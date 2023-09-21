高通QTL工程副總裁Sudeepto Roy 談新創公司申請專利的五大好處

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撰文╱攝錄影 李淑蓮╱北美智權報 編輯部

身為全球手機晶片收入最高的供應商，2022全年營收金額達442億美元的高通（Qualcomm），在38年前也只是一家小小的新創公司，由2位加州大學的教授所創立。高通QTL工程副總裁Sudeepto Roy加入高通已將近30年，由於在公司初創不久即加入團隊，因此Sudeepto Roy對新創的挑戰與困境都很熟悉。在過去這些年來，高通利用創新平台在世界各地培育了不少新創企業，包括在印度、台灣、越南及非洲。其中印度數量最多，有138家，而台灣也有49家。Sudeepto Roy指出新創公司要成長，有6大關鍵因素，包括「先進的技術、全球擴張、專利組合、產業垂直發展、支援所有企業家（女性創辦人／高階主管）、開拓新市場」。其中，利用專利保護先進創新技術對初創公司尤其重要。

創新（innovation）是新創公司贏在起跑點的關鍵要素， 因此新創公司都會專注於技術開發，與此同時，也會關注市場開拓及業務發展。然而，有一個盲點是，他們不會保護他們的智慧財產權。對於新創企業來說，智慧財產權可以採取專利的形式，也以採取商標保護、品牌保護的形式。

Sudeepto Roy表示，「在 QTL（Qualcomm Technology Licensing），我們實際上提供了一個完整的智慧財產權工作坊，討論保護專利、通過商標和文案寫作保護智慧財產權，以及透過保密協議來保護商業秘密，我們提供了完整的培訓。我們還鼓勵申請專利，因此我們會提供少量資金來鼓勵初創公司將這些資金用於申請專利。」

為什麼申請專利如此很重要？Sudeepto Roy指出， 相關的學術論文和研究表明，新創公司申請專利會有5大好處。

第一個好處是，當新創公司接觸投資者時，他們可以利用專利來證明其技術是獨特的、新穎的，並且擁有 20 年的排他權，這是專利提供的保證。

第二個好處是，他們實際上可以提高公司估值，因為他們擁有經過驗證的技術（當專利申請通過時）。

第三個好處是，專利可以幫助新創公司籌集資金，因為投資者會認為擁有專利的新創會比其他一些看起來類似的公司要好。

第四個好處是如果新創公司要吸引人才，工程師比較會選擇有專利技術的公司，這是吸引人才的好方法。事實上，研究表明。一般來說，擁有專利的初創公司實際上擁有更多的就業機會。因此，申請專利與吸引人才之間是有關聯性的。

最後一個好處是，一旦新創公司擁有專利技術，那在其需要大量資金進行投產之前，就可以開始技術授權，開始以專利技術授權來產生收入。

至於專利費用高昂貴的問題，Sudeepto Roy表示對新創來說的確如此，特別是要申請全球專利或美國專利，因為一件美國專利費用從 10,000 美元到 20,000 美元不等。但Sudeepto Roy建議新創公司可以從台灣開始，從保護台灣市場開始。當然，如果公司要走向全球，便需要製定戰略。

Sudeepto Roy建議可善用PCT 程序，先從台灣開始，然後在一年內決定要進入那些其他國家，因此，即使一家新創公司因為費用考量，不能在日本、美國或歐洲申請專利，則絕對應該從台灣的保護開始。因為申請了台灣專利，這項技術便成為了現有技術，如果有其他人以後嘗試在不同的國家/地區申請，那新創公司的台灣專利將可阻止該後來者獲得專利，因為新創公司的技術已成了前案。因此Sudeepto Roy的建議是，如果資金有限，那至少要申請台灣專利，以及至少進入一個其他國家，即下一個海外市場。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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