重要挑戰。郭展榮強調，經營日本市場必須建立長期關係和信任，對於商業合作的成功至關重要。日本商業文化常常依賴間接的溝通方法，因此熟悉傳統的商業禮節和實踐，對於是否能在日本成功發展影響重大。

參考資料：

備註：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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