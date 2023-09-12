國際製造業大規模移出 或將使中國面臨嚴重衰退

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蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家

中國在21世紀長期向全球出口大量的製造業商品，「Made in China」的產品遍布地球上的許多家庭，不管在哪個國家，每天的生活用品，幾乎都可以看到中國製造的字樣，美國金融海嘯以後，中國對美國的出口，甚至超越了加拿大這個美國重要的鄰國，後來歷經Trump時代的「美國製造」，直到Biden任內，美國對中國的商品出口，才大幅下降到低於加拿大與墨西哥，且隨著大量外資和外國代工企業陸續撤出中國，中國的「世界工廠」頭銜，未來很可能會被一些新興國家所取代。

截至2023年上半年，美國最大的進口商品貿易國，又回到墨西哥和加拿大兩個鄰國，中國出口到美國的商品，比2022年同期減少至少25%，在諸多項目中減少最多的是半導體商品，這是中國科技業最需要的電子零件，但是因為美國對中國實施半導體禁令，中國和美國之間的半導體貿易，大幅縮減，而且美國政府鼓勵美國企業的生產供應鏈，轉移到友好國家的「友岸外包」(friend-shoring) 政策，持續在發酵，除了在商言商，為了避免遇到額外的政治風險，政治變數也會納入美國企業的營運風險考量，這是可以預期的國際氣氛。

圖一、中國出口美國市場商品金額快速下降

資料來源：https://www.macromicro.me/

如果從另一個角度來看中國的對外貿易，例如台灣是全球科技產品和製造業零件的重要大國，以往中國都會先從台灣進口大量零件，然後在中國代工和組裝，最後再出口到美國或世界各地的需求者，但近一年多來，台灣出口到中國的商品，也出現大幅度的衰退，雖然台灣出口半導體到中國也會受到美國半導體禁令的影響，但衰退的商品類型遍及許多領域，並不只是半導體而已。

圖二、因為中國製造業衰退，從台灣進口的商品金額也呈下降趨勢

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圖三、中國的進出口總額都持續下降

資料來源：https://www.macromicro.me/

中國自己的出口與進口總額，和2022年同期相比都在減少，出口到美國、歐盟都雙雙呈現衰退，雖然出口東協情況比歐美要來得好，但5~7月的衰退卻仍是持續擴大，國際製造業不斷從中國撤離，將供應鏈長期轉移到印度與東協，甚至連中國自己的製造業也在轉移到泰國，從中國先出口到東南亞加工，然後再銷往歐美地區，比例也比中美貿易戰以前高出許多，汽車、船、手機和石化產品依然是中國出口表現較好的領域。

截至2023年7月，比對中國與其主要貿易國的貿易數據，中國的出口嚴重衰退，不過目前還無法對中國的進出口衰退，是因為中美關係降到冰點，還是單純中國的自身經濟衰退，或者更高機率是二者兼具，以中國這種製造業代工大國來說，出口減少，進口就會減少，因為沒有訂單，就不需要進口過多的零件和材料來加工，中美關係惡化，中國少了來自美國的貿易訂單，自身的房地產衰退風暴，更可能讓中國長期陷入通貨緊縮與民間消費低迷，進口貿易衰退的機率也會很高，尤其是全球製造業供應鏈轉移到東南亞和印度，甚至是墨西哥或南美洲，對中國來說，都將是不利的消息。

中國面對國家長期進入人口負債結構，勞動力人口由盛轉衰，出口貿易和民間消費，兩具重要的國家經濟成長引擎都熄火的話，很可能會陷入比日本更低迷的經濟陰霾。

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