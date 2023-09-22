台灣與WIPO發明專利申請趨勢比一比

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

智慧財產局（TIPO）日前公布2022年台灣與世界智慧財產權組織（WIPO）受理發明專利申請趨勢比較分析。2022年，台灣發明專利申請持續成長，WIPO成長則持續放緩，並創下2009年金融海嘯以來最低。外國人在台灣申請發明專利以日本居首位，其次為美國、中國大陸；中國大陸則在WIPO申請排序第一，其次為美國、日本。前十大申請人方面，廠商在兩邊的布局重點不同，台灣以「半導體」占比最高；WIPO則在「數位通訊」布局最多。

根據智慧局統計報告，2022年台灣受理發明專利申請50,242 件，年增2.3%；WIPO部分估計為278,100件，年增0.3%。觀察近五年成長率，台灣除2020年減少以外，成長幅度均超過1.8%；WIPO部分雖持續上升，但自2021年起縮減至1%以下，去年更創下2009年以來最低。

圖一、2018年至2022年台灣與WIPO受理發明專利申請件數

資料來源：TIPO

2022年，台灣受理發明專利之主要外國申請人國籍，以日本12,078 件最多，年減1.2%，其次依序為美國7,671件、中國大陸3,493件、南韓2,582件，成長9.4%～16.1%，其中又以南韓年增16.1%最高。台灣前五大外國人國籍合計占比，從2020年的50.8%上升至2022年的53.4%，增加2.6%，其中，日本占比減少2.0%，美國、中國大陸、南韓則分別上升1.9%、1.3%、1.4%，德國占比則無明顯變化。

在WIPO受理發明專利之申請人國籍中，中國大陸以70,015件、成長率0.6%領先，其次是美國59,056 件、年減0.6%；日本50,345件、成長率0.1%，增減幅度均在1%以內。近三年WIPO前五大外國人國籍合計占比，均維持在78.3～78.8%，其中，中國大陸、南韓占比分別增加0.1%、0.6%，美國、日本、德國則分別減少0.1%、0.3%、0.4%，占比變化小於台灣。

圖二、2022年台灣與WIPO前十大發明專利申請國籍

資料來源：TIPO

台灣與WIPO發明專利申請佈局重點不同

從專利申請的技術領域來看，2022年，台灣發明專利申請以「半導體」領域居首，占比14.5%，其次是「運算科技」9.0%；前十大技術領域合計占比57.8%。WIPO部分以「運算科技」最多，占比10.4%，「半導體」占比3.3%，排序在第十位；前十大技術領域合計占比57.2%（詳見圖三）。

此外，台灣與WIPO發明專利申請的前十大技術領域，都包含「半導體」、「運算科技」、「電子機械能源裝置」、「視聽科技」、「測量」及「藥物」等六大技術領域。然而，台灣發明專利申請首位的「半導體」，在WIPO排序第十，而在台灣排序第四的「光學」則未進入WIPO前十大；WIPO排序前五大的「數位通訊」、「醫療技術」，都未進入台灣前十大，顯示申請人在台灣與WIPO技術領域布局仍存在重點差異。

圖三、台灣與WIPO發明專利申請前十大技術領域

資料來源：TIPO

主要國家地區申請比較

觀察主要國家（地區）2022年在台灣發明專利申請前三大技術領域，其中，本國人、中國大陸、美國、日本、南韓均以「半導體」為最大宗，占比約11.7～22.5%；只有德國以「有機精密化學」占比10.8%最高，而且前三大技術領域均不包含「半導體」。其中，南韓在台灣前三大技術領域合計占比高達43%，高於本國人（35.3%）及其他國家（約25%～33%）。

再看WIPO的發明專利申請前三大技術領域，中國大陸、美國均在「運算科技」領域申請最多，占比約13%～16%，日本、德國側重「電子機械能源裝置」（約11%），南韓則是「數位通訊」、「運算科技」、「電子機械能源裝置」並重，占比約10%～11%。此外，主要國家在WIPO前三大技術領域合計占比，以中國大陸38.4%最高，其他國家約在23%～34%。

圖四、2022年主要國家（地區）在台灣及WIPO發明專利申請前三大技術領域

資料來源：TIPO

台灣與WIPO發明專利申請前十大企業

2022年台灣發明專利前十大企業申請人中，台積電以1,534 件連續四年排名第一，其次是美國應用材料847件、美國高通763件；南亞科以371件首度進入前十大，比去年成長27.9%。觀察發明專利申請成長率，以聯發科較2021年成長64.3%最高，去年共申請409件、排名第九；排序第四的南韓三星電子共申請666件、成長率為30.6%。以國籍來看，前十大企業申請人中本國人占4席、日本3席、美國2席、南韓1 席。

WIPO部分，中國大陸華為以7,689件，連續六年居首，其次是三星電子4,387件、高通3,855 件；日本電信電話公司以1,884件晉升前十大。觀察其成長率，以三星電子較2021年增加44.3%最大，日本電信電話公司亦成長24.9%。以國籍來看，中國大陸和日本在WIPO前十大企業申請人各占3 席，南韓2 席，美國和瑞典各占1 席。

另一方面，台灣與WIPO發明專利前十大企業申請人，均包含三星電子及高通，其中，三星電子在台灣與WIPO均呈現二位數成長，但高通在台灣與WIPO的申請量，則分別減少約10%與2%。

圖五、2022年台灣及WIPO發明專利前十大企業申請人

資料來源：TIPO

2022年，台灣企業申請人以台積電續居首位；WIPO以中國大陸華為蟬聯第一。此外，高通及三星電子同時為台灣及WIPO前十大企業申請人。

台灣前十大申請人中，台積電、美國應材、三星電子、日本東京威力、日本鎧俠及南亞科，從2019～2021年均在「半導體」領域申請最多。WIPO部分，中國大陸華為、三星電子、高通、瑞典LM艾瑞克生、中國大陸廣東歐珀及南韓LG電子，都是「數位通訊」申請最多。

相較之下，三星電子在台灣「半導體」申請占比最高，「數位通訊」次之，在WIPO則以「數位通訊」為最大宗，「半導體」僅1.2%，布局重點明顯不同。高通在台灣與WIPO均以「數位通訊」最高，其次分別為「視聽科技」、「電信」領域，和三星電子相比的布局差異較小。

學校部分，台灣以成功大學排序第一，其次是陽明交通大學，清華大學及台灣大學。WIPO部分，以美國加州大學穩居首位，其次是中國大陸浙江大學和蘇州大學。政府及公共研究機構（PRO）部分，台灣以工研院穩居首位，德國弗勞恩霍夫爾協會位居第三，是前十大PRO 唯一的外國研究機構；WIPO部分，中國大陸中國科學院深圳先進技術研究院續居首位，德國弗勞恩霍夫爾協會次之。

圖六、2022年台灣及WIPO發明專利前十大學校申請人

資料來源：TIPO

長期申請趨勢回顧

回顧智慧局自1999年成立至今的長期趨勢，台灣每年受理發明專利申請件數平均成長3.6%，技術領域以「半導體」最多，其次為「運算科技」、「電子機械能源裝置」、「光學」、「視聽科技」。WIPO自從1978年開始透過專利合作條約（PCT）受理發明專利申請以來，每年申請量平均成長11.5%，技術領域以「運算科技」居首，其次為「醫療技術」、「數位通訊、「電子機械能源裝置」和「藥物」，顯示申請人在WIPO的佈局更側重「數位通訊」及「醫藥」相關領域。

參考資料：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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