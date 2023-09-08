中國經濟前景不樂觀 新南向6國成分散風險首選

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撰文╱攝錄影 李淑蓮╱北美智權報 編輯部

在近期一份報告中，信用評級機構穆迪（Moody's）下調中國2024年經濟增長預測，但另一方面，卻上調了對美國2023年經濟增長的預期。報告指出，美國經濟衰退的風險已有所下降，但中國面臨的挑戰卻在加劇。 穆迪在報告中表示：「我們承認美國潛在的強勁經濟勢頭，因此將 2023 年美國經濟增長預期從 5 月份的 1.1% 上調至 1.9%。相比之下，中國由於經濟和政策不確定性、房地產行業持續困境以及勞動人口老齡化，企業和消費者信心疲軟，該國正面臨『相當大的增長挑戰』。」 穆迪將中國今年的增長預測維持在 5%，但將2024年的預測從之前的4.5%下調至4.0%；其對中國的評級為A1，前景穩定，但較美國最高的 Aaa 評級低四個級。穆迪在報告中稱，來自中國的數據表明，疫情後的經濟復甦仍然乏力，消費者信心低迷正在抑制家庭支出，經濟和政策的不確定性將繼續影響商業決策。 當然，對中國經濟增長不樂觀還受許多其他因素影響，可以參考本刊期另外兩篇文章《國際製造業大規模移出，或將使中國面臨嚴重衰退》及《恆大與碧桂園帶來的啟示：人民幣即將出現波段式大貶？》。

雖然台商對中國大陸及東協的投資比例已分別從2017年的51.1%及12.7%調整至2022年的34.7%及20.3%，但面對中美貿易戰及中國經濟前景的不樂觀，台商分散投資的腳步仍應繼續。為此，台灣電子設備協會（TEEIA)的「2023智慧機械海外推廣計畫」特於8月下旬舉辦了《台灣半導體電子設備新南向市場商機分享會》，邀請了包括均豪精密、廣運機械工程、及亞泰半導體設備等三家半導體及電子設備相關業者，分享公司在新南向市場的半導體封裝及智慧製造布局策略、投資環境及供應鏈合作商機。

《台灣半導體電子設備新南向市場商機分享會》與會嘉賓及講者，左起廣運機械業務總監陳佑任、均豪精密工業董事長特助張欽華、精密機械研究發展中心（PMC）管理處處長周麗蓉、台灣電子設備協會國際交流委員會會長游凱勝、精機中心執行副總代總經理李健勲、亞泰半導體設備資深經理邱彥嵐、台灣電子設備協會秘書長王信陽

精密機械研究發展中心（PMC）管理處處長周麗蓉在致詞時指出，台灣機械產業市場從出口值部分可以看出是逐年成長的，而PMC希望能協助廠商將風險分散至不同的海外市場。過往除了歐美市場外，還有包含日本市場，都是出口重點市場，現在PMC希望協助台灣廠商開拓新南向市場，包括越南、泰國、馬來西亞市場等等。這些國家在智慧機械跟智慧製造方面，在包括人力的供給、或成本結構上，都有一個相對比較穩定的狀態。像馬來西亞在全球半導體封装測試市場已達13%市佔率，意法半導體、英飛凌、日月光等企業均纷纷在當地設廠或擴廠，證明東南亞市場發展可期。

東亞6國經驗分享

另一方面，台灣廠商在越南和泰國都有非常豐富的實戰經驗，像廣運機械工程在越南的工廠已經有10年歷史，而亞泰半導體在新加坡當地也有很多實戰經驗，可供後進廠商參考。其中，廣運機械工程除了在越南設廠良久外，也有許多協助客戶在東南亞建廠或擴產的經驗，公司業務總監陳佑任在會中詳盡分享了廣運在這些國家的實戰經驗。

陳佑任本身在廣運就是負責公司南向發展的業務，主要業務區域在東南亞，包括新南向6國 (印度、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓與越南)，協助當地客戶自動化的推進。

其實我國政府新南向政策由來已久，且早在多年前就鎖定菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、泰國、印度等6國為新南向重點發展目標。陳佑任認為，6國中經營條件較優的大概就是馬來西亞、泰國及越南，不管是在GDP、相關的勞動人口、或整體經濟成長，都相對有較好發展；在中美貿易戰的影響下，這些國家都成為了台商建立短鏈的好選擇。

圖1. 包括印度、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓與越南在內的新南向6國為我國新南向政策之重點發展國家

圖片來源：經濟部國貿局新南向政策專網

在地人才很重要

由於到東南亞設廠都以高科技產業居多，像是半導體設備、電子封裝相關的廠商，因此當地就業的人才水平要考量進去。陳佑任指出，如果當地就業人才一些相關的知識背景部分沒有辦法達到需求，這樣經營起來是很辛苦的。雖然自動化設備可以省卻一些人力，但仍然需要有維運工程師，及專業設備廠商的售後服務支援。廠商不可能一直把台灣工程師調到當地去處理這些問題，必須要仰賴當地的人力。而在在地人才部分，陳佑任認為馬來西亞與泰國是相對較好的。

就過往經驗來看，陳佑任經常往來泰國，與當地人可以用英語直接溝通，而泰國的朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）就相當於國內的台大，在專業人才上是可以對應的。再加上台灣許多業界先進如泰金寶、泰達電，在泰國已經營多年，像泰達電已成為泰國最大上市公司，一些應用市場在當地早已發展成熟。

此外，如果從外資流向觀察，數據顯示除了泰國以外，馬來西亞、印度及越南近年來也吸引了不少外資。不過，陳佑任提到馬來西亞的隱憂，就是以他觀察，馬來西亞其實是蠻缺工的，當地蠻多人力都是來自周邊一些國家。

針對最近幾年台商在越南投資越來越多，陳佑任也提出了他的看法。他指出由於中美貿易戰，這幾年很多東西都沒辦法在中國生產製造，中國與越南之間距離其實很近，因此很多產品會從中國到越南以CKD或SKD的方式來生產，從而造就了越南這部分的發展。因此不僅最近這幾年，甚至是以後，還會有蠻多電子廠會在越南生產，像三星在越南就有一個很大的生產基地。

東南亞市場的吸引力

東南亞市場之所以會吸引外商投資，除了相對便宜的技術性勞工及政府的優惠政策外，其潛在市場也是不容忽視的，像新南向6國即占了全球大概1/4的人口，龐大的人口就代表有相關的一些市場。

另一方面，東南亞國家近年來在經濟及現代化的發展上也是有目共睹的。像從「工業4.0」概念來的「泰國4.0」，包括傾全力發展「東部經濟走廊」（EEC），以成為高科技工業園區，並逐步擴展到泰國的其他區域。當中核心產業項目，包括汽車、航太物流、電子、自動機械機器人、農業、數位經濟、觀光、生質燃料生化、食品以及醫療等項目，期達到「泰國引導，東協製造」的最終目標。

泰國最近還有一個很熱門的議題，就是推動電動車的發展，訂下了2030年前國產汽車中電動車占比30%、2035年全面禁售燃油車，以及在全國布建1.2萬個直流公共充電樁等目標；一時間，泰國成了電動車及電源設備大廠兵家必爭之地。除了內需市場熾熱外，更大的吸引力是泰國投資委員會（BOI）祭出電動汽車電池進口關稅減免優惠，針對泰國本地無生產之電動汽車電池原材料減免90%關稅，再加上資金補貼等激勵措施，吸引不少汽車大廠、關鍵零部件及上游原材料業者赴泰國投資設廠。

自動化的商機

廣運在東南亞市場主要經營越南及泰國，除了整廠自動化外，還有一些製程及太陽能相關設備；此外還有自動倉儲及整廠輸出的服務。

在東南亞市場，自動化有很大的市場商機。像廣運在泰國協助其客戶（柯華田生產商）擴廠。該客戶第一次擴廠在歐洲，第二次就是十多年前在泰國建廠後，大概在2017、2018年的時候在泰國進行第二次擴廠。在第二次擴廠前原本一些地方都是人工在搬運的，在廣運導入了自動化設備後，每小時大概可以生產4000多個紙箱，利用了智慧製造的一個方式，節省快要60個人力。

由於人力在東南亞相對是比較便宜的，至少在新冠疫情前是如此，所以其實在東南亞有很多電子產業，初期（約2015年時) 對自動化搬運這方面的需求是比較小的，當時廠商大多數會投資的都是製程設備。早前許多電子廠或是PCB生產商都是用推車的方式進行搬運，比較不會考慮自動化系統。不過，由於最近幾年東南亞的薪資水平已開始提升，這也造就了產業自動化在東南亞市場的商機。

挑戰和困難

陳佑任指出，在東南亞經營設備市場所碰到的一些挑戰和困難大致上可以分成語言、文化、貿易和政策等問題。

在東南亞新南向6個國家好像大家講的語言都不太一樣。現在廣運在泰國已建立起當地的團隊，現在比較困難的是中泰溝通，就是中文和泰文溝通的部分。針對此一問題，廣運的策略就是找一些核心的人，他可能會中文和泰文。可是現在大家都發現一個問題，就是有太多PCB板廠進來泰國，那些陸商搶人相當恐怖，會開到3倍、4倍的價格，把你原本教會的人全部都拉走，所以現在廣運已開始做了一些SOP；同時找人才的部分也開始往中泰、英泰的方向去走。陳佑任說這樣有一個好處，因為前面提到新南向6國語言都不一樣，究竟要如何對應？原則上就是必須要有共通的國際語言來做橋接。

至於貿易的部分，因為台灣不屬於東協貿易優惠範圍，而因應的方法就是把很多比較關鍵核心元件留在台灣生產，然後其他部分就國際化採購，以降低相關關稅。另外，廣運於今年也在泰國建立了一家分公司，希望利用在地優勢來降低相關的稅率。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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