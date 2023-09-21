荷蘭半導體國家隊來台參展 兩大國家隊共研先進半導體技術

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林宗輝╱北美智權報 編輯部

全球半導體產業供應鏈格局面臨重大變革。在此背景下，台灣與荷蘭作為半導體大國，積極加強雙方在此領域的合作。今年9月，荷蘭政府首次舉辦「2023荷蘭半導體週」系列活動，荷蘭經濟部企業創新總署署長 Nijsse 親自帶隊訪問台灣，充分展現台灣在荷蘭心目中的戰略地位。同時，台灣也在 9 月的 SEMICON Taiwan 展上，大力展示在半導體製程、材料與設備的核心技術，與全球半導體龍頭並駕齊驅。 台灣與荷蘭在半導體領域存在長期的緊密合作，尤其是台積電、日月光等與 ASML、NXP 的緊密夥伴關係，使雙方在供應鏈的不同環節上都發揮強項並創造雙贏。在地緣政治考量下，全球半導體供應鏈面臨重新洗牌。展望未來，台荷有必要在半導體核心技術領域加強合作，以因應產業新局勢。

圖1. 荷蘭經濟部企業創新總署署長Erwin Nijsse 資料來源：荷蘭在台辦事處

荷蘭半導體週重要性再顯，台灣地位不可替代

荷蘭政府於2023年9月4日至8日，來台舉辦了2023荷蘭半導體週，此為荷蘭政府首次集中舉辦以半導體產業為核心主題的重要外交行程。荷蘭經濟部企業創新總署署長Erwin Nijsse親自率領50人代表團抵台進行為期一週的訪問，成員包括14間荷蘭半導體企業和9間學研單位，充分展現荷蘭政府推動半導體產業發展的高度決心。

值得一提的是，Nijsse僅上任5個月後，選擇的首站出訪國家就是台灣，足以突顯台灣在荷蘭政府心目中，作為全球半導體產業合作最重要夥伴的戰略地位。Nijsse在訪問中特別強調，荷蘭擁有從IC設計、製造到封裝測試等完整的半導體產業生態鏈。他期待透過此次台灣之行，就雙方最為關注的半導體核心技術深入交流，為荷蘭與台灣開創半導體產業的共同發展契機。

荷蘭政府首次集結如此高規格的半導體代表團訪台，正反映出台灣作為荷蘭在全球半導體供應鏈中的不可或缺的合作夥伴的重要性。透過此行系列交流活動的舉辦，將有助雙方就半導體產業鏈的各個層面，包括研發合作、市場拓展等議題，進行深入的討論與合作，為台荷半導體產業推動更好的合作與發展機會。

荷蘭半導體企業參訪，聚焦台灣市場布局

是次荷蘭半導體代表團規模空前，除了14家半導體企業外，還包括9所學術研究機構，全面呈現了荷蘭在半導體產業鏈的實力。以全球最大的半導體製造設備供應商ASML為例，在台灣擁有龐大投資，此次也派出多家代表其生產供應鏈的企業參訪台灣。

台灣作為全球最大的半導體製造基地，對於ASML來說是重要的潛在訂單來源。透過代表團與台灣半導體龍頭企業的交流，有助ASML瞭解客戶需求，為未來在台銷售戰略布局。此外，台灣也擁有完整的上下游供應鏈，ASML可藉此拓展更多台灣供應商，強化自身生產實力。

在地緣政治考量下，台灣作為全球半導體供應鏈的重要一環，其穩定性和可靠性備受關注。此時荷蘭半導體企業積極布局台灣市場，也展現出對台灣作為半導體核心供應鏈的穩定性有極大的信心。

台荷企業緊密合作，增強雙方優勢

長期以來，台灣與荷蘭在半導體領域已建立起緊密的技術合作關係。以台積電與ASML的策略夥伴關係為例，ASML不斷為台積電提供最尖端的EUV光刻機，使台積電能快速發展世界領先的製程技術；而台積電巨大的訂單量，也使ASML獲得穩定的收入來源，並進一步投入更先進的光刻機研發。

此外，許多荷蘭半導體大廠如NXP、Nexperia等都依靠台灣完整的供應鏈支援，從晶圓代工、晶片封裝、測試等環節取得所需產能，並專注自身的IC設計與行銷優勢。透過雙方的緊密合作，不僅使台灣牢固自身在半導體全球供應鏈的領導地位，也讓荷蘭企業充分發揮自身的核心優勢。

隨著全球地緣政治與經濟局勢快速變化，可靠、穩定的半導體供應鏈的重要性日益增加。展望未來，台灣與荷蘭在半導體領域將有更多合作契機，雙方預料也將持續交流，分享創新技術與市場資訊，透過整合彼此優勢，共同提升在全球半導體產業鏈的地位。

台灣半導體展現多項創新技術實力

除了荷蘭參訪團以外，今年9月舉辦的SEMICON Taiwan展同樣展現其雄厚的技術實力。此展覽共吸引超過700家國際知名企業參展，展現台灣在全球半導體產業的強大影響力。

在展覽中，台灣各大半導體企業紛紛發表最新的製程、材料與關鍵設備創新技術，其中包括2奈米超精密鍍膜系統、千瓦級相變散熱技術、異質晶片高速互連技術、先進封裝與測試自動化技術等等。這些突破不僅可以大幅提升台灣在半導體製程和測試領域的自主性，也展現台灣具備持續創造業界標竿的實力。

日月光公司營運長吳田玉指出，台灣完整的上下游產業鏈是最大優勢，使台灣能持續在先進製程、先進材料等領域技術突破，以創新科技應對半導體市場的快速變化。經濟部技術處處長邱求慧也提到，經濟部將持續投入關鍵技術的研發，以提早為台灣業者在新興領域如先進製程搶占先機，鞏固台灣在全球半導體的領導地位。

台灣半導體企業在製程、材料與設備各層面的技術實力，已達世界頂尖水準。透過持續的研發投入，台灣將穩固在半導體全球供應鏈的關鍵地位，為產業未來發展注入強大動能。

作者： 林宗輝 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 大葉大學 經歷： 電子時報半導體資深分析師 MIT Techreview 中文版研究經理 財訊雙周刊撰述委員 美國波士頓Arthur wood 投資顧問公司分析師

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